ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα - H ByteDance εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα

Tεχνητή νοημοσύνη 26.05.2026, 13:32
Σχολιάστε
ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μετοχές σε προνομιακή τιμή προσπαθεί η ByteDance να διασφαλίσει ότι οι ανταγωνιστές της δεν θα της «κλέψουν» τα τελέντα της στο εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, με φόντο την κλιμάκωση του «πολέμου» για απόσπαση ταλέντων στην Κίνα.

Η μητρική του TikTok, με έδρα το Πεκίνο, προσφέρει σε υπαλλήλους της μονάδας που συνδέονται με το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης Seed επιλογές μετοχών σε χαμηλή τιμή, σύμφωνα με πηγές των FT. Σημειωτέον, δε, ότι είναι η πρώτη φορά που η ByteDance εκδίδει μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση του προσωπικού στην εταιρεία, αφού οι ανταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένης της Tencent, άρχισαν να «κλέβουν» μέλη της κορυφαίας ερευνητικής της ομάδας.

Πόλεμος ταλέντων

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα, ιδιαίτερα για μηχανικούς που ειδικεύονται σε υποδομές και επισήμανση δεδομένων, τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω περιορισμένων υπολογιστικών πόρων.

Η ByteDance, η οποία στρατολόγησε επιθετικά για το Seed μετά την ίδρυση του εργαστηρίου το 2023, θεωρείται ευρέως ότι έχει μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ελίτ ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Η εταιρεία στοιχημάτισε νωρίς και πολύ σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο προερχόμενο από την Κίνα πελάτη της Nvidia.

Η Tencent παραδέχτηκε στα τέλη του περασμένου έτους ότι είχε μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και έχει εντείνει την προσπάθεια προσλήψεων τους τελευταίους μήνες, στοχεύοντας και στο προσωπικό της ByteDance.

Πρόσφατες αποχωρήσεις υψηλού προφίλ περιλαμβάνουν τον Xiao Xuefeng, ανώτερο στέλεχος της οπτικής πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της Seed, και τον Zhang Chi, ειδικό σε υποδομές, οι οποίοι έφυγαν και οι δύο για την Tencent. Της εκστρατείας προσλήψεων ηγήθηκε ο Yao Shunyu, ένας εξέχων ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στην Tencent από την OpenAI πέρυσι.

Για να ανακόψει τη διαρροή ταλέντων, η ByteDance προσέφερε στους υπαλλήλους της Seed σε όλο τον κόσμο την επιλογή να αγοράσουν μετοχές της λεγόμενης Doubao προς 13 δολάρια η μία, σύμφωνα με τους FT.

Η αξία τους έχει αυξηθεί σχεδόν 30% από το τέλος του περασμένου έτους, όταν οι μονάδες είχαν τιμή περίπου 10 δολάρια, αντανακλώντας την ταχύτερη εμπορευματοποίηση των LLM της ByteDance στον τομέα του cloud και την καλύτερη απόδοση των μοντέλων. Η αποτίμηση είναι επίσης χαμηλή σε σύγκριση με εκείνη των ανταγωνιστικών εργαστηρίων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά πιθανά κέρδη για τους εργαζομένους που θα αγοράσουν τις μετοχές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για τον πλαφόν στα σούπερ μάρκετ
Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές
Economy

Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές
ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μείωσε κατά 6,1% την κατανάλωση ενέργειας το 2025 – Σταθερή πορεία στη βιώσιμη ανάπτυξη
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μείωσε κατά 6,1% την κατανάλωση ενέργειας το 2025
ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ByteDance «δένει» τα ταλέντα της στην ΑΙ
ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel χρυσώνει τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ByteDance «δένει» τα ταλέντα της στην ΑΙ

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα - H ByteDance εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την ΑΙ

Μιλώντας στο πλευρό του πάπα Λέοντα, o Κρις Όλαφ της Anthropic παραδέχτηκε ότι τα συμφέροντα των εταιρειών ΑΙ δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς μπορεί να εισβάλει στην ιδιωτικότητα της σκέψης – Οι 4 κίνδυνοι
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η ΑΙ να εισβάλει στις σκέψεις μας; - Οι 4 απειλές

Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας που θα ενταθούν όσο εξελίσσονται τα γνωστικά συστήματα στην τεχνητή νοημοσύνη

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης ΑΙ, παρά τις ανησυχίες
Tεχνητή νοημοσύνη

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης ΑΙ, παρά τις ανησυχίες

Τι δείχνει ΕΥ για την τεχνητή νοημοσύνη - Οι «πρωτοπόροι» δείχνουν την κατεύθυνση

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για τον πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές
Economy

Atradius: 2 στις 3 εταιρείες στην Ελλάδα καθυστερούν πληρωμές

Το 66% των καθυστερήσεων πληρωμών αποδίδεται σε προβλήματα ρευστότητας πελατών - Τι αναφέρει η Atradius

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή ΔΕΗ - Metlen δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επιτροπή

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μείωσε κατά 6,1% την κατανάλωση ενέργειας το 2025 – Σταθερή πορεία στη βιώσιμη ανάπτυξη
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Μείωσε κατά 6,1% την κατανάλωση ενέργειας το 2025

Με παρεμβάσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα - Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό

ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ByteDance «δένει» τα ταλέντα της στην ΑΙ

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα - H ByteDance εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος

Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
PM Extends Diesel Subsidy as He Criticizes Opposition
English Edition

PM Extends Diesel Subsidy as He Criticizes Opposition

Greece’s prime minister announced continued fuel support and a new child payment while arguing that political stability remains a key priority amid growing uncertainty

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση
Τουρισμός

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση

Διαμετρικά αντίθετα κινήθηκε ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση το α' τρίμηνο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε «σήμα» για την άνοδο η ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσε «σήμα» για την άνοδο στο ΧΑ η ΔΕΗ

Τη μεγάλη ανατροπή έχει κάνει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία πλέον προσελκύει μεγάλες αγοραστικές εντολές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
Κοινωνία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα

Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.

Μητσοτάκης: Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel
Economy

Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο την παράταση της επιδότησης στο diesel με 15 λεπτά

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
Business of Sport

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη

Η τεχνολογία των Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων μετακομίζει στα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα του Πεκίνου, σε μια αθλητική βιομηχανία που στοχεύει στα 970 δισ. δολάρια.

Γιώργος Μαζιάς
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δισ. ευρώ
Ταμείο Ανάκαμψης

Υπεβλήθη διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και για το 7ο αίτημα στο σκέλος των δανείων του Ταμείου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies