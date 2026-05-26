Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκαν εν μέσω της αύξησης του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης του Conference Board μειώθηκε κατά 0,7 μονάδες στις 93,1 μονάδες μετά από μια ανοδική αναθεώρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Η μέση εκτίμηση σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν 92 μονάδες.

Ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών μειώθηκε κατά 3,2 μονάδες σε χαμηλό τριών μηνών, ενώ ο δείκτης προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες αυξήθηκε τον Μάιο στις 74,4 μονάδες.

Μειώνουν τις δαπάνες οι Αμερικανοί καταναλωτές

Τα στοιχεία εμπλουτίζουν την εικόνα της αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ των Αμερικανών καταναλωτών σχετικά με το υψηλό κόστος ζωής. Η πρόσφατη αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση για τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, παρά τη σε μεγάλο βαθμό σταθερή αγορά εργασίας και τα λίγα σημάδια απολύσεων.

Τα δύο τρίτα των καταναλωτών ανέφεραν ότι μείωσαν τις δαπάνες τους λόγω των αυξανόμενων τιμών, σύμφωνα με την έκθεση. Όταν ρωτήθηκαν πώς άλλαξαν οι καταναλωτικές τους συνήθειες, πολλοί ερωτηθέντες ανέφεραν ότι αγόραζαν λιγότερα είδη, αναβάλλοντας ακριβές αγορές και αγοράζοντας φθηνότερες εκδόσεις του ίδιου είδους.

Ένα ξεχωριστό μέτρο του καταναλωτικού κλίματος, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό τον Μάιο, καθώς οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό επιδεινώθηκαν σημαντικά και οι απόψεις για τα προσωπικά οικονομικά επιδεινώθηκαν.

«Η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε τον Μάιο, καθώς οι πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Dana Peterson, επικεφαλής οικονομολόγος στο Conference Board.

Ανθεκτικές οι καταναλωτικές δαπάνες

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν ανθεκτικές, εν μέρει βοηθούμενες από τις επιστροφές φόρων. Η έρευνα του Conference Board έδειξε ότι οι Αμερικανοί αναμένουν περισσότερες θέσεις εργασίας να είναι διαθέσιμες τους επόμενους έξι μήνες. Ο συνολικός δείκτης προσδοκιών της ομάδας αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο φέτος.

Το ποσοστό των καταναλωτών που δήλωσαν ότι οι θέσεις εργασίας ήταν άφθονες μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, και το ποσοστό που δήλωνε ότι οι θέσεις εργασίας ήταν δύσκολο να βρεθούν επίσης χαμηλότερα. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο – μια μέτρηση που παρακολουθείται στενά από τους οικονομολόγους για να μετρήσουν την αγορά εργασίας – μειώθηκε.

«Η καταναλωτική εμπιστοσύνη των ΗΠΑ επιδεινώθηκε τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας υποχώρησε και οι επιχειρηματικές συνθήκες αποδυναμώθηκαν. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για το επόμενο έτος παραμένουν αυξημένες, αλλά αμφιβάλλουμε αν η συμπεριφορά της προαγοράς κερδίζει έδαφος» τονίζει ο Stuart Paul του Bloomberg Economics