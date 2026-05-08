Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή

Θετική εμφανίζεται η Solidus για τη Metlen Energy & Metals, εκτιμώντας ότι ο όμιλος βρίσκεται σε φάση ισχυρής ανάκαμψης, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Solidus διατηρεί σύσταση «Buy» (Αγορά) για τη μετοχή, εκτιμώντας ότι προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου για επενδυτές με μεσαίο έως υψηλό προφίλ ανάληψης κινδύνου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η τρέχουσα τιμή της μετοχής διαμορφώνεται κοντά στα 38,44 ευρώ, ενώ οι τιμές-στόχοι της αγοράς κινούνται στην περιοχή των 45 έως 64 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου από 17% έως και 67%.

Ισχυρό πρώτο τρίμηνο και επιστροφή στην ανάπτυξη

Η Solidus επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την επιστροφή της Metlen σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, τονίζοντας ότι τα έκτακτα γεγονότα του 2025 που σχετίζονταν με το MPP ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση, ενώ όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς επανήλθαν σε αναπτυξιακή πορεία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει τον εταιρικό μετασχηματισμό της, έχει ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές και υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της πλάνο.

Βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για το 2026, η Solidus βλέπει ισχυρό περιθώριο ανόδου από την ομαλοποίηση της κερδοφορίας, τις νέες υψηλές τιμές στο αλουμίνιο και τη βελτιωμένη εικόνα που καταγράφηκε ήδη στο πρώτο τρίμηνο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η ολοκλήρωση των αδυναμιών που σχετίζονταν με το MPP δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τη συνέχεια.

Για την περίοδο 2027-2028, η ανάλυση προβλέπει κορύφωση του επενδυτικού κύκλου, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), τα κρίσιμα μέταλλα, με έμφαση στο γάλλιο, καθώς και τις δραστηριότητες στους τομείς άμυνας και τεχνολογιών Μ.

Μακροπρόθεσμο story

Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η Solidus εκτιμά ότι η Metlen μπορεί να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κόμβο ενέργειας και μετάλλων, στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησής της και σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους.

Η ανάλυση υπογραμμίζει επίσης ότι η ισχυρή ρευστότητα, η διαφοροποιημένη παραγωγή εσόδων, η ηγετική θέση της εταιρείας σε θέματα ESG και ο ανοδικός κύκλος του αλουμινίου συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προφίλ με ορίζοντα 12 έως 24 μηνών.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η ανάκαμψη είναι ήδη εδώ και επιταχύνεται», σημειώνει χαρακτηριστικά η Solidus στην έκθεσή της.