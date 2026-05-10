Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Η διπλωματία του πετρελαίου ρίχνει «σκιά» στη συνάντηση

Η Κίνα έχει συγκεντρώσει αθόρυβα τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Αυτό δεν είναι καθόλου μικρό κατόρθωμα για μια χώρα που είναι επίσης ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας παγκοσμίως, σύμφωνα με το CNBC.

Το γεγονός αυτό προσδίδει μια νέα δυναμική στις σχέσεις του Πεκίνου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρωθυπουργός Σι Τζινπίνγκ ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια επίσημη επίσκεψη υψηλού διακυβεύματος στις 14 και 15 Μαΐου.

Τα μικρά διυλιστήρια

Ήδη υπάρχει διαμάχη. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας απαγόρευσε στις κινεζικές εταιρείες να συμμορφωθούν με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά των μικρών διυλιστηρίων που αγοράζουν ιρανικό αργό πετρέλαιο. Τα λεγόμενα «διυλιστήρια τσαγιέρα» έχουν ενθαρρυνθεί από τις κινεζικές αρχές να εισάγουν ιρανικό πετρέλαιο, επειδή θεωρούνται απρόσβλητα από ξένες κυρώσεις, σύμφωνα με την Teneo. Το ερευνητικό γραφείο προειδοποιεί ότι η μη συμμόρφωση της Κίνας με τις κυρώσεις θα μπορούσε να ωθήσει την Ουάσιγκτον να ξεκινήσει έναν δεύτερο γύρο δασμών για να περιορίσει το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ιράν.

Αποθέματα

Σύμφωνα με την Kpler, οι αγορές πετρελαίου δεν αντιμετωπίζουν πλέον διακοπή της ροής, αλλά μια κρίση αποθεμάτων που επιδεινώνεται ραγδαία. Η εταιρεία ανάλυσης αναφέρει ότι τα περισσότερα φορτία από τη Μέση Ανατολή που υπήρξαν πριν από τον πόλεμο έχουν πλέον εκφορτωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση των αποθεμάτων θα επιταχυνθεί και η τοπική διύλιση θα επιβραδυνθεί.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) εκτιμά ότι η Κίνα πρόσθεσε κατά μέσο όρο 1,1 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα στα στρατηγικά αποθέματα το 2025, με «προκαταρκτικά κυβερνητικά στοιχεία να δείχνουν ότι η Κίνα συνέχισε να αυξάνει τα αποθέματά της το 2026» πριν από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Αυτό σημαίνει ότι τα κυβερνητικά και εμπορικά αποθέματα πετρελαίου στην Κίνα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε περίπου 360 εκατομμύρια βαρέλια τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ που ανήλθαν σε σχεδόν 414 εκατομμύρια βαρέλια κατά την ίδια περίοδο.

Η μαζική αγορά αργού πετρελαίου από την Κίνα συνέβαλε στην αποτροπή ακόμη μεγαλύτερων αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω του αδιεξόδου στο Στενό του Ορμούζ. Παράλληλα, αποτέλεσε σωτηρία για τους ασιατικούς εισαγωγείς που επλήγησαν πιο άμεσα από τη διακοπή των ενεργειακών προμηθειών από τη Μέση Ανατολή.

Διπλωματία του αργού πετρελαίου

Για την Κίνα, οι εντεινόμενες εντάσεις με τις ΗΠΑ και οι διαταραχές που σχετίζονται με τις κυρώσεις σημαίνουν ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λειτουργούν ως αντιστάθμισμα έναντι των περιορισμών στην προσφορά, της μεταβλητότητας των τιμών και της μεταβλητότητας των νομισμάτων, σύμφωνα με το Oxford Energy Institute.

Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Πρωθυπουργού Σι Τζινπίνγκ, πιθανώς εις βάρος άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως οι δασμοί, οι σπάνιες γαίες και η τεχνητή νοημοσύνη. Η διακριτική κίνηση ισχύος του Πεκίνου για τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου μεταβάλλει τη δυναμική στον τομέα της ενέργειας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας σε αυτή την κρίσιμη συνάντηση.