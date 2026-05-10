Ιαπωνία: Κατασκευή κατοικιών με 3D εκτύπωση

Eνα αντισεισμικό σπίτι κατασκευασμένο με 3D εκτύπωση δίνει ελπίδα ότι η προσθετική κατασκευή μπορεί να είναι η λύση στην Ιαπωνία όπου η αύξηση του κόστους κατασκευής είναι ραγδαία

World 10.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Ιαπωνία: Κατασκευή κατοικιών με 3D εκτύπωση
Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κρίση παραγωγικότητας αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος της Ιαπωνίας καθώς η ραγδαία αύξηση του κόστους των υλικών και η γήρανση του εργατικού δυναμικού απειλούν το μέλλον του κλάδου, ο οποίος έχει αξία 625 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, ένα αντισεισμικό σπίτι κατασκευασμένο με 3D εκτύπωση δίνει ελπίδα ότι η προσθετική κατασκευή μπορεί να είναι η λύση.

Το «Stealth House», που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο, είναι το πρώτο διώροφο σπίτι στην Ιαπωνία που κατασκευάστηκε με 3D εκτύπωση. Η νεοφυής επιχείρηση τεχνολογίας κατασκευών Kizuki συνεργάστηκε με περισσότερες από 20 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ONOCOM, για να δημιουργήσει το σπίτι, το οποίο πληροί τους αυστηρούς κτιριακούς κανονισμούς για αντισεισμικό σχεδιασμό σε μια χώρα όπου οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι.

«Ήταν η πρώτη φορά στην Ιαπωνία που μια πλήρης διαδικασία — από την απευθείας εισαγωγή των δεδομένων σχεδιασμού στον εκτυπωτή, έως τη συνεχή κατασκευή επί τόπου και, τέλος, τις εργασίες φινιρίσματος — υλοποιήθηκε με επιτυχία σε κλίμακα διώροφης κατοικίας», δήλωσε η Ρικα Ιραγκάσι , διευθύνουσα σύμβουλος της Kizuki, στο CNN.

Εμπνευσμένο από φυσικούς σχηματισμούς σπηλαίων, το σπίτι ύψους 6 μέτρων (20 ποδιών) και εμβαδού 50 τετραγωνικών μέτρων (538 τετραγωνικών ποδιών) χρειάστηκε μόλις 14 ημέρες για να εκτυπωθεί επί τόπου — από τα θεμέλια έως το στηθαίο της οροφής — χρησιμοποιώντας έναν γιγαντιαίο εκτυπωτή γέφυρας, λέει η Ιραγκάσι. Στους εξωτερικούς τοίχους χρησιμοποιήθηκε μια «κοίλη δομή» γεμισμένη με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να πληρούνται οι οικοδομικοί κανονισμοί.

Η τεχνολογία κατασκευών με 3D εκτύπωση (3DPC) έχει από καιρό αναγνωριστεί για την ικανότητά της να εξοικονομεί χρόνο, να μειώνει την εργασία, να αυξάνει την ασφάλεια στα εργοτάξια και να περιορίζει σημαντικά την σπατάλη υλικών, ενώ παράλληλα επιτρέπει πιο ευέλικτα και πρωτότυπα σχέδια.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις και οι φορείς έχουν δείξει επιφυλακτικότητα απέναντι στις καινοτομίες στον τομέα των κατασκευών και καθυστερούν να επικαιροποιήσουν τους κανονισμούς, δημιουργώντας εμπόδια στην υιοθέτησή τους.

Το «Stealth House» της Kizuki είναι κάτι περισσότερο από μια επίδειξη: η κατοικία, που βρίσκεται στην πόλη Kurihara της περιφέρειας Miyagi, πωλήθηκε (σε τιμή που δεν έχει γνωστοποιηθεί), κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, αποδεικνύει ότι υπάρχει ζήτηση.

Λύση για την έλλειψη εργατικού δυναμικού

Η πτώση των γεννήσεων και η γήρανση του εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία έχουν οδηγήσει σε μείωση του παραγωγικού πληθυσμού: στον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς, 1,5 εκατομμύριο ειδικευμένοι εργαζόμενοι (το 45% του συνόλου) αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο Νταϊσούκε Κατάνο, διευθύνων εταίρος της ιαπωνικής εταιρείας συμβούλων κατασκευών YCP, αναφέρει ότι η εκτύπωση 3D μπορεί να συνδυάσει «έως και επτά παραδοσιακά επαγγέλματα που ασκούνται στο εργοτάξιο». Αυτό μπορεί να απλοποιήσει τον συντονισμό και να ενισχύσει την παραγωγικότητα της Ιαπωνίας στον τομέα της οικιστικής κατασκευής — η οποία είναι λιγότερο από το μισό του επιπέδου των ΗΠΑ και έχει βελτιωθεί ελάχιστα τις τελευταίες δεκαετίες, λέει ο Κατάνο.

Επί του παρόντος, οι υποδομές πολιτικού μηχανικού — όπως ο πρώτος σταθμός τρένου στον κόσμο που εκτυπώθηκε με 3D εκτύπωση ή ένας δρόμος μήκους 273 μέτρων (896 ποδιών) — αντιπροσωπεύουν περίπου το 62% των εφαρμογών 3DPC στην Ιαπωνία.

KIZUKI 3D HOUSE JAPAN

Ωστόσο, άλλες αγορές, όπως οι κατοικίες εισόδου και οι κατοικίες αποκατάστασης μετά από καταστροφές, βρίσκονται σε ανάπτυξη: ο Κατάνο επισημαίνει τα οικονομικά μπανγκαλόου που εκτυπώθηκαν σε 3D από την ιαπωνική νεοφυή επιχείρηση κατασκευών Serendix, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή γρήγορης και προσιτής στέγασης μετά τον σεισμό μεγέθους 7,5 Ρίχτερ στη χερσόνησο Noto το 2024.

Η Kizuki εξετάζει επίσης ευκαιρίες για την παροχή κατοικιών σε αποπληθυσμένες και απομακρυσμένες περιοχές, τις οποίες παρουσίασε σε εκπροσώπους επτά δήμων κατά τη διάρκεια της διάσκεψης SusHi Tech στο Τόκιο την περασμένη εβδομάδα, μιας από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις παγκόσμιας καινοτομίας στην Ασία.

«Ακόμη και σε περιοχές με σοβαρή έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η τεχνολογία 3DCP καθιστά δυνατή την κατασκευή κτιρίων υψηλής ποιότητας από μια μικρή ομάδα χειριστών», λέει η Ιραγκάσι. «Υπό αυτή την έννοια, η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει άμεσα τις περιφερειακές ανισότητες στην προσφορά κατοικιών.»

Φόβοι σχετικά με τη χρηματοδότηση

Παρά το υψηλό αρχικό κόστος του εξοπλισμού 3DPC, η Ιραγκάσι αναφέρει ότι οι κύριες προκλήσεις για την υιοθέτησή του είναι «όλο και περισσότερο θεσμικές παρά τεχνολογικές».

«Από ρυθμιστική άποψη, η συμμόρφωση επιβεβαιώνεται επί του παρόντος μέσω ατομικών αιτήσεων έγκρισης κτιρίων κατά περίπτωση», λέει. «Για ευρύτερη υιοθέτηση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, θα χρειαστούν ειδικά τεχνικά πρότυπα και κανονιστικά πλαίσια βασισμένα στις μεθόδους 3DCP».

Ο Τετσούγια Ισίντα, καθηγητής πολιτικού μηχανικού στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, συμφωνεί: πρέπει να υιοθετηθούν τυποποιημένες μέθοδοι αξιολόγησης — όπως οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν πρόσφατα από την Ιαπωνική Εταιρεία Πολιτικών Μηχανικών — για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

«Αν και οι ρυθμιστικές αρχές ήταν παραδοσιακά επιφυλακτικές, το κλίμα αλλάζει σημαντικά», λέει ο καθηγητής Ισίντα. Επισημαίνει τη συμπερίληψη της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο «Σχέδιο Προώθησης της Εισαγωγής Νέων Τεχνολογιών» της κυβέρνησης, καθώς και το προηγούμενο που θέτει το «Stealth House», ως βασικά βήματα για να γίνουν οι μελλοντικές διαδικασίες έγκρισης «σημαντικά πιο ομαλές».

Ενώ ο Κατάνο της YCP συμφωνεί ότι το «Stealth House» συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των σπιτιών που κατασκευάζονται με 3D εκτύπωση, «οι κίνδυνοι σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές παραμένουν σημαντικοί» για τους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης δεδομένων μακροπρόθεσμης αντοχής, της αβεβαιότητας σχετικά με την μεταπώληση αυτών των ακινήτων και της επιφυλακτικότητας των ασφαλιστικών εταιρειών.

Επιπλέον, μία από τις πιο συνηθισμένες μακροπρόθεσμες υποθήκες στην Ιαπωνία απαιτεί ελάχιστη επιφάνεια 70 τετραγωνικών μέτρων (753 τετραγωνικά πόδια) για μονοκατοικίες, κάτι που «αποκλείει τις περισσότερες τρέχουσες μονάδες από τη συνήθη χρηματοδότηση», λέει ο διευθύνων εταίρος στην ιαπωνική εταιρεία συμβούλων κατασκευών YCP.

«[Αυτό] περιορίζει το κοινό των αγοραστών σε μεγάλο βαθμό σε αγοραστές με μετρητά και συνταξιούχους, έως ότου είτε τα προϊόντα αναπτυχθούν είτε προσαρμοστούν οι κανόνες χρηματοδότησης», προσθέτει.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο
Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ
Βολιβία: Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» οδηγούν σε αύξηση των ΕV
World

Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» αυξάνουν τα ΕV στη Βολιβία
Wall Street: Γιατί προτιμά την Coach από την Gucci
World

Γιατί η Wall Street προτιμά την Coach από την Gucci

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από World
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Βολιβία: Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» οδηγούν σε αύξηση των ΕV
World

Eλλείψεις καυσίμων και «άχρηστη βενζίνη» αυξάνουν τα ΕV στη Βολιβία

Η Βολιβία εισάγει το 80% του ντίζελ και το 55% της βενζίνης που καταναλώνει

Wall Street: Γιατί προτιμά την Coach από την Gucci
World

Γιατί η Wall Street προτιμά την Coach από την Gucci

Η χρηματιστηριακή αγορά αποτιμά πλέον την Tapestry, μητρική εταιρεία της Coach, σχεδόν τόσο υψηλά όσο και την Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα
World

«Θάμπωσε» απότομα το success story των χωρών του Κόλπου

Τεράστιες ζημιές αντιμετωπίζει ο Κόλπος λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, ενώ θα χρειαστούν χρόνια για να επανακάμψει η περιοχή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Νότια Κορέα: Εμπορικές συνομιλίες προγραμματίζουν Λιφένγκ- Μπέσεντ
World

Εμπορικές συνομιλίες Λιφένγκ - Μπέσεντ στη Ν. Κορέα

Ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα για μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος με τον Σι

Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies