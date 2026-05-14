Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

Η πόρτα για τις επιχειρήσεις στην Κίνα θα «ανοίξει ακόμη περισσότερο» δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απευθυνόμενος στους Αμερικανούς CEO που συνοδεύουν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσκεψή του στην ασιατική χώρα.

«Ο Σι ανέφερε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας, και ότι και οι δύο πλευρές έχουν ωφεληθεί από αυτό», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της κινεζικής κρατικής εφημερίδας «Xinhua».

«Σημειώνοντας ότι η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμα περισσότερο, ο Σι είπε ότι η Κίνα καλωσορίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με την Κίνα και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα απολαύσουν ακόμα ευρύτερες προοπτικές στην Κίνα».

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, Ίλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Apple Τιμ Κουκ, ήταν μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου που ταξίδεψαν με τον Τραμπ στην Κίνα. Ο Τραμπ τους παρουσίασε έναν προς έναν στον Σι, ανέφερε η Xinhua.

Σημαντική η κινεζική αγορά

Οι Αμερικανοί επιχειρηματίες δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά και ελπίζουν να εμβαθύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Κίνα και να ενισχύσουν τη συνεργασία με την Κίνα», ανέφερε η κινεζική εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος, σε ανάρτησή του στο X, φάνηκε να ανταποκρίνεται στο κλίμα που επικρατεί όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές.

«Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της πρόσβασης των αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και της αύξησης των κινεζικών επενδύσεων», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.

Τα σχόλια του Σι αποτελούν «μια ισχυρή δήλωση προς τις παγκόσμιες εταιρείες να συνεχίσουν να επενδύουν στην Κίνα», δήλωσε ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και συμπρόεδρος του τμήματος ψηφιακών πρακτικών στο The Asia Group, στο CNBC.

«Πιστεύω ότι η δήλωση που έκανε ο Σι σχετικά με το άνοιγμα δεν είναι απλώς προπαγάνδα. Η Κίνα πρέπει πράγματι να παραμείνει ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις.»

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη με ταχύ ρυθμό.

Οι ΗΠΑ έχουν επιδιώξει να αποκόψουν την Κίνα από διάφορες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την τεχνητή νοημοσύνη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ της Nvidia. Η Κίνα έχει ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας, με τοπικές εταιρείες ημιαγωγών να μπαίνουν στο παιχνίδι για να καλύψουν το κενό.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, από εταιρείες όπως η Alibaba, έχουν καταφέρει να ανταγωνιστούν ορισμένες από τις τεχνολογίες που έχουν κυκλοφορήσει κορυφαίες εταιρείες των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, το Reuters ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έδωσε το πράσινο φως στην Nvidia να προμηθεύσει ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας στην Κίνα με το H200, ένα από τα πιο προηγμένα προϊόντα της.

Η Nvidia υπόκειται σε περιορισμούς εξαγωγών προς την Κίνα, αλλά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους υπήρξαν αρκετές αναφορές που υποδείκνυαν ότι οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν στην εταιρεία να πουλήσει τσιπ στη χώρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς η Κίνα φέρεται να έχει παροτρύνει τις τοπικές εταιρείες να αγοράζουν εγχώριους ημιαγωγούς.

Ερωτηθείς από το CNBC σχετικά με την αναφορά για τα H200 της Nvidia, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είπε: «Αυτό είναι νέο για μένα». «Γνωρίζω ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις… και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εμπορίου», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος προστέθηκε τελευταία στιγμή στο ταξίδι στην Κίνα, χαρακτήρισε τη συνάντηση στο Πεκίνο «μία από τις πιο σημαντικές συνόδους κορυφής στην ιστορία της ανθρωπότητας», σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πωλήσεις τσιπ της Nvidia στην Κίνα, αναφέροντας αντ’ αυτού ότι ο Τραμπ και ο Σι έδειξαν φιλική διάθεση.

«Η τελετή σήμερα το πρωί ήταν πολύ ενθαρρυντική. Ο Πρόεδρος Σι ήταν πολύ εμπνευστικός, πολύ φιλόξενος, και ο πρόεδρος Tραμπ ήταν πολύ εμπνευστικός και πολύ φιλόξενος», δήλωσε ο Χουάνγκ

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν για την κατάρτιση ενός πρωτοκόλλου ασφάλειας σχετικά με τις «βέλτιστες πρακτικές για την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μη κρατικοί φορείς δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα μοντέλα».