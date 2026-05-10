Κόσμος: Τι δείχνει το «Ρολόι της Αποκάλυψης» για την πορεία της ανθρωπότητας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Γη θερμαίνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης πυρηνικής κλιμάκωσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, ενώ οι δυνατότητές της ξεπερνούν συχνά την ανθρώπινη κατανόηση και εποπτεία.

Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα εργαστηριακά πειράματα με νέους παθογόνους οργανισμούς ενδέχεται να προκαλέσουν πανδημίες ακόμη πιο θανατηφόρες από την Covid-19.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, το Ρολόι της Αποκάλυψης συνεχίζει να μετρά αντίστροφα.

Τον Ιανουάριο του 2026 ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα — πιο κοντά από ποτέ στην καταστροφή.

Το συμβολικό αυτό ρολόι δεν αποτελεί επιστημονική πρόβλεψη, αλλά μια δραματική υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα πλησιάζει σε ένα επικίνδυνο σημείο καμπής.

«Αυτό που έχουμε δει είναι μια αργή, σχεδόν υπνοβατική πορεία προς αυξανόμενους κινδύνους», δηλώνει η Alexandra Bell, διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin of the Atomic Scientists, του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ρολόι της Αποκάλυψης.

Όπως είπε η ίδια στον Guardian, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι ίδιες οι απειλές, αλλά η αδυναμία των πολιτικών ηγεσιών να συνεργαστούν και να δράσουν έγκαιρα.

«Όσο περισσότερα όπλα υπάρχουν, τόσο πιο πιθανό είναι να πάει κάτι στραβά»

Η Bell έχει αφιερώσει την καριέρα της στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και πιστεύει ότι η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Από το 1945 μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκαν ξανά πυρηνικά όπλα σε πόλεμο, γεγονός που κάνει πολλούς να θεωρούν τον κίνδυνο μακρινό ή θεωρητικό.

«Ήμασταν τυχεροί», λέει χαρακτηριστικά.

«Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ μας. Όσο περισσότερα όπλα υπάρχουν, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τόσο πιο πιθανό είναι να πάει κάτι στραβά.»

Η ανησυχία αυτή εντείνεται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η πιθανότητα να ενσωματωθούν αυτόνομα συστήματα σε διαδικασίες στρατιωτικών αποφάσεων τρομάζει τους επιστήμονες.

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι πειραματικά μοντέλα AI, σε προσομοιωμένα πολεμικά σενάρια, επέλεξαν τη χρήση πυρηνικών όπλων σε μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης λειτουργεί ακριβώς για να μετατρέπει αυτές τις σύνθετες και αφηρημένες απειλές σε κάτι ορατό και άμεσα κατανοητό: έναν δείκτη που πλησιάζει στα μεσάνυχτα.

1947: Ρυθμίζεται το πρώτο ρολόι – επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, λίγα μόλις χρόνια μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Οι επιστήμονες του Προγράμματος Μανχάταν, πολλοί από τους οποίους είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, αισθάνονταν βαθιά ενοχή για τη δύναμη καταστροφής που είχαν απελευθερώσει.

Μια ομάδα περίπου 200 επιστημόνων ίδρυσε τότε την οργάνωση Atomic Scientists of Chicago με στόχο να ενημερώσει το κοινό για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας. Στις πρώτες δημοσιεύσεις τους προειδοποιούσαν ότι κανένα οικονομικό ή τεχνολογικό επίτευγμα δεν θα είχε αξία αν η ανθρωπότητα ζούσε υπό τον διαρκή φόβο αφανισμού.

Το ίδιο το ρολόι γεννήθηκε σχεδόν τυχαία.

Η καλλιτέχνιδα Martyl Langsdorf σχεδίασε για το εξώφυλλο του περιοδικού ένα ρολόι χωρίς αριθμούς, τοποθετώντας τους δείκτες επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα απλώς επειδή «φαινόταν σωστό αισθητικά».

1949: Το ρολόι μετακινείται – τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα

Το 1949 η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πυρηνική δοκιμή.

Ο πυρηνικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπερδυνάμεις ξεκίνησε επίσημα και οι δείκτες του ρολογιού μετακινήθηκαν για πρώτη φορά: από τα επτά στα τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

Ο Eugene Rabinowitch, τότε εκδότης του Bulletin, υπογράμμισε ότι σκοπός του ρολογιού δεν ήταν η δημιουργία πανικού, αλλά η αφύπνιση του κοινού. Οι πολίτες, έλεγε, έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για «σοβαρές αποφάσεις».

Στα επόμενα χρόνια οι δείκτες συνέχισαν να μετακινούνται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Το 1953, μετά την ανάπτυξη της βόμβας υδρογόνου, το ρολόι έφτασε στα δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Αργότερα, σε περιόδους διπλωματικής ύφεσης και συμφωνιών περιορισμού όπλων, απομακρύνθηκε ξανά από την καταστροφή.

Η κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 αποτέλεσε ίσως τη στιγμή που ο κόσμος πλησίασε περισσότερο σε έναν πυρηνικό πόλεμο.

Παρότι το ρολόι δεν άλλαξε αμέσως θέση, η ανθρωπότητα κατάλαβε πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη διπλωματία και τον αφανισμό.