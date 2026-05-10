Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μικρότερο του 100% αναμένεται να είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος στο τέλος του 2033. Αυτό λένε τουλάχιστον αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, οι οποίοι χειρίζονται τα ζητήματα του δημοσίου χρέος. Ο υψηλός πληθωρισμός δίνει…αβάντα σε κάτι τέτοιο και η ρύθμιση του 2018 δίνει «πατήματα» στην ταχύτερη μείωσή του.

Ήδη, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζει ήδη την επόμενη αποπληρωμή διακρατικών δανείων, η οποία θα αγγίξει τα 6,9 δισ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου, δηλαδή να είναι μεγαλύτερη από τα σχεδόν 5,3 δισ. ευρώ που αποπληρώθηκαν πέρυσι, προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το προφίλ του δημοσίου χρέους, το οποίο βαίνει μειούμενο ως ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το 136,8% από 146,1% στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στην ΕΕ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο θα είναι η πτώση κάτω από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034, σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου με τα οποία συνομίλησε ο ΟΤ. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.

Το…πέρασμα της Ιταλίας πάνω από το ελληνικό δημόσιο χρέος

Με βάση την έκθεση του ΔΝΤ που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ως ποσοστού του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 34,8 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο τέλος του 2031 το 110,9% του ΑΕΠ από 145,7% του ΑΕΠ που βρισκόταν στο τέλος του 2025. Ειδικότερα, το χρέος αναμένεται να μειωθεί φέτος στο 136,9%, με αποτέλεσμα η χώρα μας να περάσει στη δεύτερη θέση σε ότι αφορά το ύψος του χρέους εντός της Ε.Ε. μετά την Ιταλία. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027, στο 125,2% του ΑΕΠ το 2028, στο 120,4% του ΑΕΠ το 2029, στο 115,5% του ΑΕΠ το 2030 και στο 110,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2031.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ έδειχνε ότι αυτή η αλλαγή στη…σκυτάλη θα πραγματοποιούνταν αργότερα και συγκεκριμένα το 2029 και όχι φέτος.

Τι «βλέπει» ο Πιερρακάκης

Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ενώ ο στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Η μείωση αυτή, αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ομιλία του στο Gala Dinner του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα «The World in Disruption».

Ο υπουργός τόνισε ότι «το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ο στόχος είναι να είναι κάτω από το 120% του ΑΕΠ, έως το 2029. Αυτή είναι προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Τόσο απλά», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «γιατί όσο μειώνεται το χρέος, τόσο ενισχύεται η δυνατότητα της χώρας να αποφασίζει με μεγαλύτερη ελευθερία για το μέλλον της, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να μεταφέρει τα βάρη στις επόμενες γενιές.

Στη βάση της ταχείας αποκλιμάκωσης του ελληνικού χρέους βρίσκονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία προβλέπεται να μειωθούν σταδιακά έως το 2031, αλλά να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να μειωθεί από το 4,4% του ΑΕΠ το 2025 στο 3,8% το 2026 και περαιτέρω στο 3,1% το 2027, για να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2031.