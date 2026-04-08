SpaceX: Τα μαθηματικά πίσω από την αποτίμηση των 1,75 τρισ. δολαρίων

Με βάση τα συνηθισμένα χρηματιστηριακά κριτήρια της Wall Street, η απάντηση είναι: πάρα πολύ ψηλά. Η SpaceX θα γινόταν αμέσως η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζοντας περισσότερο από κολοσσούς όπως η Meta Platforms, που είναι εισηγμένη πάνω από μία δεκαετία, και η Berkshire Hathaway, εταιρεία μεγαλύτερη σε ηλικία από τον ίδιο τον ιδρυτή της SpaceX, Ίλον Μασκ.

Κι όμως, σημειώνει το Reuters, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επενδυτές θα το σκεφτούν δεύτερη φορά πριν πατήσουν το κουμπί της αγοράς, όταν η εταιρεία βγει στο χρηματιστήριο με IPO που θα μπορούσε να αντλήσει πάνω από 75 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό ρεκόρ. Η φρενίτιδα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε κάποιοι επενδυτές ρίχνουν χρήματα σε αδιαφανείς δευτερεύουσες αγορές, αποδεχόμενοι πολύπλοκες ρυθμίσεις και θολά ιδιοκτησιακά σχήματα, μόνο και μόνο για να αποκτήσουν ένα μερίδιο των μετοχών.

«Δεν έχει σχεδόν κανέναν συγκρίσιμο εισηγμένο ομόλογό της για να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πιθανότατα θα αποτιμηθεί με σημαντικό premium σε σχέση με οτιδήποτε άλλο που είναι εισηγμένο στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, δεδομένου του μεγέθους και της ηγετικής της θέσης στην αγορά», δήλωσε στο Reuters ο Σάμιουελ Κερ, επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα αγορών μετοχικού κεφαλαίου στη Mergermarket.

Η αποτίμηση της SpaceX βασίζεται στη κερδοφόρα και ταχύτατα αναπτυσσόμενη δορυφορική υπηρεσία Starlink, η οποία έχει πάνω από 10 εκατομμύρια συνδρομητές, καθώς και σε μια δραστηριότητα εκτοξεύσεων που, σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές, έχει μεταμορφώσει την πρόσβαση σε δορυφορική τροχιά. Ο πύραυλος Falcon 9, που τον Δεκέμβριο του 2015 έγινε ο πρώτος μεγάλος πύραυλος που πραγματοποίησε ελεγχόμενη επαναφορά μετά την τοποθέτηση ωφέλιμου φορτίου σε τροχιά, ολοκλήρωσε 165 εκτοξεύσεις το 2025, σημειώνοντας νέο ετήσιο ρεκόρ.

Ωστόσο, οι αναλυτές και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων προεξοφλούν πολύ περισσότερα. Το ιστορικό του Μασκ στη δημιουργία επιτυχημένων, ανατρεπτικών επιχειρήσεων δίνει στους επενδυτές εμπιστοσύνη ότι τα ανεπιβεβαίωτα ακόμη στοιχήματα — το Starship, η xAI και η φιλόδοξη ώθηση προς κέντρα δεδομένα στο διάστημα, δηλαδή σε δορυφόρους — θα αποδώσουν τελικά καρπούς.

«Αυτό είναι ένα σύνολο αποδεδειγμένων, γιγάντιων, μεγάλων επιχειρήσεων», δήλωσε ο Ντάνιελ Χάνσον, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο Neuberger’s Quality Equity Fund, υφιστάμενος επενδυτής της SpaceX με περίπου 10% από τα 2,6 δισ. δολάρια του ταμείου του επενδεδυμένα στην εταιρεία.

«Η δραστηριότητα εκτοξεύσεων και το Starlink είναι αποδεδειγμένα, εδώ και τώρα. Η xAI αφορά την προαιρετικότητα», είπε, αναφερόμενος σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προσθέσουν αξία με τον χρόνο καθώς ωφελούνται από μακροπρόθεσμες τάσεις προς την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τη παγκόσμια συνδεσιμότητα.

Ηγέτης στη διαστημική κούρσα

Η SpaceX διαθέτει κυρίαρχη θέση στην ανάπτυξη δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO) που παρέχουν διαδίκτυο και επικοινωνίες μέσω του Starlink από το διάστημα. Το Starlink είναι κερδοφόρο και αντιπροσωπεύει περίπου 50% έως 80% των εσόδων της μητρικής εταιρείας.

Πολλές από τις άλλες φιλοδοξίες της μητρικής εταιρείας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Περιλαμβάνουν το (με καθυστερήσεις) πρόγραμμα πυραύλων Starship για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, καθώς και σχέδια για την εκτόξευση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων-κέντρων δεδομένων, συνδεδεμένων με τη ζημιογόνα μονάδα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Για να δικαιολογηθεί αυτή η αποτίμηση, «οι επενδυτές θα χρειαστεί να παρακολουθούν αυστηρά το χρονοδιάγραμμα εισόδου του Starship στην αγορά, καθώς και την επέκταση της υπηρεσίας Starlink απευθείας σε κινητά τηλέφωνα», ανέφερε σε σημείωμά του τον περασμένο μήνα ο αναλυτής Φράνκο Γκράντα της PitchBook.

Κι όμως, η SpaceX εκτοξεύει έναν πύραυλο σχεδόν κάθε δύο ημέρες, ταχύτερα από κάθε διαστημικό πρόγραμμα ή εταιρεία στην ιστορία — γεγονός που της παρέχει καίρια πλεονεκτήματα χωρητικότητας σε μια αγορά όπου η πρόσβαση σε εκτόξευση έχει γίνει σημείο συμφόρησης για ανταγωνιστές όπως η Amazon, που αναπτύσσει τα δικά της δίκτυα δορυφόρων, καταλήγει το Reuters.