Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Ενέργεια 08.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ρεπορτάζ Μάχη Τράτσα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά απεγνωσμένα επενδύσεις σε νέες «πράσινες» αγορές, το μήνυμα που εκπέμπουν δύο από τους μεγάλους «παίκτες» της ελληνικής ενεργειακής σκηνής, η Motor Oil και η ΔΕΠΑ, για τα αναδυόμενα πεδία υδρογόνου και βιομεθανίου, αποκτά αυξημένο ενδιαφέρον.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής τους στη δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τον νέο Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου ο οποίος θα συμπεριλάβει τα δυο ανανεώσιμα καύσιμα βρίσκεται ένα κρίσιμο ερώτημα: Θα διαμορφωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προσελκύσει κεφάλαια στο υδρογόνο και το βιομεθάνιο ή ένα πλέγμα κανόνων που, αντί να ανοίγει την αγορά, θα τη φρενάρει πριν καν γεννηθεί;

Σαφές πλαίσιο, χωρίς «πνιγηρή» γραφειοκρατία

Και οι δύο εταιρείες τοποθετούνται υπέρ της ανάγκης σαφούς θεσμικού πλαισίου. Εκεί όπου όμως αρχίζουν οι αποκλίσεις είναι στο γραφειοκρατικό θεσμικό περιβάλλον που μπορεί να «πνίξει» την επενδυτική πρωτοβουλία.

Η Motor Oil, μέσω της παρέμβασής της, εκφράζει επιφυλακτικότητα ως προς την προμήθεια υδρογόνου, ειδικά στις περιπτώσεις εκτός δικτύων. Το σχέδιο κανονισμού απαιτεί υποβολή αναλυτικών στοιχείων για εγκαταστάσεις, υποδομές και διαδικασίες ασφάλειας, σε βαθμό που, όπως σημειώνει η Motor Oil, ξεπερνά το αναγκαίο μέτρο για μια τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το ζητούμενο δεν είναι να «κλειδωθεί» από νωρίς ένα αυστηρό πλαίσιο, αλλά να επιτραπεί στην αγορά να ωριμάσει, γι΄ αυτό ζητά από τον Ρυθμιστή να ξαναδεί τις προτεινόμενες διατάξεις.

Νέο αδειοδοτικό βάρος για το βιομεθάνιο

Για το βιομεθάνιο, η Motor Oil ζητά να αντιμετωπιστεί ως διακριτή ενεργειακή κατηγορία, με διαφορετικά χαρακτηριστικά παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν είναι τυχαίο ότι ο νομοθέτης μιλά για «διάθεση βιομεθανίου» και όχι για «προμήθεια», ακριβώς για να αποφευχθεί ξεχωριστό αδειοδοτικό καθεστώς σε μια αγορά που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα. Η εισαγωγή πρόσθετων αδειών και διοικητικών απαιτήσεων, όπως προειδοποιεί, θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις, τη στιγμή που η αγορά δεν έχει ακόμη αποκτήσει κρίσιμη μάζα.

Σταθεροί κανόνες για να «ξεκλειδώσουν» επενδύσεις

Στο ίδιο βασικό μήκος κύματος κινούνται και οι θέσεις της ΔΕΠΑ ως προς την ανάγκη ενός σαφούς θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τα δύο ανανεώσιμα αέρια. Για την εταιρεία, η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ξεκάθαρους κανόνες που μειώνουν την αβεβαιότητα και επιτρέπουν στους επενδυτές να σχεδιάσουν με ορίζοντα χρόνου.

Ο κίνδυνος της υπερρύθμισης

Ωστόσο, και η ΔΕΠΑ προειδοποιεί για τον κίνδυνο υπερβολικής κανονιστικής πολυπλοκότητας. Οι διαδικασίες αδειοδότησης, αν γίνουν δυσκίνητες και πολύπλοκες, ενδέχεται να επιβαρύνουν το κόστος και να καθυστερήσουν έργα που θα μπορούσαν να κινηθούν ταχύτερα, ειδικά σε μια αγορά που ακόμη «χτίζεται».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το υδρογόνο παραμένει υπό διαμόρφωση, οπότε οι όποιες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να διατηρούν ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής, ώστε να μην εγκλωβιστούν σε κανόνες που σύντομα θα ξεπεραστούν από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση, Motor Oil και ΔΕΠΑ συγκλίνουν στο βασικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί έγκαιρα στις νέες αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και τη σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ωστόσο, αν το ρυθμιστικό πλαίσιο σχεδιαστεί με υπερβολική αυστηρότητα, πριν ακόμη αναπτυχθεί η αγορά, υπάρχει ορατός κίνδυνος να λειτουργήσει ως φρένο και όχι ως καταλύτης για τις επενδύσεις.

Οι δύο εταιρείες ήδη εμπλέκονται σε σχετικές επενδύσεις. Η Motor Oil ολοκληρώνει τη νέα μονάδα παραγωγής υδρογόνου στους Αγίους Θεοδώρους «EPHYRA» με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει παράδοση έως τις αρχές Σεπτεμβρίου ενώ μέσω της Hellenic Hydrogen (κοινοπρακτικό σχήμα Motor Oil και ΔΕΗ) αναπτύσσει την πρώτη μονάδα παραγωγής υδρογόνου στο Αμύνταιο.

Όσο για τη ΔΕΠΑ συμμετέχει στο σχήμα του έργου LIFE GREENH2ORN που στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCEVs) στην Κοζάνη. Επίσης, στο πλαίσιο πιλοτικού έργου βιομεθανίου, σχεδιάζει την αναβάθμιση βιοαερίου σε βιομεθάνιο, τη μετέπειτα συμπίεση και αποθήκευσή του, με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του ως καύσιμο κίνησης (βιο-CNG) μέσω της διάθεσής του στα πρατήρια FISIKON ή και σε απομακρυσμένους από το δίκτυο αερίου καταναλωτές και με δυνατότητα μελλοντικής έγχυσης στο δίκτυο αερίου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα ετοιμάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προς νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών - Το σχέδιο

Θα ισχύσει από το νέο έτος και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;
World

Έχασε ή κέρδισε η McDonald's από τη νέα στρατηγική;

Ακρίβεια, πόλεμος, πληθωρισμός οδήγησαν σε διπλό μήνυμα από τα αποτελέσματα της McDonald's

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου

Ο κλάδος των hedge funds κατέγραψε αποδόσεις 5% τον Απρίλιο, καθώς μετοχές όπως οι Intel, Alphabet και AMD σημείωσαν άνοδο

Εθυύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

Τζούλη Καλημέρη
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 4ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Περισσότερα από Ενέργεια
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
Πετρελαϊκές: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Γιατί κάποιες πετρελαϊκές έχουν μειωμένα κέρδη

Όλες οι πετρελαϊκές ευδοκιμούν στην ενεργειακή κρίση – ή μήπως όχι; Το χάσμα κερδών μεταξύ αμερικανικών και ευρωπαϊκών κολοσσών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 
Ενέργεια

Θα τελειώσει η ενεργειακή κρίση μαζί με τον πόλεμο;

Το παρασκήνιο της ευρωπαϊκής ανησυχίας για το ενεργειακό σοκ που θα περάσει με καθυστέρηση στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Shell: Κέρδη ρεκόρ 6,92 δισ. από το ράλι τιμών λόγω του πολέμου
World

Το ράλι τιμών στο πετρέλαιο έφερε κέρδη-μαμούθ στη Shell

Ο πετρελαϊκός κολοσσός Shell ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ ύψους 6,92 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο

Δυτική Μακεδονία: Φυσικό αέριο τώρα, υδρογόνο αύριο
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο τώρα, υδρογόνο αύριο

Σε τρεις εβδομάδας θα κοπεί η κορδέλα του αγωγού αερίου των 157 χιλιομέτρων στη Δυτική Μακεδονία

Μάχη Τράτσα
Πετρέλαιο: Οι τιμές συνεχίζουν να πέφτουν, ο Τραμπ προαναγγέλλει πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με Ιράν
Πετρέλαιο

Νέα πτώση για πετρέλαιο μετά την αναφορά Τραμπ για πιθανή συμφωνία

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων

Société Générale: Οι αγορές δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα με το πετρέλαιο
Πετρέλαιο

SoGen: Οι αγορές δεν έχουν καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα με το πετρέλαιο

Αποθέματα πετρελαίου υπάρχουν… αλλά δεν κινούνται σύμφωνα με την Société Générale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές

Τι ορίζει η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ο στόχος για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Ανδρομάχη Παύλου
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty

All major rating agencies have held Greece steady so far in 2026, but the country's high public debt and global uncertainty leave little room for an upgrade.

Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz

Γιατί η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών – Τι αναφέρει η Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής

Η Solidus διατηρεί σύσταση «Buy» για τη μετοχή της Metlen - Προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου για επενδυτές με μεσαίο έως υψηλό προφίλ ανάληψης κινδύνου 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

Το ελληνικό κρασί ισχυροποιεί τη θέση του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβία – Οι δράσεις του ΣΕΟ κατέγραψαν μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών

FAO: Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα
AGRO

Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO επηρεάστηκε επίσης από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών, του ρυζιού και των φυτικών ελαίων

Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026
Economy

Ανάφλεξη στον πληθωρισμό - Στο 5,4% τον Απρίλιο

Ο πληθωρισμός «δείχνει ξανά τα δόντια του» - Άλμα στις τιμές ενέργειας και ανατιμήσεις στα τρόφιμα

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
Business

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στις αιτήσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακά

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών - καλύπτουν και δίδακτρα υπό προϋποθέσεις

Εθνική Τράπεζα: Τι κερδίζει από το deal με την Allianz για το bancassurance
Τράπεζες

Τι κερδίζει η Εθνική από το deal με την Allianz

Ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για τη συμφωνία - Οι τραπεζικές εργασίες

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αναρτήθηκε ο νέος ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Οι νέες εκκαθαρίσεις ΕΝΦΙΑ αφορούν 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε 5.769.301,29 ευρώ

UBS: Θετική αποτίμηση για την Coca-Cola HBC
Τρόφιμα – ποτά

UBS για Coca-Cola HBC: Τα καλύτερα έρχονται...

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Coca Cola HBC η UBS για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Economy

Ανατροπή στα πρόστιμα για λιποταξία - Οι παγίδες

Τι αλλάζει στον τρόπο επιβολής και είσπραξης όταν πρόκειται για πρόστιμα σε περιπτώσεις λιποταξίας ή ανυπακοής

Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς

Με αυξημένους δασμούς απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ως τις 4 Ιουλίου η εμπορική συμφωνία που είχε προαναγγελθεί πέρσι στη Σκωτία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies