ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Στην επενδυτική βαθμίδα κατέταξε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Moody’s κατά την έναρξη της κάλυψης της μετοχής, στη βαθμίδα Baa3 με σταθερές προοπτικές. Το σκεπτικό της αξιολόγησης βασίζεται στην ηγετική θέση του ομίλου στις υποδομές στην Ελλάδα, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών από έργα στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η αξιολόγηση αντανακλά τον έλεγχο και τη διαχείριση κρίσιμων οδικών υποδομών στην Ελλάδα από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίες λειτουργούν μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης και προσφέρουν σταθερές και προβλέψιμες λειτουργικές επιδόσεις, σε ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Κυρίαρχη θέση στις παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων

Η Moody’s σημειώνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, το οποίο καλύπτει περίπου το 80% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων με διόδια στην Ελλάδα. Εκτιμά μάλιστα ότι τα EBITDA από τους αυτοκινητοδρόμους θα αντιστοιχούν περίπου στο 70% των συνολικών ενοποιημένων EBITDA του ομίλου το 2026 και θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια καθώς ωριμάζουν οι νέες παραχωρήσεις.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται η 25ετής σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, που αποτελεί βασική αστική αρτηρία για τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, καθώς και η πρόσφατα υπογεγραμμένη 35ετής παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, του μεγαλύτερου αυτοκινητοδρόμου της χώρας, που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από ανατολή προς δύση.

Παράλληλα, ο όμιλος διαχειρίζεται σημαντικές διαπεριφερειακές παραχωρήσεις, όπως η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, που εξασφαλίζουν κρίσιμες συνδέσεις βορρά–νότου και ανατολής–δύσης στο εθνικό οδικό δίκτυο. Όπως επισημαίνει η Moody’s, τα έργα αυτά αποτελούν βασικούς διαδρόμους μεταφορών για επιβάτες, εμπορευματικές μεταφορές και τουριστικές ροές.

Σταθερές ταμειακές ροές και μακροχρόνια ορατότητα

Ο οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει τις παραχωρήσεις ώριμα περιουσιακά στοιχεία με μακρά ιστορία λειτουργίας, σταθερά κυκλοφοριακά δεδομένα και περιορισμένο ανταγωνισμό από άλλα μέσα μεταφοράς. Το μέσο υπολειπόμενο διάστημα των συμβάσεων υπερβαίνει τα 20 έτη, προσφέροντας σημαντική ορατότητα και σταθερότητα σε σύγκριση με ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου.

Σύμφωνα με τη Moody’s, οι συμβάσεις λειτουργούν μέσα σε ένα υποστηρικτικό συμβατικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει σαφείς μηχανισμούς τιμαριθμικής αναπροσαρμογής διοδίων, απαιτήσεις συντήρησης και προβλέψεις αποζημιώσεων, περιορίζοντας την έκθεση σε πολιτικές αποφάσεις και ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών.

Ο ρόλος της κατασκευής και ο ενεργειακός μετασχηματισμός

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κατασκευαστικό βραχίονα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τον οποίο η Moody’s χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με εμπειρία άνω των 50 ετών και ισχυρές δυνατότητες εκτέλεσης έργων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, της βιομηχανίας και των κτιριακών υποδομών.

Η Moody’s εκτιμά ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα συνεισφέρει περίπου το 30% των συνολικών EBITDA του ομίλου το 2026. Αν και η κατασκευαστική δραστηριότητα ενέχει υψηλότερη κυκλικότητα και εκτελεστικό κίνδυνο σε σχέση με εταιρείες καθαρά παραχωρήσεων, ο οίκος θεωρεί ότι αυτό αντισταθμίζεται εν μέρει από το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου, την ισχυρή παρουσία του στην αγορά και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, η Moody’s σημειώνει ότι ο όμιλος βρίσκεται σε φάση στρατηγικού μετασχηματισμού μετά την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2024 και τη σχεδιαζόμενη εισφορά του ομίλου Ήρων και της μονάδας Κομοτηνής σε κοινή εταιρεία με τη Motor Oil. Ως αποτέλεσμα, η συνεισφορά του ενεργειακού τομέα στα EBITDA του ομίλου εκτιμάται ότι θα παραμείνει περιορισμένη τα επόμενα χρόνια.

Υψηλή μόχλευση αλλά ισχυρή ρευστότητα

Παρά τη θετική αξιολόγηση του επιχειρηματικού προφίλ, η Moody’s επισημαίνει ότι η χρηματοοικονομική εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χαρακτηρίζεται από υψηλή μόχλευση, στοιχείο που θεωρεί σύνηθες για μεγάλες εταιρείες υποδομών με έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Η μόχλευση συνδέεται κυρίως με τις μεγάλες παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού, καθώς και τις σχετικές επενδυτικές υποχρεώσεις.

Ωστόσο, ο οίκος υπογραμμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού αφορά μακροπρόθεσμο project finance χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρεία, με ισχυρούς δείκτες κάλυψης χρέους και σημαντικά περιθώρια ασφαλείας σε επίπεδο έργων.

Η Moody’s εκτιμά ότι η ρευστότητα του ομίλου παραμένει ισχυρή. Στο τέλος του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθετε περίπου 1,6 δισ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εκ των οποίων περίπου 850 εκατ. ευρώ βρίσκονταν στη μητρική εταιρεία. Επιπλέον, ο όμιλος είχε πρόσβαση σε περίπου 590 εκατ. ευρώ αχρησιμοποίητων πιστωτικών γραμμών.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι περίπου το 95% του ενοποιημένου δανεισμού είναι σταθερού επιτοκίου, ενώ το μέσο σταθμισμένο κόστος δανεισμού διαμορφωνόταν περίπου στο 3,9% στο τέλος του 2025.

Οι προοπτικές της αξιολόγησης

Οι σταθερές προοπτικές της αξιολόγησης αντανακλούν την εκτίμηση της Moody’s ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις καθώς ωριμάζουν οι νέες παραχωρήσεις και επεκτείνεται το χαρτοφυλάκιο υποδομών της, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ρευστότητα και ευέλικτη μερισματική πολιτική.

Ο οίκος επισημαίνει ότι ενδεχόμενη περαιτέρω αναβάθμιση θα μπορούσε να προκύψει εφόσον μειωθεί η μόχλευση και ενισχυθούν οι δείκτες κάλυψης χρέους, ενώ αντίθετα πιέσεις στην αξιολόγηση θα μπορούσαν να προκύψουν από επιδείνωση της χρηματοοικονομικής εικόνας, αποδυνάμωση της ρευστότητας ή πιο επιθετική πολιτική εξαγορών μέσω δανεισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Moody’s, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφάνισε το 2025 ενοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. ευρώ και EBITDA ύψους 534 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι στην απόδοση της επενδυτικής βαθμίδας από την Moody’s, η Mediobanca ενήργησε ως Αποκλειστικός Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Πιστοληπτικής Διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.