Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Λιμάνια 21.05.2026, 19:30
Τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας και τη δημιουργία μαρίνας υψηλού επιπέδου στην περιοχή, έθεσε ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο για την Εύβοια, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στην πόλη.

Κικίλιας: Ένα έργο που θα αλλάξει την περιοχή για τα επόμενα 50 χρόνια

Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Ν. Κριτσίλη, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Σπ. Παλαιολόγο και τα μέλη του ΔΣ του ΟΛΝΕ, παρουσία των βουλευτών Ευβοίας της ΝΔ, Συμεών Κεδίκογλου, Αθανάσιου Ζεμπίλη και Κωνσταντίνας Καραμπατσώλη, του αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, Γιώργου Κελαϊδίτη, της δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, καθώς και στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Ο υπουργός έκανε λόγο για ένα έργο που «θα αλλάξει την περιοχή για τα επόμενα 50 χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι η μεταφορά του λιμανιού με την ταυτόχρονη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Χαλκίδας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Να προχωρήσει άμεσα το master plan

«Αξίζουν και δικαιούνται η πανέμορφη Εύβοια και η μοναδική Χαλκίδα, τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού και παράλληλα, τη δημιουργία μιας πολύ υψηλού επιπέδου μαρίνας στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως στόχος είναι «τα παιδιά μας να μείνουν εδώ στον τόπο μας, να έχουν καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και να ζήσουν καλύτερα από εμάς».

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα «βαρύ, εθνικό έργο» και κάλεσε όλους τους φορείς να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και το master plan, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ότι δεν υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης και το υπουργείο θα στηρίξει την υλοποίηση του έργου σε κάθε στάδιο.

Ο Συμεών Κεδίκογλου έκανε λόγο για ένα όραμα που πλέον αποκτά ισχυρές πιθανότητες υλοποίησης, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που υπουργός Ναυτιλίας επισκέπτεται τον Οργανισμό Λιμένων.

Ο κ.Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στη Χαλκίδα μετέβη και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης

Διαχρονικό αίτημα

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Ζεμπίλης τόνισε ότι η μεταφορά του λιμένα αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της Χαλκίδας, δίνοντας νέα τουριστική και αναπτυξιακή ταυτότητα στην πόλη.

Η Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη σημείωσε ότι πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τη Χαλκίδα αλλά για ολόκληρη την Εύβοια, τονίζοντας ότι πλέον «μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης».

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στον ΟΛΝΕ, ο κ. Κικίλιας μετέβη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας όπου συζήτησε με τα στελέχη της λιμενικής Αρχής και ενημερώθηκε από τη λιμενάρχη, αντιπλοίαρχο ΛΣ Όλγα Σκλήρη, για θέματα του Λιμεναρχείου.

