ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI

Με μετοχές σε προνομιακή τιμή προσπαθεί η ByteDance να διασφαλίσει ότι οι ανταγωνιστές της δεν θα της «κλέψουν» τα τελέντα της στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, με φόντο την κλιμάκωση του «πολέμου» για απόσπαση ταλέντων στην Κίνα.

Η μητρική του TikTok, με έδρα το Πεκίνο, προσφέρει σε υπαλλήλους της μονάδας που συνδέονται με το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης Seed επιλογές μετοχών σε χαμηλή τιμή, σύμφωνα με πηγές των FT. Σημειωτέον, δε, ότι είναι η πρώτη φορά που η ByteDance εκδίδει μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση του προσωπικού στην εταιρεία, αφού οι ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της Tencent, άρχισαν να «κλέβουν» μέλη της κορυφαίας ερευνητικής της ομάδας.

Πόλεμος ταλέντων

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα, ιδιαίτερα για μηχανικούς που ειδικεύονται σε υποδομές και επισήμανση δεδομένων, τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω περιορισμένων υπολογιστικών πόρων.

Η ByteDance, η οποία στρατολόγησε επιθετικά για το Seed μετά την ίδρυση του εργαστηρίου το 2023, θεωρείται ευρέως ότι έχει μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ελίτ ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Η εταιρεία στοιχημάτισε νωρίς και πολύ σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο προερχόμενο από την Κίνα πελάτη της Nvidia.

Η Tencent παραδέχτηκε στα τέλη του περασμένου έτους ότι είχε μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και έχει εντείνει την προσπάθεια προσλήψεων τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας και στο προσωπικό της ByteDance.

Πρόσφατες αποχωρήσεις υψηλού προφίλ περιλαμβάνουν τον Xiao Xuefeng, ανώτερο στέλεχος της οπτικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της Seed, και τον Zhang Chi, ειδικό σε υποδομές, οι οποίοι έφυγαν και οι δύο για την Tencent. Της εκστρατείας προσλήψεων ηγήθηκε ο Yao Shunyu, ένας εξέχων ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στην Tencent από την OpenAI πέρυσι.

Για να ανακόψει τη διαρροή ταλέντων, η ByteDance προσέφερε στους υπαλλήλους της Seed σε όλο τον κόσμο την επιλογή να αγοράσουν μετοχές της λεγόμενης Doubao προς 13 δολάρια η μία, σύμφωνα με τους FT.

Η αξία τους έχει αυξηθεί σχεδόν 30% από το τέλος του περασμένου έτους, όταν οι μονάδες είχαν τιμή περίπου 10 δολάρια, αντανακλώντας την ταχύτερη εμπορευματοποίηση των LLM της ByteDance στον τομέα του cloud και την καλύτερη απόδοση των μοντέλων. Η αποτίμηση είναι επίσης χαμηλή σε σύγκριση με εκείνη των ανταγωνιστικών εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά πιθανά κέρδη για τους εργαζομένους που θα αγοράσουν τις μετοχές.