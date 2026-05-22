Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

World 22.05.2026, 12:30
Σχολιάστε
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
Ρεπορτάζ Τάσος Μαντικίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν ενισχύσει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τους καθοδικούς για την οικονομία, με τις εκτιμήσεις της αγοράς να  κυμαίνονται μεταξύ του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου, αναφέρει  η τελευταία ανάλυση της Alpha Bank για την πορεία των αγορών και των οικονομίων.

Στο βασικό σενάριο, η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει αντοχές, με το πρόβλημα να επικεντρώνεται κυρίως στον υψηλότερο πληθωρισμό. Αντίθετα, στο δυσμενές σενάριο, όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν παρουσιάσει αποκλιμάκωση, οι επιπτώσεις στην οικονομία αναμένεται να είναι σημαντικές, με ορισμένες οικονομίες με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον κίνδυνο ύφεσης.

Το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία και ότι γίνονται διεργασίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου από τα Στενά του Hormuz μας οδηγεί προς το βασικό σενάριο. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει η διάρκεια της διαταραχής στην αγορά πετρελαίου. Μέχρι σήμερα, η διάρκεια της κρίσης είναι λίγο μεγαλύτερη των δύο μηνών, ενώ σε προηγούμενα επεισόδια πετρελαϊκής κρίσης, όπου η παγκόσμια οικονομία βρισκόταν αντιμέτωπη με τον στασιμοπληθωρισμό, η διάρκεια της διαταραχής ήταν περίπου έξι μήνες.

Η οικονομία των ΗΠΑ

Τα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ καταδεικνύουν ανθεκτικότητα, καθώς το γεγονός ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, την καθιστά λιγότερο ευάλωτη σε διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Αντίθετα, οι δείκτες εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση τους τελευταίους μήνες, με τις εκτιμήσεις για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας να αναθεωρούνται σημαντικά χαμηλότερα.

Διαφορετική η προσέγγιση της Fed συγκριτικά με την ΕΚΤ αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Fed διαφαίνεται ότι ακολουθεί στάση αναμονής, καθώς έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι είναι περιορισμένα τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής για να αντιμετωπισθεί ο πληθωρισμός προσφοράς. Επίσης, το γεγονός ότι στην επόμενη σύσκεψη της Fed θα έχει αναλάβει ο νέος Πρόεδρος (K. Warsh), ο οποίος εκτιμάται ότι θα προωθήσει πολιτική χαμηλότερου ύψους ισολογισμού και χαμηλότερων επιτοκίων, αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό του βραχυπρόθεσμου επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου. Αντίθετα, η ΕΚΤ έχει σηματοδοτήσει ότι σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βελτίωση, στη σύσκεψη του Ιουνίου θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός διαμορφώνεται υψηλότερα του στόχου.

Alpha Bank: Η ισορροπημένη επενδυτική στρατηγική

Σε αυτό το περιβάλλον, προτείνεται μία ισορροπημένη επενδυτική στρατηγική με έμφαση σε τεχνολογία και αναδυόμενες αγορές Οι μετοχικές αγορές κατέγραψαν ταχεία ανάκαμψη και πλέον διαμορφώνονται σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά την απουσία συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Η ισχυρή εταιρική κερδοφορία, κυρίως του τεχνολογικού κλάδου, επηρέασε θετικά τις μετοχικές αγορές. Στη μετοχική κατηγορία, διατηρεί ισορροπημένη έκθεση.

Παρά τη θετική δυναμική των κερδών, παραμένουν παράγοντες προβληματισμού, όπως η υψηλή συγκέντρωση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Στις γεωγραφικές περιοχές, ξεχωρίζει τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες συνδυάζουν ελκυστικές αποτιμήσεις και θετικές εισροές κεφαλαίων, ενώ ιστορικά υπεραποδίδουν σε περιπτώσεις αποδυνάμωσης του δολαρίου. Σε κλαδικό επίπεδο, θεωρούμε ότι οι κλάδοι τεχνολογίας και εταιρειών κοινής ωφέλειας συνεχίζουν να προσφέρουν αξία.

Η διατήρηση της αβεβαιότητας για τον πληθωρισμό και την πορεία των δημοσιονομικών, περιορίζουν την ελκυστικότητα κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, το υψηλό επιτοκιακό εισόδημα,  καθιστά τους αναλυτές της τράπεζας  λιγότερο αρνητική για την κατηγορία συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες. Τα εταιρικά μεγέθη παραμένουν ισχυρά, ωστόσο τα τρέχοντα πιστωτικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα συμπιεσμένα για τον βαθμό αβεβαιότητας της οικονομίας. Προτίμά τα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης έναντι των ομολόγων υψηλών αποδόσεων. Τα πολύτιμα μέταλλα αναμένεται να προσφέρουν αντιστάθμιση στα χαρτοφυλάκια, σε περίπτωση που επανέλθουν οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed.

Αναλυτικά η επενδυτική στρατηγική της τράπεζας έχει ως εξής:

Μετοχές

Η διόρθωση στην αρχή του έτους στον τεχνολογικό κλάδο, λόγω ανησυχιών για πιθανές διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και η πτώση που ακολούθησε με την έναρξη της κρίσης στη Μ. Ανατολή, οδήγησαν προσωρινά τις αποτιμήσεις σε επίπεδα που δεν αντανακλούσαν τα θεμελιώδη μεγέθη. Η επακόλουθη ανάκαμψη ήρθε λόγω των ισχυρών αναθεωρήσεων κερδοφορίας, με την τεχνητή νοημοσύνη να παραμένει βασικός διαρθρωτικός μοχλός. Μετά την ταχεία αυτή επαναφορά και το rerating των αποτιμήσεων, μεγάλο μέρος των θετικών εξελίξεων φαίνεται πλέον να έχει προεξοφληθεί.

Πρόσθετη άνοδο θα μπορούσε να επιφέρει ένας συνδυασμός γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης, ανοδικής δυναμικής στα εταιρικά κέρδη και νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Μια παρατεταμένη διαταραχή των ενεργειακών ροών θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ η ταχεία αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πιέσει τις ταμειακές ροές εφόσον οι αποδόσεις καθυστερήσουν.

Παράλληλα, η υψηλή συγκέντρωση της μετοχικής αγοράς και η αβεβαιότητα γύρω από τις πολιτικές του Προέδρου Trump αυξάνουν τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων. Στην Ευρώπη, η περιορισμένη παρουσία εταιρειών τεχνολογίας, το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση και το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ διατηρούν τη μετοχική αγορά σε μειονεκτική θέση έναντι των ΗΠΑ. Μια αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να βελτιώσει το κλίμα.

Στις αναδυόμενες αγορές, υπό το βασικό μας σενάριο μη παράτασης της κρίσης στη Μ. Ανατολή και σταδιακής αποδυνάμωσης του δολαρίου, αναμένουμε όφελος από ευνοϊκότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, αυξημένες εισροές και πιο ελκυστικές αποτιμήσεις, με βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας.

Ομόλογα

Μεταβάλουμε σε λιγότερο υπόβαρη τη στάση μας στην κατηγορία κρατικών ομολόγων λόγω προοπτικής ηπιότερης νομισματικής σύσφιξης από ότι προεξοφλεί σήμερα η αγορά και ελκυστικού επιτοκιακού εσόδου. Ωστόσο, ακόμα και σε σενάριο οριστικής εκεχειρίας, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι δημοσιονομικές ανησυχίες θα διατηρήσουν υψηλά τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις στη λήξη. Ενδέχεται να επανέλθουν τα «Sell America» επεισόδια λόγω των πολιτικών Trump. Επίσης, η στρατηγική του νέου Προέδρου της Fed για συρρίκνωση ισολογισμού, αναμένεται να ενισχύσει την κλίση της καμπύλης. Συνεπώς, προτιμούμε κοντινές και μεσαίες λήξεις. Μεταβάλουμε σε ουδέτερη τη στάση στα ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης λόγω περιορισμένης προοπτικής περαιτέρω συμπίεσης των πιστωτικών περιθωρίων. Παραμένει η υπόβαρη στάση μας στα ομόλογα ΗΥ, καθώς οι αποτιμήσεις τους δεν αντανακλούν τους κινδύνους της οικονομίας αλλά και τις ανησυχίες στην αγορά του Private Credit. Προτίμηση σε βραχυπρόθεσμες λήξεις τόσο στα IG όσο και στα HY. Διατηρείται η υπέρβαρη στάθμιση στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών λόγω καλών θεμελιωδών.

Πετρέλαιο

Ουδέτερη στάθμιση για την τιμή πετρελαίου. Οι τιμές πετρελαίου διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα λόγω συνέχισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρατηρούνται επίσης αυξημένες διακυμάνσεις που συντηρούνται από τη διαρκή κλιμάκωση και αποκλιμάκωση στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και από τις δηλώσεις εκατέρωθεν.

Στο επίκεντρο παραμένει ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Hormuz και η συνεπαγόμενη μείωση παραγωγής από τις χώρες του Κόλπου, λόγω των ήδη υψηλών ποσοστών αποθήκευσης και των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές. Περιορισμένη επίπτωση είχε στις τιμές η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή του κατά 188 χιλ. βαρέλια ημερησίως από τον Ιούνιο, καθώς παραμένει σε ισχύ η διαταραχή των ροών από τα Στενά.

Βραχυπρόθεσμα, διατηρούμε ουδέτερη στάση, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα για την εξέλιξη της σύρραξης. Σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, εκτιμάται ότι η τιμή του WTI θα υποχωρήσει σταδιακά αλλά δεν θα επιστρέψει στα προ κρίσεως επίπεδα. Ακόμη και σε οριστική συμφωνία, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων θα διατηρήσουν την καμπύλη μελλοντικών συμβολαίων υψηλότερα έναντι της προ-κρίσης περιόδου.

Σε ενδεχόμενο εκ νέου κλιμάκωσης, αναμένεται ανοδική κίνηση των τιμών, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό. Μακροπρόθεσμα, η προθεσμιακή αγορά τιμολογεί σταδιακή αποκλιμάκωση, με τις ανησυχίες για υπερπροσφορά πιθανόν να επανεμφανιστούν ιδίως μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ, η οποία επιτρέπει παραγωγή εκτός ποσοστώσεων.

Χρυσός

Θετικοί παραμένουμε για τη μεσοπρόθεσμη προοπτική του χρυσού, ο οποίος θα ωφεληθεί από το σενάριο επίλυσης της σύρραξης. Η τιμή του χρυσού έχει ανακάμψει προσφάτως έπειτα το χαμηλό ($4.098/ουγγιά) τεσσάρων μηνών που κατέγραψε στις 23 Μαρτίου. Βραχυπρόθεσμα, η ελκυστικότητά του έχει πληγεί από την άνοδο των αποδόσεων στη λήξη. Επιβαρυντικά λειτούργησε και η ανοδική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για την πορεία επιτοκίων Κεντρικών Τραπεζών.

Σε αντίθεση με προηγούμενα γεωπολιτικά επεισόδια, ο χρυσός δεν έχει λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο στην τρέχουσα κρίση. Παρά ταύτα, παραμένουμε θετικοί για τη μεσοπρόθεσμη προοπτική του, αναμένοντας βάσει του βασικού μας σεναρίου ότι η έκβαση της κρίσης θα στηρίξει την τιμή μέσω υποχώρησης του δολαρίου. Επίσης, σε περίπτωση που επανέλθουν οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, ο χρυσός αναμένεται να λειτουργήσει αντισταθμιστικά. Ουδέτερη στάθμιση για τα βασικά μέταλλα, καθώς βραχυπρόθεσμα πλήττονται από την επιβράδυνση της οικονομίας.

Νομίσματα

Από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν στις αρχές Απριλίου, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο κινείται ανοδικά και στις 17 Απριλίου προσέγγισε υψηλό ($1,1849) από ενάρξεως του πολέμου. Η προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης ευνοεί το ευρώ για δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά στο ότι η οικονομία της Ευρωζώνης είναι πιο ευάλωτη σε αυξημένες τιμές ενέργειας, οπότε οποιαδήποτε επίλυση των γεωπολιτικών ωφελεί την ευρωπαϊκή οικονομία και κατά συνέπεια το ευρώ. Ο δεύτερος αφορά στο χαρακτηριστικό του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο, με την αποκλιμάκωση να μειώνει τη ζήτηση του δολαρίου.

Εντούτοις, η καθυστέρηση οριστικής λύσης περιορίζει τη δυναμική του ευρώ, το οποίο διατηρείται εντός εύρους $1,1600 – $1,1800. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΕΚΤ, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει απομακρυνθεί από βασικό σενάριο και οδεύει προς το δυσμενές. Τον Μάρτιο όπου δεν υπήρχε προοπτική διεξόδου, η δυσμενέστερη θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας αποτυπωνόταν με διεύρυνση των πραγματικών αποδόσεων στη λήξη 10ετίας υπέρ των ΗΠΑ, κίνηση που ενίσχυε το δολάριο.

Φαίνεται ότι η μειωμένη ζήτηση του δολαρίου ως ασφαλές καταφύγιο είναι αυτή που επηρεάζει περισσότερο την ισοτιμία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε περαιτέρω αποκλιμάκωση αναμένουμε την ισοτιμία να κινηθεί υψηλότερα. Η διαφορετική προσέγγιση της ΕΚΤ σε σχέση με τη Fed στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό του επιτοκιακού πλεονεκτήματος του δολαρίου, επηρεάζοντας ανοδικά την ισοτιμία ευρώ/δολάριο.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εκτιμούμε ότι η ισοτιμία θα κινηθεί προς την περιοχή των $1,1900. Η ισοτιμία δολάριο/γιεν ανήλθε στις 30 Απριλίου σε υψηλό (¥160,72) από τον Ιούλιο του 2024, γεγονός που εκτιμάται ότι προκάλεσε μια ακολουθία παρεμβάσεων της Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κίνηση ήταν εις γνώση των ΗΠΑ, ωστόσο δεν τεκμαίρεται από κοινού σύμπραξη που θα είχε και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Αναμένουμε να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις προκειμένου να αποτραπούν κερδοσκοπικές κινήσεις. Εκτιμούμε ότι μεσοπρόθεσμη στήριξη στο γιεν μπορεί να προέλθει μόνο αν η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας αυξήσει τα επιτόκια και περιοριστεί η επιτοκιακή υπεροχή του δολαρίου. Τροχοπέδη σε αυτή την κίνηση αποτελεί το υψηλό δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας.

Μέταλλα

Ουδέτερη στάση για τα βασικά μέταλλα. Ελαφρώς υπέρβαρη στάση στις εναλλακτικές στρατηγικές (Hedge Funds).

Ρευστότητα

Ελαφρώς υπέρβαρη η στάθμιση σε ρευστότητα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street
Ινδία: Καθαρός πωλητής δολαρίων το Μάρτιο
World

Η RIB πούλησε δολάρια για να στηρίξει τη ρουπία
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό, με τζίρο από ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένο το ταμπλό στο ΧΑ, με τζίρο από ΔΕΗ
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Alpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο
World

Πώς σκιαγραφεί το νέο επενδυτικό τοπίο η Alpha Bank

Οι συστάσεις και οι εκτιμήσεις για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και εμπορεύματα της Alpha Bank

Τάσος Μαντικίδης
Pac-Man: Πριν 46 χρόνια άρχισε το κυνηγητό με τα φαντασματάκια
Tέχνη και Ζωή

Ο Pac-Man έγινε 46 ετών - Η ιστορία του εμβληματικού videogame

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι κίνδυνοι που «βλέπει» στην ελληνική οικονομία
Economy

Οι κίνδυνοι που «βλέπει» η Κομισιόν στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς, αν και μειούμενους, δείκτες δημόσιου και εξωτερικού χρέους, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό, σύμφωνα με την Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Τι είπε η Ελένη Βρεττού στη γενική συνέλευση των μετόχων - Το στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Περισσότερα από World
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Λιανεμπόριο: Άνοδος 3,2% στον τζίρο το α' τρίμηνο

Ποιοι κλάδοι από το λιανεμπόριο σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη»
Economy

Πιερρακάκης: «Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής»

Τι είπε ο πρόεδρος του Eurogroup για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

ΤτΕ: Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο 2026
Economy

Στα 7 δισ. το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το α΄ τρίμηνο

Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τρέχουσες τιμές, με τις εισαγωγές να καταγράφουν μικρή άνοδο κατά 0,8%

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Έρχονται οι 72 δόσεις – Ποιους αφορά, ποιοι την χάνουν
Economy

Έρχονται οι 72 δόσεις - Ποιους αφορά, ποιοι την χάνουν

Εντός Ιουνίου η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Μέχρι το τέλος του έτους οι αιτήσεις ένταξης

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ
Economy

Πόσα έδωσε η Ευρώπη σε μέτρα στήριξης

Γιατί η Ελλάδα επέλεξε Fuel Pass αντί μείωσης του ΕΦΚ - Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Συντάξεις: Πότε γίνονται οι πληρωμές
Economy

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις

Αναλυτικά ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων

Latest News
ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Oδηγίες και διευκρινίσεις
AGRO

Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Oδηγίες

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία για την αναδρομική υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά κέρδη
World

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν αλλά και μια σειρά σημαντικών οικονομικών στοιχείων

Fed: Ορκίστηκε νέος πρόεδρος ο Κέβιν Γουόρς
World
Upd: 19:30

Νέος πρόεδρος της Fed o Γουόρς - Ορκωμοσία με το βλέμμα στις μειώσεις επιτοκίων

Ο 56χρονος Γουόρς γίνεται ο 11ος πρόεδρος της Fed στη σύγχρονη τραπεζική εποχή

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Κοινωνία

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν 23 Μαϊου οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

ΓΣΕΕ: Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης – Θωρακίζει οριστικά το δικαίωμα της απεργίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ: Θωράκιση του δικαιώματος της απεργίας από τη Χάγη

Το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία

Lamda Development: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Σε έκδοση ομολόγου 350 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα - Η Lamda Development προτίθεται να εξοφλήσει πρόωρα ομολογιακό δάνειο 320 εκατ. ευρώ

Κοινωνικός τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες περιόδου 2026-2027
Κοινωνία

Η οριστική λίστα των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα «κοινωνικός τουρισμός» επιδοτεί και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια δύσκολη αλλά αναγκαία ισορροπία

Τι συζητήθηκε στο Eurogroup - Η ενημέρωση από τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου
World

ΗΑΕ προς Τραμπ: Σταμάτα τον πόλεμο με το Ιράν

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαβε τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τριπλή στήριξη από Cenergy, Aegean, Metlen έλαβε το ΧΑ

Το ΧΑ έκλεισε με κέρδη στην τελευταία συνεδρίαση μιας θετικής εβδομάδας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων

Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ποσού 400 εκατ. ευρώ από τον ΟΔΔΗΧ θα διενεργηθεί στις 27 Μαϊου

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού
World

Πορτογαλία: Πολύ δύσκολος ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού

Οι καταστροφικές καταιγίδες στοίχισαν στην Πορτογαλία

Wall Street: Ανοδικά με έντονη μεταβλητότητα
Wall Street

Ανοδικά αλλά με έντονη μεταβλητότητα η Wall Street

H Wall Street οδεύει για μια ακόμα εβδομάδα κερδών παρά τη μεταβλητότητα

ΕΛΤΟΝ: Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της στο Κίεβο
Business

Πυραυλική επίθεση στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κίεβο

Προκλήθηκαν αποκλειστικά υλικές ζημιές στο κτίριο της θυγατρικής της ΕΛΤΟΝ στο Κϊεβο της Ουκρανία - Καμία ζημιά στα εμπορεύματα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies