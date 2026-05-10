Κόσμος: Τι δείχνει το «Ρολόι της Αποκάλυψης» για την πορεία της ανθρωπότητας

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Κόσμος 10.05.2026, 09:01
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Η Γη θερμαίνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης πυρηνικής κλιμάκωσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, ενώ οι δυνατότητές της ξεπερνούν συχνά την ανθρώπινη κατανόηση και εποπτεία.

Παράλληλα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα εργαστηριακά πειράματα με νέους παθογόνους οργανισμούς ενδέχεται να προκαλέσουν πανδημίες ακόμη πιο θανατηφόρες από την Covid-19.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, το Ρολόι της Αποκάλυψης συνεχίζει να μετρά αντίστροφα.

Τον Ιανουάριο του 2026 ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα — πιο κοντά από ποτέ στην καταστροφή.

Το συμβολικό αυτό ρολόι δεν αποτελεί επιστημονική πρόβλεψη, αλλά μια δραματική υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα πλησιάζει σε ένα επικίνδυνο σημείο καμπής.

«Αυτό που έχουμε δει είναι μια αργή, σχεδόν υπνοβατική πορεία προς αυξανόμενους κινδύνους», δηλώνει η Alexandra Bell, διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin of the Atomic Scientists, του οργανισμού που διαχειρίζεται το Ρολόι της Αποκάλυψης.

Όπως είπε η ίδια στον Guardian, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι ίδιες οι απειλές, αλλά η αδυναμία των πολιτικών ηγεσιών να συνεργαστούν και να δράσουν έγκαιρα.

«Όσο περισσότερα όπλα υπάρχουν, τόσο πιο πιθανό είναι να πάει κάτι στραβά»

Η Bell έχει αφιερώσει την καριέρα της στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και πιστεύει ότι η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας.

Από το 1945 μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκαν ξανά πυρηνικά όπλα σε πόλεμο, γεγονός που κάνει πολλούς να θεωρούν τον κίνδυνο μακρινό ή θεωρητικό.

«Ήμασταν τυχεροί», λέει χαρακτηριστικά.

«Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ μας. Όσο περισσότερα όπλα υπάρχουν, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τόσο πιο πιθανό είναι να πάει κάτι στραβά.»

Η ανησυχία αυτή εντείνεται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η πιθανότητα να ενσωματωθούν αυτόνομα συστήματα σε διαδικασίες στρατιωτικών αποφάσεων τρομάζει τους επιστήμονες.

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι πειραματικά μοντέλα AI, σε προσομοιωμένα πολεμικά σενάρια, επέλεξαν τη χρήση πυρηνικών όπλων σε μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης λειτουργεί ακριβώς για να μετατρέπει αυτές τις σύνθετες και αφηρημένες απειλές σε κάτι ορατό και άμεσα κατανοητό: έναν δείκτη που πλησιάζει στα μεσάνυχτα.

1947: Ρυθμίζεται το πρώτο ρολόι – επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947, λίγα μόλις χρόνια μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Οι επιστήμονες του Προγράμματος Μανχάταν, πολλοί από τους οποίους είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη της ατομικής βόμβας, αισθάνονταν βαθιά ενοχή για τη δύναμη καταστροφής που είχαν απελευθερώσει.

Μια ομάδα περίπου 200 επιστημόνων ίδρυσε τότε την οργάνωση Atomic Scientists of Chicago με στόχο να ενημερώσει το κοινό για τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας. Στις πρώτες δημοσιεύσεις τους προειδοποιούσαν ότι κανένα οικονομικό ή τεχνολογικό επίτευγμα δεν θα είχε αξία αν η ανθρωπότητα ζούσε υπό τον διαρκή φόβο αφανισμού.

Το ίδιο το ρολόι γεννήθηκε σχεδόν τυχαία.

Η καλλιτέχνιδα Martyl Langsdorf σχεδίασε για το εξώφυλλο του περιοδικού ένα ρολόι χωρίς αριθμούς, τοποθετώντας τους δείκτες επτά λεπτά πριν τα μεσάνυχτα απλώς επειδή «φαινόταν σωστό αισθητικά».

1949: Το ρολόι μετακινείται – τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα

Το 1949 η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πυρηνική δοκιμή.

Ο πυρηνικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπερδυνάμεις ξεκίνησε επίσημα και οι δείκτες του ρολογιού μετακινήθηκαν για πρώτη φορά: από τα επτά στα τρία λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

Ο Eugene Rabinowitch, τότε εκδότης του Bulletin, υπογράμμισε ότι σκοπός του ρολογιού δεν ήταν η δημιουργία πανικού, αλλά η αφύπνιση του κοινού. Οι πολίτες, έλεγε, έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για «σοβαρές αποφάσεις».

Στα επόμενα χρόνια οι δείκτες συνέχισαν να μετακινούνται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Το 1953, μετά την ανάπτυξη της βόμβας υδρογόνου, το ρολόι έφτασε στα δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Αργότερα, σε περιόδους διπλωματικής ύφεσης και συμφωνιών περιορισμού όπλων, απομακρύνθηκε ξανά από την καταστροφή.

Η κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962 αποτέλεσε ίσως τη στιγμή που ο κόσμος πλησίασε περισσότερο σε έναν πυρηνικό πόλεμο.

Παρότι το ρολόι δεν άλλαξε αμέσως θέση, η ανθρωπότητα κατάλαβε πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη διπλωματία και τον αφανισμό.

Ο Δρ. Leonard Rieser, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του «Bulletin of the Atomic Scientists», μετακινεί το δείκτη του Ρολογιού της Αποκάλυψης στα 17 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, στα γραφεία κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, στις 26 Νοεμβρίου 1991.

1991: Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου – 17 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα

Η πιο αισιόδοξη στιγμή στην ιστορία του Ρολογιού της Αποκάλυψης ήρθε το 1991, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Οι δείκτες μετακινήθηκαν στα 17 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα — η μεγαλύτερη απόσταση που σημειώθηκε ποτέ.

Οι επιστήμονες πίστεψαν ότι η ανθρωπότητα είχε εισέλθει σε μια νέα εποχή συνεργασίας και αποκλιμάκωσης. Ο αριθμός των πυρηνικών όπλων άρχισε να μειώνεται δραστικά και φάνηκε για λίγο πως ο κόσμος είχε μάθει από τα λάθη του.

Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή δεν κράτησε πολύ. Νέες γεωπολιτικές εντάσεις, η εξάπλωση της πυρηνικής τεχνολογίας και η ανάδυση άλλων παγκόσμιων κινδύνων έφεραν ξανά το ρολόι πιο κοντά στα μεσάνυχτα.

2007: Ένα σύγχρονο Ρολόι της Αποκάλυψης

Το 2007 το Bulletin αποφάσισε να επεκτείνει τον ορισμό της «αποκάλυψης». Μέχρι τότε το ρολόι συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με τον πυρηνικό πόλεμο.

Πλέον όμως οι επιστήμονες άρχισαν να λαμβάνουν υπόψη και άλλες υπαρξιακές απειλές: την κλιματική αλλαγή, τις βιοτεχνολογίες και τις ανατρεπτικές ψηφιακές τεχνολογίες.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις. Ορισμένοι κατηγόρησαν το Bulletin ότι αποδυνάμωσε το αρχικό μήνυμα του ρολογιού.

Ωστόσο, για την τότε διευθύντρια Kennette Benedict, η επέκταση ήταν αναγκαία.

«Όλη η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό ή για κακό», εξηγεί. «Η φωτιά μπορεί να ζεστάνει τα σπίτια μας, αλλά μπορεί και να τα κάψει.»

Το Ρολόι της Αποκάλυψης μετατράπηκε έτσι σε έναν ευρύτερο δείκτη του πώς η ανθρωπότητα διαχειρίζεται τη δύναμη που αποκτά μέσω της επιστήμης.

2020: Το ρολόι αρχίζει να μετρά σε δευτερόλεπτα

Το 2020 το ρολόι έφτασε στα 100 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα. Η αλλαγή αυτή είχε τεράστιο συμβολισμό: για πρώτη φορά οι επιστήμονες εγκατέλειψαν τα λεπτά και πέρασαν στα δευτερόλεπτα.

Οι λόγοι ήταν πολλοί: η αποδυνάμωση των συμφωνιών ελέγχου εξοπλισμών, η αδράνεια απέναντι στην κλιματική κρίση, η παραπληροφόρηση και οι κίνδυνοι που δημιουργούσε η τεχνητή νοημοσύνη.

Η τότε πρόεδρος του Bulletin, Rachel Bronson, παρομοίασε την κατάσταση με την «προειδοποίηση των δύο λεπτών» στο αμερικανικό ποδόσφαιρο — μια στιγμή όπου ο χρόνος τελειώνει και κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Παρά τη ζοφερή εικόνα, η ίδια επέμενε ότι η ενασχόληση με τα προβλήματα γεννά και ελπίδα. Όσο περισσότερο μελετά κανείς τους κινδύνους, έλεγε, τόσο περισσότερο ανακαλύπτει ανθρώπους που εργάζονται για λύσεις.

2026: Πλησιάζοντας την καταστροφή – 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα

Το 2026 το Ρολόι της Αποκάλυψης έφτασε στην πιο ανησυχητική του θέση.

Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, οι νέες πυρηνικές εντάσεις και η ταχύτατη στρατιωτικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν τους επιστήμονες να μετακινήσουν τους δείκτες στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα.

Η Alexandra Bell προειδοποίησε ότι η περαιτέρω κλιμάκωση συγκρούσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικά λάθη, παρανοήσεις ή ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται η ανησυχία ότι όλο και περισσότερες χώρες θα θεωρήσουν τα πυρηνικά όπλα απαραίτητα για την ασφάλειά τους.

«Αν κάνουμε λάθος στα μεγαλύτερα ζητήματα — ειδικά στο πυρηνικό πρόβλημα — τίποτα άλλο δεν έχει σημασία», τονίζει.

Για την ίδια, η δράση των πολιτών παραμένει καθοριστική. Οι ηγέτες, λέει, ανταποκρίνονται όταν οι κοινωνίες απαιτούν αλλαγή.

Η ιστορία του ελέγχου των πυρηνικών όπλων αποδεικνύει ότι η πίεση της κοινής γνώμης μπορεί να επηρεάσει τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Το μέλλον: Μαθαίνοντας να σκεφτόμαστε σε «ατομικό χρόνο»

Ο αστροφυσικός Daniel Holz, πρόεδρος του συμβουλίου επιστήμης και ασφάλειας του Bulletin, πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι ψυχολογικό.

Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να συλλάβουν απειλές τόσο τεράστιες όσο ένας πυρηνικός χειμώνας ή μια παγκόσμια οικολογική κατάρρευση.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης λειτουργεί ακριβώς επειδή μετατρέπει το αδιανόητο σε κάτι απτό. Οι δείκτες του μάς αναγκάζουν να κοιτάξουμε κατάματα έναν φόβο που διαφορετικά θα προτιμούσαμε να αγνοούμε.

Ο Holz, μελετώντας το σύμπαν και τις μαύρες τρύπες, έχει αποκτήσει μια διαφορετική προοπτική για την ανθρώπινη ύπαρξη.

«Η Γη είναι ένα μικροσκοπικό, ασήμαντο στίγμα», λέει.

«Αν καταστρέψουμε τους εαυτούς μας, το σύμπαν δεν θα μας σώσει. Κανείς ίσως να μην το παρατηρήσει καν. Άρα εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.»

Αυτή η διαπίστωση, όσο σκληρή κι αν ακούγεται, κρύβει και μια μορφή ελπίδας. Αν ο κόσμος δεν πρόκειται να σωθεί από κάποια ανώτερη δύναμη ή ιστορική αναγκαιότητα, τότε η ευθύνη — αλλά και η δυνατότητα αλλαγής — βρίσκεται στα ανθρώπινα χέρια.

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δεν προβλέπει το τέλος του κόσμου. Προσπαθεί να αποτρέψει την έλευσή του.

Και ίσως το σημαντικότερο μήνυμά του να είναι πως, όσο κοντά κι αν βρισκόμαστε στα μεσάνυχτα, υπάρχει ακόμη χρόνος για να γυρίσουν οι δείκτες πίσω.

Πηγή: in.gr

