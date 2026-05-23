ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει εκατοντάδες εκατ. δολάρια σε συστήματα που επιτρέπουν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

World 23.05.2026, 23:50
Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες στις ΗΠΑ έχουν πιά πρόσβαση σε έναν απίστευτο όγκο δεδομένων που ανήκουν σε περισσότερους από 300 εκατ. ανθρώπους, χάρη σε ένα διευρυμένο σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ένα υψηλής τεχνολογίας δίχτυ εντοπισμού ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, οι ΗΠΑ δαπανούν εκατοντάδες εκατ. δολ. σε εργαλεία που δίνουν στους ομοσπονδιακούς πράκτορες εύκολη πρόσβαση στις διευθύνσεις κατοικίας και εργασίας πολιτών, στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε πληροφορίες για τα οχήματά τους, στο ιστορικό πτήσεών τους, σε αρχεία των διωκτικών αρχών και σε άλλα προσωπικά στοιχεία, καθώς και σε δεδομένα για την παρακολούθηση των καθημερινών μετακινήσεών τους.

Αυτός ο μηχανισμός υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό και εν συνεχεία απέλαση ανθρώπων που διαμένουν παράνομα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα αυτό το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί εναντίον ανθρώπων που η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι αντιτάχθηκαν ή παρεμπόδισαν την εκστρατεία καταστολής της μετανάστευσης.

Το σύστημα παρακολούθησης της κυβέρνησης βασίζεται σε ένα μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών πληροφοριών, αναφέρει η Wall Street Journal, οι οποίες φιλτράρονται, ταξινομούνται και συσκευάζονται από εργολάβους, μεταξύ των οποίων η Palantir Technologies, η Deloitte, ο ιαπωνικός όμιλος NEC και μικρότερες εταιρείες εξειδικευμένες σε κατασκοπευτικό λογισμικό.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει θέσει αυτά τα εργαλεία παρακολούθησης -λογισμικό αναγνώρισης προσώπου, εντοπισμό τοποθεσίας και συστήματα συλλογής δεδομένων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που κάποτε στόχευαν κυρίως ύποπτους τρομοκράτες και διακινητές ναρκωτικών- στα χέρια ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης, οι οποίοι μπορούν να ταυτοποιούν, να ερευνούν και να παρακολουθούν σχεδόν οποιονδήποτε πληκτρολογώντας ένα όνομα, μια πινακίδα κυκλοφορίας ή απλώς τραβώντας φωτογραφία ενός ατόμου.

Καθώς οι πράκτορες αποκτούν ισχυρότερα εργαλεία -μεταξύ αυτών τη δυνατότητα να σπάνε κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και να σαρώνουν το WhatsApp και το Reddit ενός ατόμου- οι περιορισμοί του υπουργείου στη χρήση τους συρρικνώνονται, σύμφωνα με συνεντεύξεις και ανασκόπηση εγγράφων πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ από τη Wall Street Journal.

Αν και αυτά τα συστήματα άρχισαν να αναπτύσσονται μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ειδικοί σε θέματα ιδιωτικότητας και πρώην υπάλληλοι του υπουργείου λένε ότι η κυβέρνηση ερμηνεύει επιθετικά τους υπάρχοντες κανόνες και αγνοεί τα όρια που είχαν θέσει προηγούμενες κυβερνήσεις. Η εκστρατεία κατά της μετανάστευσης δοκιμάζει τα νομικά και ηθικά όρια της παρακολούθησης πολιτών και των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους του υπουργείου.

Αμερικανοί πολίτες, όπως στην Πολιτεία Μέιν, που επικαλείται η εφημερίδα, αναφέρουν ότι στοχοποιήθηκαν και απειλήθηκαν αφού παρακολούθησαν τη δράση ομοσπονδιακών πρακτόρων, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Εναντίον των Αμερικανών

Δύο από τα άτομα σε εν εξελίξει αγωγή για πολιτικά δικαιώματα κατηγορούν το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησε παράνομα τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα βιομετρικά τους δεδομένα για να τους εντοπίσει και να τους εκφοβίσει επειδή άσκησαν τα δικαιώματά τους βάσει της Πρώτης Τροπολογίας. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε ότι λειτουργεί πλήρως σύμφωνα με τον νόμο.

«Τα αντίποινα που έχουμε δει εναντίον Αμερικανών οι οποίοι επέλεξαν να καταγράψουν νόμιμα δραστηριότητες του DHS θα πρέπει να ανησυχήσουν τους πάντες», δήλωσε ο Ρας Άτκινσον, πρώην δικηγόρος του υπουργείου Δικαιοσύνης που εκπροσωπεί τα δύο άτομα στην υπόθεση. «Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα βάσει της Πρώτης Τροπολογίας, και το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει γιατί η κυβέρνηση συλλέγει δεδομένα για όσους διαμαρτύρονται ειρηνικά».

Με την υποστήριξη του Κογκρέσου και του προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δαπάνησε το τελευταίο έτος ποσό-ρεκόρ 425 εκατ. δολ. σε τεχνολογία παρακολούθησης, αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ομοσπονδιακές δαπάνες βρίσκονται σε τροχιά να σημειώσουν νέο ρεκόρ το 2026, σύμφωνα με ανάλυση της Journal σε δεδομένα ομοσπονδιακών συμβάσεων. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έλαβε 191 δισ. δολ. για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας στον περσινό νόμο One Big Beautiful Bill Act.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν αμφισβητήσει τη χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης από το υπουργείο, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων παραβίασης κινητών τηλεφώνων. Σε απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο έρευνα για τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων από το υπουργείο.

Τι απαντά το αρμόδιο υπουργείο

Οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων και άλλοι έχουν καταθέσει τέσσερις ομοσπονδιακές αγωγές, υποστηρίζοντας ότι η χρήση εργαλείων παρακολούθησης από το υπουργείο για την ανάκληση θεωρήσεων εισόδου και τη σύλληψη μεταναστών χωρίς εντάλματα, ή για την απειλή παρευρισκομένων που παρακολουθούσαν ομοσπονδιακούς πράκτορες, παραβίαζε το Σύνταγμα. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια σε αυτές τις υποθέσεις.

Η επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας «είναι απαραίτητη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας και της οικονομικής ισχύος της Αμερικής», δήλωσε το Υπουργείο

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση περισσότερων από 7 εκατ. μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ, έχουν αφεθεί ελεύθεροι από κέντρα κράτησης ή αναμένουν ακρόαση σε δικαστήριο μετανάστευσης, δήλωσε το Υπουργείο., το οποίο υποστήριξε ότι «σέβεται τις πολιτικές ελευθερίες και τα συμφέροντα ιδιωτικότητας».

«Φυσικά παρακολουθούμε, ερευνούμε και παραπέμπουμε όλες τις απειλές, επιθέσεις και παρεμποδίσεις των αξιωματικών μας στις αρμόδιες διωκτικές αρχές», δήλωσε το DHS. «Οι μέθοδοι επιβολής του νόμου που εφαρμόζουμε ακολουθούν το Σύνταγμα των ΗΠΑ».

Πηγή: in.gr 

