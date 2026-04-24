Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Google, Microsoft και Nvidia έχουν δεσμευθεί να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε data centers και ψηφιακή υποδομή στη Βρετανία

Tεχνητή νοημοσύνη 24.04.2026, 19:00
Data centers: Η αγορά ακινήτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η έκταση που είχε παραμείνει αχρησιμοποίητη λόγω της παρακμής της χημικής βιομηχανίας στη βορειοανατολική Αγγλία έχει αποκτήσει νέα λάμψη καθώς πολλοί επιχειρηματίες φαντάζονται ότι μπορούν να βρουν το δικό τους eldorado στο πεδίο των data centers.

Πλέον αυτή η έκταση έχει εξελιχθεί σε μια περιοχή που διαθέτει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νερό και σύνδεση με το δίκτυο, δηλαδή όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να φιλοξενήσει ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, όπως ελπίζουν οι ιδιοκτήτες της έκτασης Wilton International στο Teesside που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Colliers που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, τα οικόπεδα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ πωλούνται έως και δυόμισι φορές ακριβότερα από άλλα βιομηχανικά οικόπεδα

Σε όλη τη Βρετανία, ιδιοκτήτες βιομηχανικών χώρων, κερδοσκόποι επενδυτές, κατασκευαστές ακινήτων, ακόμη και αγρότες αναβαθμίζουν τις δυνατότητες των εκτάσεών τους για να επωφεληθούν από τα δισεκατομμύρια δολάρια που οι τεχνολογικοί γίγαντες σχεδιάζουν να δαπανήσουν σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης του κατασκευαστικού κλάδου Barbour ABI, έχουν υποβληθεί σχέδια για 119 κέντρα δεδομένων, σε τοποθεσίες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όσο ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο αυτοκινήτων, ένα παλιό εργοστάσιο χρωμάτων, ένα πρώην ξενοδοχείο και ένα εμπορικό κέντρο κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

Η δυναμική αυξήθηκε πέρυσι, αφού ο βασιλιάς Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη εταιρειών τεχνολογίας σε ένα επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, με εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και η Nvidia να δεσμεύονται να επενδύσουν δισεκατομμύρια στη ψηφιακή υποδομή της Βρετανίας.

Ο «χρυσός πυρετός» της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει έναν εντελώς νέο κλάδο γύρω από τους επίδοξους ιδιοκτήτες κέντρων δεδομένων, έχει ανατρέψει τις εκτιμήσεις των ακινήτων και έχει προκαλέσει συμφόρηση στη μακρά ουρά αναμονής για συνδέσεις με το δίκτυο, σύμφωνα με περισσότερες από 20 συνεντεύξεις με διαχειριστές κέντρων δεδομένων, συμβούλους, δικηγόρους και επενδυτές.

«Η ζήτηση που έχει εμφανιστεί τα τελευταία δύο χρόνια – κυρίως λόγω της τεχνητής νοημοσύνης – έχει εκτοξευθεί», δήλωσε στο Reuters ο Andrew Groves της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Bidwells. «Οι κερδοσκόποι και όσοι προωθούν διάφορες περιοχές έχουν προφανώς δει αυτό ως μια ευκαιρία για μεγαλύτερες αποδόσεις».

Ενώ ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χρειάζεται τα κέντρα δεδομένων να βρίσκονται κοντά για λόγους ταχύτητας, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, η κύρια απαίτηση είναι η υπολογιστική ισχύς – πράγμα που σημαίνει ότι τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση.

Αυτό έχει τη δυνατότητα να αναζωογονήσει φθηνότερες βιομηχανικές περιοχές στη Βρετανία, μακριά από τις υψηλές τιμές των ακινήτων του Λονδίνου, και έχει επίσης κινήσει το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών γης στην ύπαιθρο, οι οποίοι ελπίζουν ότι ένα κέντρο δεδομένων θα αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη από τη γεωργία.

«Powered Land»

Το Wilton είναι μια τέτοια περιοχή. Ο κύριος ιδιοκτήτης, η εταιρεία κοινής ωφέλειας Sembcorp UK, εξυπηρετεί πελάτες του πετροχημικού κλάδου εδώ και δεκαετίες, αλλά η παρακμή του κλάδου την έχει αφήσει πλέον με πλεονάζουσα γη — και ηλεκτρική ενέργεια.

Ο χώρος αυτός είναι αυτό που αποκαλείται «powered land» (χώρος με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) – ένα οικόπεδο που είτε διαθέτει δική του παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε υπάρχουσα σύνδεση με δίκτυο υψηλής τάσης, είτε και τα δύο.

Σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων Digital Reef, η Sembcorp ελπίζει να προσελκύσει μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας – ίσως έναν από τους λεγόμενους «hyperscalers» – ως ενοικιαστή, προκειμένου να συμβάλει στην κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε μία από τις πιο οικονομικά υποβαθμισμένες περιοχές της Βρετανίας.

«Προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάτι αρκετά γρήγορα και να επαναφέρουμε θέσεις εργασίας, βιομηχανία και επενδύσεις», δήλωσε ο Mike Patrick, Διευθύνων Σύμβουλος της Sembcorp UK, θυγατρικής της Sembcorp Industries  της Σιγκαπούρης.

Οι hyperscalers είναι εταιρείες που προσφέρουν τεράστια χωρητικότητα υπολογιστικού νέφους, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Amazon, η Apple, η Google, η Meta και η Microsoft – και χρειάζονται μεγάλη ισχύ.

«Το Wilton βρίσκεται σε σχεδόν μοναδική θέση, καθώς διαθέτει ήδη μεγάλη σύνδεση με το δίκτυο και ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία επί τόπου», δήλωσε ο Peter Ireton, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Sembcorp UK. «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσελκύσουμε έναν μεγάλο αγοραστή».

Ωστόσο, πολλές περιοχές που επιδιώκουν να φιλοξενήσουν κέντρα δεδομένων δεν διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια.

Γι’ αυτό και έχει σημειωθεί εκρηκτική αύξηση στις αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο. Σε συνδυασμό με την ανάγκη αναβάθμισης των κυκλωμάτων μεταφοράς, η ζήτηση έχει οδηγήσει σε χρόνους αναμονής για σύνδεση που φτάνουν τα 12 έως 15 χρόνια.

Το βρετανικό υπουργείο Eνέργειας ανέφερε ότι η ζήτηση για συνδέσεις αυξήθηκε κατά 460% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο υψηλής τάσης εκτοξεύτηκαν στα 96 γιγαβάτ χωρητικότητας – με επιπλέον 29 GW αιτήσεων για σύνδεση σε τοπικά δίκτυα.

Για να κατανοήσουμε το πλαίσιο, η συνολική παραγωγική ικανότητα της Βρετανίας εκτιμάται σε περίπου 72 GW, αν και η μέγιστη ζήτηση πέρυσι ήταν λίγο κάτω από τα 46 GW.

Ο Εθνικός Διαχειριστής Ενεργειακού Συστήματος δήλωσε τον Μάρτιο ότι είχε εντοπίσει 140 κέντρα δεδομένων στην κύρια λίστα αναμονής, που αντιπροσωπεύουν περίπου 50 GW χωρητικότητας.

Ανέφερε ότι αυτό υποδηλώνει ότι η κερδοσκοπική δραστηριότητα αυξάνει τη ζήτηση πολύ πέρα από ό,τι μπορεί να υποστηρίξει το δίκτυο και, με τη σειρά της, καθυστερεί βιώσιμα έργα και επιβραδύνει την ενεργειακή μετάβαση.

Ορισμένες αιτήσεις προέρχονται από ιδιοκτήτες γης που δεν διαθέτουν ούτε ηλεκτρική ενέργεια, ούτε άδεια πολεοδομίας, ούτε πιθανό τελικό χρήστη. Αποκαλούμενα «έργα-ζόμπι», φράζουν το σύστημα.

«Έχουμε δει πάρα πολλούς να κάνουν κερδοσκοπικές κινήσεις, αφιερώνοντας χρόνο στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν ηλεκτρική ενέργεια για μια τοποθεσία», δήλωσε ο Tom Glover, επικεφαλής των κέντρων δεδομένων για την περιοχή EMEA στην αμερικανική εταιρεία ακινήτων JLL .

Έχοντας επίγνωση του ζητήματος, η NESO ξεκίνησε τον Μάρτιο σχέδια για την τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, με στόχο να αποκλείσει τις κερδοσκοπικές αιτήσεις και να δώσει προτεραιότητα σε στρατηγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων. Μια παρόμοια κίνηση πέρυσι για την τακτοποίηση της λίστας αναμονής για έργα καθαρής ενέργειας που επιθυμούσαν να ενταχθούν στο δίκτυο μείωσε αυτές τις αιτήσεις κατά το ήμισυ.

Ένας υπάλληλος της Sembcorp περπατά έξω από έναν από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοστρόβιλους της εταιρείας στις εγκαταστάσεις του Wilton

Δημιουργικές λύσεις στην ενέργεια

Μεσίτες ανέφεραν ότι τα οικόπεδα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατάλληλη για κέντρα δεδομένων έχουν από καιρό υψηλή αξία, αλλά η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και η συμφόρηση του δικτύου την έχουν ωθήσει ακόμη υψηλότερα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ακινήτων Savills, τα βιομηχανικά οικόπεδα στο Λονδίνο μπορούν να πωληθούν μεταξύ 4,5 και 6 εκατομμυρίων λιρών ανά στρέμμα. Η Savills και δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η τιμή αυτή ανεβαίνει στα 8 έως 15 εκατομμύρια λίρες για οικόπεδα κατάλληλα για κέντρα δεδομένων.

Η κατάσταση είναι παρόμοια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Colliers που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, τα οικόπεδα με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πωλούνται έως και δυόμισι φορές ακριβότερα από άλλα βιομηχανικά οικόπεδα – ενώ ο συντελεστής αυτός ξεπερνά τις τρεις φορές στη βόρεια Βιρτζίνια και τη βόρεια Καλιφόρνια.

Υστέρηση Βρετανίας σε έργα data centers

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η DC Byte για το Reuters, η Βρετανία υστερεί σε σχέση με τις ανταγωνιστικές αγορές κέντρων δεδομένων. Από τα 61 έργα που έχει καταγράψει στη Βρετανία από τα τέλη του 2022, μόνο το 7% βρίσκεται υπό κατασκευή ή έχει ολοκληρωθεί.

Αντίθετα, το 46% των έργων στη Γερμανία που παρακολουθεί η DC Byte βρίσκονται υπό κατασκευή ή έχουν ολοκληρωθεί, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 40% στη Γαλλία και στο 24% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση, τις εταιρείες και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θεωρούν τα μεγάλα κέντρα δεδομένων ως μέσο για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και τη μετατροπή της Βρετανίας σε υπερδύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η διογκούμενη ουρά για σύνδεση με το δίκτυο δεν είναι η μόνη πρόκληση. Η Βρετανία έχει επίσης μερικές από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση στον κόσμο.

Η OpenAI, η οποία δημιουύργησε το ChatGPT, ανέβαλε αυτό το μήνα τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων στη βορειοανατολική Αγγλία, περίπου 70 χλμ από την τοποθεσία Wilton, λόγω ανησυχιών σχετικά με το υψηλό κόστος ενέργειας και τη ρύθμιση.

Παρ’ όλα αυτά, η γενική άποψη του κλάδου είναι ότι η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει πραγματική και ότι το δυναμικό για τοποθεσίες που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια, σχεδιασμό και γη είναι τεράστιο.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι καλά νέα για το Wilton. Διαθέτει υπάρχουσα σύνδεση με το δίκτυο 240 MW και δικά του περιουσιακά στοιχεία παραγωγής ενέργειας επί τόπου, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, βιομάζας και μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια.

Η Sembcorp αναμένει να μπορέσει να ενσωματώσει την παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας από γειτονικές εγκαταστάσεις στο ενεργειακό μείγμα του Wilton, καθώς προχωρά η ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων, με τελικό στόχο την επίτευξη ισχύος 1 GW. Ο ιδρυτής της Digital Reef, Piers Slater, δήλωσε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει επένδυση περίπου 15 δισεκατομμυρίων λιρών σε διάστημα οκτώ έως δέκα ετών.

Οι συζητήσεις με πιθανούς διαχειριστές κέντρων δεδομένων χαρακτηρίστηκαν από τους εταίρους ως θετικές.

«Προφανώς γίνονται πολλές συζητήσεις, είναι μια dot com; Είναι μια φούσκα;» είπε ο Slater. «Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης – και αυτό συμβαίνει.»

