ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

Εδραιώνει τη θέση της στα ραντάρ των ξένων επενδυτών η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς μετά τη Moody’s η ελληνική εισηγμένη εταιρεία στο Euronext Athens απέσπασε την επενδυτική βαθμίδα και από τον άλλον μεγάλο διεθνή οίκο, την S&P Global.

Η S&P Global ξεκινά την κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατατάσσοντας στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με σταθερό outlook, σταθερές προοπτικές.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κορυφαίος παίκτης στις υποδομές και κατασκευές

Η S&P Global προχωρώντας στην αξιολόγηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δίνει βαρύτητα στο γεγονός ότι η εισηγμένη είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών και κατασκευών στην Ελλάδα, με ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης οδικών αξόνων (περίπου το 85% των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων με τέλη διοδίων, με μέση διάρκεια παραχωρήσεων άνω των 25 ετών), που επωφελείται από υποστηρικτικό συμβατικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι αναλυτές της S&P Global σημειώνουν ότι αναμένουν το πιστωτικό της προφίλ να συνεχίσει να ενισχύεται την περίοδο 2026-2028 λόγω ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης — με τα περιθώρια EBITDA να αυξάνονται στο 23%-24% έως το 2028 (από 15% το 2025), καθώς η συμβολή των κατασκευών θα μειωθεί στο 20% του EBITDA του ομίλου — αλλά και λόγω της αποενοποίησης της κατά 50% θυγατρικής της στον τομέα ενέργειας (ΗΡΩΝ).

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ισχυρή θέση ρευστότητας

Η εταιρεία πιθανότατα, αναφέρει στην έκθεση της η S&P Global , θα διατηρήσει ισχυρή θέση ρευστότητας και συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση, με το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της να αποτελείται από μη αναγωγική χρηματοδότηση (nonrecourse financing) σε επίπεδο επιμέρους παραχωρήσεων.

«Προβλέπουμε ότι τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) προς χρέος θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο περίπου στο 10% την περίοδο 2026-2028, αν και σε ανοδική πορεία, καθώς αναμένουμε αύξηση του EBITDA περίπου στα 750 εκατ. ευρώ έως το 2028, από 609 εκατ. ευρώ το 2025».

Και συνεχίζει ο διεθνής οίκος υπογραμμίζοντας ότι «οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν την εκτίμησή μας ότι το πιστωτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται, χάρη στις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Επίσης λαμβάνουν υπόψη τη δέσμευση της διοίκησης στη διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας (investment-grade) και στη διατήρηση πολύ χαμηλής καθαρής μόχλευσης στη μητρική εταιρεία και στον κατασκευαστικό κλάδο», καταλήγει.

Θετική αξιολόγηση

Τέλος η S&P Global τονίζει: «Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε θετική αξιολογική ενέργεια εάν ο όμιλος καταφέρει να διατηρήσει τον προσαρμοσμένο δείκτη FFO προς χρέος πάνω από το 13%, διατηρώντας παράλληλα τα ισχυρά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά του. Η πιθανότητα αναβάθμισης», εξηγούν οι τεχνοκράτες, «θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου capex, που θα οδηγήσει σε υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές από το 2028 και μετά, καθώς και από μια γενικότερη βελτίωση της δυναμικής της ελληνικής αγοράς.»