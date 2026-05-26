Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον FTSE 25 η CrediaBank – Εκτός ο Σαράντης

Σημαντικές αλλαγές προκύπτουν από την τακτική αναθεώρηση των δεικτών FTSE/Χ.Α., καθώς η CrediaBank εισέρχεται στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/Χ.Α. Large Cap (FTSE 25), καταλαμβάνοντας τη θέση της Σαράντης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης που ανακοινώθηκαν σήμερα, η CrediaBank εντάσσεται στον FTSE 25 έχοντας καταταγεί στη 19η θέση με συντελεστή στάθμισης 30%, ενώ η μετοχή του Σαράντη, η οποία βρέθηκε στην 28η θέση, διαγράφεται από τον δείκτη στο πλαίσιο της εξισορρόπησης της σύνθεσής του.

Η αποχώρηση του Σαράντη

Η αποχώρηση του Σαράντη από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης συνεπάγεται την ένταξή του στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/Χ.Α. Mid Cap, όπου αντικαθιστά την Profile Software, η οποία διαγράφεται από τον συγκεκριμένο δείκτη.

Στον FTSE 25 καταγράφηκε ακόμη μία σημαντική μεταβολή, καθώς ο συντελεστής στάθμισης της ΕΥΔΑΠ μειώνεται από 39% σε 26%.

Σε ό,τι αφορά τον FTSE/Χ.Α. Mid Cap, εκτός από την είσοδο του Σαράντη και την αποχώρηση της Profile, μεταβάλλονται οι συντελεστές στάθμισης των Bally’s Intralot, ΑΒΑΞ και Fourlis Συμμετοχών.

Παράλληλα, στον ευρύτερο FTSE/Χ.Α. Δείκτη Αγοράς εντάσσονται έξι νέες μετοχές. Πρόκειται για τις CrediaBank, ΟΝΥΞ Τουριστική, Real Consulting, AVE, Mevaco και Παπουτσάνης.

Αντίθετα, εκτός του Δείκτη Αγοράς τίθεται η Αττικές Εκδόσεις λόγω χαμηλής ρευστότητας.

Η αναθεώρηση συνοδεύεται επίσης από αλλαγές στους συντελεστές στάθμισης σειράς εισηγμένων εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι E.IN.S., Y/KNOT, ΑΒΑΞ, Βογιατζόγλου Systems, ΕΚΤΕΡ, ΕΛΤΟΝ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, BriQ Properties, Πλαστικά Θράκης, Τζιρακιάν Προφίλ και Fourlis Συμμετοχών.

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026.

Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026.