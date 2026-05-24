Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στο σφυρί η ιστορική Jaguar από τη νύχτα του θρυλικού Revenge Dress

Το πολυτελές σπορ αυτοκίνητο που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στη γκαλερί Serpentine το καθοριστικό βράδυ της 29ης Ιουνίου 1994 —τη νύχτα που έμεινε στην ιστορία για το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» (Revenge Dress) της— βγαίνει σε δημοπρασία την 1η Ιουνίου.

Το όχημα, το οποίο παραδόθηκε στο Παλάτι του Κένσινγκτον την ίδια χρονιά και ανήκε στον βασιλικό στόλο, διατηρεί ανέπαφες τις ειδικές προδιαγραφές εκείνης της περιόδου όπως τις βάσεις στην οροφή για το βασιλικό έμβλημα και ένα τηλέφωνο Motorola με διακριτικό κουμπί ασφαλείας.

Με εκτιμώμενη τιμή εκκίνησης μεταξύ 50.000 και 150.000 λιρών (περίπου 67.000 έως 201.000 δολάρια), η δημοπρασία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων, εξαιρετικά επιτυχημένων πωλήσεων προσωπικών αντικειμένων της αείμνηστης πριγκίπισσας, που συνεχίζουν να μαγνητίζουν το παγκόσμιο συλλεκτικό ενδιαφέρον.

Η ιστορική εμφάνιση της Νταϊάνα με το μαύρο φόρεμα της Christina Stambolian έγινε την ίδια νύχτα που ο πρίγκιπας Κάρολος παραδέχθηκε δημόσια την απιστία του

Όταν αναφέρεται ο όρος Revenge Dress, η μνήμη όλων ανασύρει αμέσως τη φωτογραφία της πριγκίπισσας της Ουαλίας με το στενό, μαύρο φόρεμα, το εντυπωσιακό τσόκερ από ζαφείρια και μαργαριτάρια, και το γεμάτο αυτοπεποίθηση χαμόγελό της.

Ελάχιστοι, ωστόσο, εστιάζουν στο πολυτελές αυτοκίνητο που διακρίνεται στο βάθος του κάδρου ωστόσο η Jaguar XJ40 Sovereign είναι κομμάτι του μύθου της.

Το αυτοκίνητο αποκτήθηκε από τον τωρινό του ιδιοκτήτη, μόλις λίγους μήνες πριν από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας.

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που εμπιστεύθηκε η Νταϊάνα

Η Jaguar έγινε ένα από τα πιο φωτογραφημένα αυτοκίνητα στον κόσμο στις 29 Ιουνίου 1994.

Η άφιξη της Νταϊάνα στην εκδήλωση συνέπεσε χρονικά με την προβολή μιας τηλεοπτικής συνέντευξης του πρίγκιπα Καρόλου, στην οποία ο ίδιος παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά την απιστία του.

Η Νταϊάνα επέλεξε για εκείνη τη βραδιά ένα φόρεμα της Ελληνίδας σχεδιάστριας Christina Stambolian, το οποίο είχε αγοράσει τρία χρόνια νωρίτερα, το 1991, αλλά δεν είχε φορέσει ποτέ μέχρι τότε.

Το Revenge Dress έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς το μαύρο χρώμα επιλεγόταν παραδοσιακά από τη βασιλική οικογένεια μόνο για περιόδους πένθους

Η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως σημειώνουν ειδικοί της βασιλικής μόδας, η Νταϊάνα γνώριζε άριστα τη δύναμη των ρούχων και τον τρόπο με τον οποίο μια εντυπωσιακή εμφάνιση μπορούσε να της εξασφαλίσει την απόλυτη κυριαρχία στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, εκτοπίζοντας οποιαδήποτε άλλη είδηση.

Το συγκεκριμένο φόρεμα αποτέλεσε μια ξεκάθαρη ρήξη με το βασιλικό πρωτόκολλο.

Μέχρι τότε, η Νταϊάνα απέφευγε τις τόσο κοντές βραδινές εμφανίσεις, ενώ το μαύρο χρώμα ήταν μια επιλογή που η βασιλική οικογένεια επεφύλασσε αυστηρά και μόνο για περιπτώσεις πένθους.

Η εμφάνιση εκείνη επαναπροσδιόρισε την έννοια του «μικρού μαύρου φορέματος», μετατρέποντάς το σε απόλυτο σύμβολο ανεξαρτησίας.

Μπαράζ εκατομμυρίων σε δημοπρασίες

Η πώληση της Jaguar έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εξαιρετικά επιτυχημένες δημοπρασίες αντικειμένων της Νταϊάνα τα τελευταία χρόνια.

Το 2024, μια από τις μεγαλύτερες συλλογές προσωπικών της αντικειμένων —που περιλάμβανε φορέματα, κοστούμια, τσάντες και χειρόγραφες σημειώσεις— πουλήθηκε από τον οίκο Julien’s Auctions για περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ξεχώρισαν ήταν ένα στράπλες τούλινο φόρεμα του Murray Arbeid σε βαθύ μπλε χρώμα, το οποίο φόρεσε το 1986 και άγγιξε τις 780.000 δολάρια, καθώς και ένα μεταξωτό φόρεμα σε χρώμα ματζέντα του Victor Edelstein.

Σε παλαιότερη δημοπρασία στο Μπέβερλι Χιλς, ένα μπλε μεταξωτό κοκτέιλ φόρεμα του Belville Sassoon, γνωστό και ως The Caring Dress, πουλήθηκε για 520.000 δολάρια, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού και των συλλεκτών για το στυλ και την προσωπικότητα της πριγκίπισσας παραμένει αμείωτο.

Πηγή in.gr