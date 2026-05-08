Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά απεγνωσμένα επενδύσεις σε νέες «πράσινες» αγορές, το μήνυμα που εκπέμπουν δύο από τους μεγάλους «παίκτες» της ελληνικής ενεργειακής σκηνής, η Motor Oil και η ΔΕΠΑ, για τα αναδυόμενα πεδία υδρογόνου και βιομεθανίου, αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής τους στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τον νέο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου ο οποίος θα συμπεριλάβει τα δυο ανανεώσιμα καύσιμα βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα διαμορφωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προσελκύσει κεφάλαια στο υδρογόνο και το βιομεθάνιο ή ένα πλέγμα κανόνων που, αντί να ανοίγει την αγορά, θα τη φρενάρει πριν καν γεννηθεί;

Σαφές πλαίσιο, χωρίς «πνιγηρή» γραφειοκρατία

Και οι δύο εταιρείες τοποθετούνται υπέρ της ανάγκης σαφούς θεσμικού πλαισίου. Εκεί όπου όμως αρχίζουν οι αποκλίσεις είναι στο γραφειοκρατικό θεσμικό περιβάλλον που μπορεί να «πνίξει» την επενδυτική πρωτοβουλία.

Η Motor Oil, μέσω της παρέμβασής της, εκφράζει επιφυλακτικότητα ως προς την προμήθεια υδρογόνου, ειδικά στις περιπτώσεις εκτός δικτύων. Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί υποβολή αναλυτικών στοιχείων για εγκαταστάσεις, υποδομές και διαδικασίες ασφάλειας, σε βαθμό που, όπως σημειώνει η Motor Oil, ξεπερνά το αναγκαίο μέτρο για μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το ζητούμενο δεν είναι να «κλειδωθεί» από νωρίς ένα αυστηρό πλαίσιο, αλλά να επιτραπεί στην αγορά να ωριμάσει, γι΄ αυτό ζητά από τον Ρυθμιστή να ξαναδεί τις προτεινόμενες διατάξεις.

Νέο αδειοδοτικό βάρος για το βιομεθάνιο

Για το βιομεθάνιο, η Motor Oil ζητά να αντιμετωπιστεί ως διακριτή ενεργειακή κατηγορία, με διαφορετικά χαρακτηριστικά παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν είναι τυχαίο ότι ο νομοθέτης μιλά για «διάθεση βιομεθανίου» και όχι για «προμήθεια», ακριβώς για να αποφευχθεί ξεχωριστό αδειοδοτικό καθεστώς σε μια αγορά που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα. Η εισαγωγή πρόσθετων αδειών και διοικητικών απαιτήσεων, όπως προειδοποιεί, θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις, τη στιγμή που η αγορά δεν έχει ακόμη αποκτήσει κρίσιμη μάζα.

Σταθεροί κανόνες για να «ξεκλειδώσουν» επενδύσεις

Στο ίδιο βασικό μήκος κύματος κινούνται και οι θέσεις της ΔΕΠΑ ως προς την ανάγκη ενός σαφούς θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τα δύο ανανεώσιμα αέρια. Για την εταιρεία, η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ξεκάθαρους κανόνες που μειώνουν την αβεβαιότητα και επιτρέπουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν με ορίζοντα χρόνου.

Ο κίνδυνος της υπερρύθμισης

Ωστόσο, και η ΔΕΠΑ προειδοποιεί για τον κίνδυνο υπερβολικής κανονιστικής πολυπλοκότητας. Οι διαδικασίες αδειοδότησης, αν γίνουν δυσκίνητες και πολύπλοκες, ενδέχεται να επιβαρύνουν το κόστος και να καθυστερήσουν έργα που θα μπορούσαν να κινηθούν ταχύτερα, ειδικά σε μια αγορά που ακόμη «χτίζεται».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το υδρογόνο παραμένει υπό διαμόρφωση, οπότε οι όποιες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να διατηρούν ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής, ώστε να μην εγκλωβιστούν σε κανόνες που σύντομα θα ξεπεραστούν από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, Motor Oil και ΔΕΠΑ συγκλίνουν στο βασικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί έγκαιρα στις νέες αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τη σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ωστόσο, αν το ρυθμιστικό πλαίσιο σχεδιαστεί με υπερβολική αυστηρότητα, πριν ακόμη αναπτυχθεί η αγορά, υπάρχει ορατός κίνδυνος να λειτουργήσει ως φρένο και όχι ως καταλύτης για τις επενδύσεις.

Οι δύο εταιρείες ήδη εμπλέκονται σε σχετικές επενδύσεις. Η Motor Oil ολοκληρώνει τη νέα μονάδα παραγωγής υδρογόνου στους Αγίους Θεοδώρους «EPHYRA» με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει παράδοση έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ μέσω της Hellenic Hydrogen (κοινοπρακτικό σχήμα Motor Oil και ΔΕΗ) αναπτύσσει την πρώτη μονάδα παραγωγής υδρογόνου στο Αμύνταιο.

Όσο για τη ΔΕΠΑ συμμετέχει στο σχήμα του έργου LIFE GREENH2ORN που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCEVs) στην Κοζάνη. Επίσης, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου βιομεθανίου, σχεδιάζει την αναβάθμιση βιοαερίου σε βιομεθάνιο, τη μετέπειτα συμπίεση και αποθήκευσή του, με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του ως καύσιμο κίνησης (βιο-CNG) μέσω της διάθεσής του στα πρατήρια FISIKON ή και σε απομακρυσμένους από το δίκτυο αερίου καταναλωτές και με δυνατότητα μελλοντικής έγχυσης στο δίκτυο αερίου.