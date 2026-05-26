Turkish Airlines: Στοχεύει την κορυφή αφού κέρδισε επιβατική κίνηση από εταιρείες του Κόλπου

Η Turkish Airlines φαίνεται να πλησιάζει περισσότερο από ποτέ τον φιλόδοξο στόχο της να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διεθνή αεροπορική εταιρεία του κόσμου, εκμεταλλευόμενη τις ανακατατάξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον νέο πρόεδρο της εταιρείας, Μουράτ Σεκέρ, η αεροπορική εταιρεία κατάφερε να αποσπάσει σημαντικό μερίδιο επιβατών από ανταγωνιστές του Κόλπου, των οποίων οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν σοβαρά από τη σύγκρουση στην περιοχή.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, μεγάλοι αεροπορικοί κόμβοι όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες και περιορισμούς στις πτήσεις. Αντίθετα, ο κεντρικός κόμβος της Turkish Airlines στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε πλήρως λειτουργικός, επιτρέποντας στην εταιρεία να αυξήσει τη διακίνηση επιβατών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε ο Σεκέρ στους Financial Times, μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τα μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο ίδιος τόνισε ότι, αν η αυξημένη ζήτηση διατηρηθεί, η Turkish Airlines θα μπορούσε να αναθεωρήσει προς τα πάνω τους αναπτυξιακούς της στόχους για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Ήδη η εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερα φιλόδοξο πλάνο μέχρι το 2033, όταν προβλέπεται να διαθέτει έως και 850 αεροσκάφη. Με αυτόν τον στόχο, φιλοδοξεί να συγκαταλέγεται στις τρεις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως με βάση τη διεθνή χωρητικότητα θέσεων, ενώ απώτερος στόχος είναι η κορυφαία θέση στον κόσμο.

Για να διαχειριστεί τις αναταράξεις της αγοράς, η Turkish Airlines προχώρησε σε σημαντικές προσαρμογές του δικτύου της. Τους τελευταίους μήνες μετέφερε αεροσκάφη από δρομολόγια της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών προς προορισμούς στην Ασία και την Αφρική, όπου η ζήτηση αυξήθηκε έντονα. Σύμφωνα με τον Σεκέρ, πολλά αεροπλάνα της εταιρείας είχαν πληρότητα άνω του 90% τον Μάρτιο, γεγονός που βοήθησε στην κάλυψη των εσόδων που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.

Η πίεση από τα αεροπορικά καύσιμα

Παρά τη θετική πορεία της επιβατικής κίνησης, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική πίεση από το αυξημένο κόστος καυσίμων. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και η Turkish Airlines αναγκάστηκε να αγοράζει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε σχεδόν διπλάσιες τιμές σε σχέση με την προπολεμική περίοδο. Αν και περίπου το 40% των καυσίμων της ήταν ήδη ασφαλισμένο μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, το υπόλοιπο κόστος παραμένει σημαντικό βάρος.

Για να περιορίσει τις επιπτώσεις, η εταιρεία αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων και προχώρησε σε περιορισμένες περικοπές δρομολογίων και εξόδων. Μειώθηκαν δαπάνες όπως επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και χορηγίες, ενώ ορισμένες επενδύσεις μετατέθηκαν χρονικά. Ωστόσο, η διοίκηση επιμένει ότι δεν επιθυμεί επιθετικές περικοπές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της εμπειρίας των επιβατών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση των υπηρεσιών εν πτήσει, ειδικά του φαγητού, το οποίο θεωρείται βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Turkish Airlines. Ο Σεκέρ ξεκαθάρισε στους FT ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να μειώσει την ποιότητα της εξυπηρέτησης, ακόμη και αν χρειαστούν επιπλέον περικοπές σε άλλους τομείς.

Η Κωσταντινούπολη πυλώνας για την Turkish Airlines

Παράλληλα, η Turkish Airlines επέλεξε να διατηρήσει ορισμένα ζημιογόνα δρομολόγια, επειδή λειτουργούν ως τροφοδότες του μεγάλου διεθνούς της δικτύου μέσω Κωνσταντινούπολης. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην εμπειρία της πανδημίας, όταν η εταιρεία απέφυγε μαζικές περικοπές πτήσεων και κατάφερε να ανακάμψει ταχύτερα από πολλούς ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με τον Σεκέρ η δραστική μείωση του δικτύου μπορεί να προσφέρει βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, αλλά δυσκολεύει σημαντικά την επάνοδο όταν η αγορά επανέρχεται.

Η εταιρεία επηρεάζεται επίσης από τα παγκόσμια προβλήματα στις παραδόσεις νέων αεροσκαφών από τις Boeing και Airbus, γεγονός που καθυστερεί τα σχέδια επέκτασής της. Η Turkish Airlines είχε εξετάσει ακόμη και την αγορά αεροσκαφών που χρησιμοποιούσε η πλέον ανενεργή αμερικανική αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines, ωστόσο οι σχετικές διαπραγματεύσεις πάγωσαν προσωρινά λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Παρά τα εμπόδια, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια αναμένεται να παραλάβει περίπου 36 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, όπως τα Airbus A350, και σχεδιάζει περαιτέρω ανάπτυξη δρομολογίων προς την Κίνα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, καθώς και προς τη Βόρεια και Λατινική Αμερική.

Ο Σεκέρ εμφανίζεται αισιόδοξος για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της Turkish Airlines, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική θέση της Κωνσταντινούπολης, το εκτεταμένο δίκτυο προορισμών και οι μεγάλες παραγγελίες νέων αεροσκαφών προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία.