Samsung: Προκαταρκτική συμφωνία με το συνδικάτο και τέλος στην απειλή απεργίας

Η Samsung Electronics κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με το συνδικάτο των εργαζομένων της, αποτρέποντας μια απεργία που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παραγωγή της μεγαλύτερης εταιρείας τσιπ μνήμης στον κόσμο. Η εξέλιξη αυτή βάζει προσωρινά τέλος σε μια έντονη εργασιακή αντιπαράθεση που είχε αρχίσει να απειλεί όχι μόνο τη Samsung, αλλά και την ευρύτερη παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Υπενθυμίζεται ότι η απεργία των εργαζομένων της Samsung Electronics είχε προγραμματιστεί για το διάστημα 21 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Η συμφωνία ανακοινώθηκε αργά την Τετάρτη (ώρα Σεούλ), ενώ το συνδικάτο επιβεβαίωσε επίσης την αναστολή των σχεδίων για απεργία και ενημέρωσε τα μέλη του ότι θα συμμετάσχουν σε ψηφοφορία επί της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ 23 και 28 Μαΐου.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από ημέρες διαπραγματεύσεων με αλλεπάλληλες διακοπές και επανεκκινήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η Samsung επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη επόμενης γενιάς ημιαγωγών. Μια παρατεταμένη εργασιακή σύγκρουση θα μπορούσε να πλήξει όχι μόνο την παραγωγή της εταιρείας, αλλά και την προσπάθειά της να διατηρήσει τον ρυθμό της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Αίτια της διαμάχης

Η αντιπαράθεση είχε τις ρίζες της στα αιτήματα των εργαζομένων για μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας. Το συνδικάτο ζητούσε να καταργηθεί υφιστάμενο πλαφόν στα μπόνους, να αποδίδεται το 15% των λειτουργικών κερδών στους εργαζόμενους ως bonus και οι σχετικοί όροι να ενσωματωθούν στα συμβόλαια εργασίας.

Οι συνδικαλιστές επικαλέστηκαν ως παράδειγμα τη SK Hynix, η οποία πέρυσι συμφώνησε να κατευθύνει το 10% των ετήσιων λειτουργικών κερδών σε ταμείο επιδόσεων για τους εργαζόμενους. Από την πλευρά της, η Samsung είχε προτείνει τη διάθεση του 10% των λειτουργικών κερδών για μπόνους, μαζί με ένα εφάπαξ ειδικό πακέτο αποζημίωσης που, όπως υποστήριζε, ξεπερνά τα συνήθη επίπεδα της αγοράς.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Οι συνομιλίες πέρασαν από διαδοχικές φάσεις πίεσης, καθώς η προοπτική απεργίας άρχισε να γίνεται πιο συγκεκριμένη και να προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην παραγωγή. Το συνδικάτο είχε προαναγγείλει απεργιακή κινητοποίηση για το διάστημα 21 Μαΐου έως 7 Ιουνίου, όμως η νέα συμφωνία ανέστειλε τα σχέδια αυτά πριν ξεκινήσουν.

Η διαμάχη πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις επειδή μια ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας στη Samsung θα είχε επιπτώσεις πολύ πέρα από τα όρια της εταιρείας, καθώς η κορεατική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής μικροτσίπ που χρησιμοποιούνται από data centers, smartphones και ηλεκτρικά οχήματα.

Η Αμερικανική Εμπορική Επιμελητηριακή Ένωση στην Κορέα είχε προειδοποιήσει ότι τυχόν σημαντικές διαταραχές στην παραγωγή της Samsung θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω την παγκόσμια αγορά μνήμης, αυξάνοντας τις ελλείψεις, τη μεταβλητότητα των τιμών και την αβεβαιότητα στις προμήθειες.

Τι σημαίνει η συμφωνία

Η προκαταρκτική συμφωνία μειώνει τον άμεσο κίνδυνο για την παραγωγή της Samsung και περιορίζει την πιθανότητα σοβαρών αναταράξεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των ημιαγωγών. Παράλληλα, δίνει χρόνο στις δύο πλευρές να οριστικοποιήσουν τους όρους της συλλογικής σύμβασης και να κλείσουν ένα μέτωπο που είχε αναδείξει ευρύτερες εντάσεις στην αγορά εργασίας της Νότιας Κορέας.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εργαζομένων θα κρίνει αν η συμφωνία θα μονιμοποιηθεί, ωστόσο προς το παρόν η εξέλιξη απομακρύνει τον κίνδυνο μιας απεργίας που θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή και την παγκόσμια προσφορά μνημών σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τον κλάδο.