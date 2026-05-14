Κίνα: Τα τεχνολογικά ταλέντα επαναπατρίζονται

Η επιστροφή κορυφαίων Κινέζων επιστημόνων και μηχανικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κίνα εξελίσσεται σε μια από τις σημαντικότερες μετακινήσεις ταλέντου στη σύγχρονη τεχνολογική βιομηχανία.

Το φαινόμενο αυτό, που συχνά αποκαλείται «αντίστροφη διαρροή εγκεφάλων» ή brain regain, ενισχύει τις φιλοδοξίες του Πεκίνου να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η βιοϊατρική έρευνα.

Η τάση έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας και κρατικοί φορείς προσφέρουν ολοένα πιο ελκυστικά πακέτα αποδοχών και επαγγελματικών ευκαιριών σε επιστήμονες και μηχανικούς που εργάζονται στη Silicon Valley και σε άλλα αμερικανικά τεχνολογικά κέντρα. Μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι στρατολογούν στελέχη από αμερικανικές Big Tech, συχνά προσφέροντας μισθούς αντίστοιχους ή και υψηλότερους από αυτούς που λαμβάνουν στις ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο Άλεν Σαν, κυνηγός ταλέντων με έδρα το Πεκίνο, ταξίδεψε στην Καλιφόρνια αμέσως μετά την ανακοίνωση της Meta για απολύσεις 10% του προσωπικού της, βλέποντας μια σημαντική ευκαιρία προσέλκυσης εξειδικευμένων εργαζομένων. Όπως αποκάλυψε στη Journal, πολλές κινεζικές εταιρείες είναι πλέον πρόθυμες να προσφέρουν απολαβές επιπέδου Silicon Valley, οι οποίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία λόγω του χαμηλότερου κόστους ζωής στην Κίνα.

Η άνοδος της Κίνας κίνητρο για επιστροφή

Για δεκαετίες, η επιτυχία για τους πιο ταλαντούχους Κινέζους επιστήμονες και μηχανικούς σήμαινε μετανάστευση στις ΗΠΑ, αλλά η εικόνα σήμερα είναι διαφορετική. Η Κίνα δεν θεωρείται πλέον απλώς μια χώρα που αντιγράφει δυτικές τεχνολογίες, αλλά ένα κέντρο καινοτομίας με ισχυρή παρουσία σε προηγμένους τεχνολογικούς τομείς. Παράλληλα, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, οι αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές και το αίσθημα περιορισμένων επαγγελματικών ευκαιριών για Κινέζους εργαζομένους στις ΗΠΑ ωθούν αρκετούς στην επιστροφή.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Γου Γιονγκχούι, πρώην στέλεχος έρευνας της Google που εργάζεται πλέον στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης της ByteDance, και ο Γιαό Σουνγιού, πρώην ερευνητής της OpenAI που ανέλαβε επικεφαλής επιστήμονας AI στην Tencent.

Στην Κίνα, οι επαναπατριζόμενοι επαγγελματίες αποκαλούνται συχνά «θαλάσσιες χελώνες», ένας όρος που περιγράφει όσους επιστρέφουν στην πατρίδα μετά από χρόνια στο εξωτερικό. Το φαινόμενο αποκτά πλέον στρατηγική σημασία για την Κίνα. Σύμφωνα με στοιχεία κινεζικών πλατφορμών προσλήψεων, ο αριθμός των νέων αποφοίτων που επιστρέφουν στην Κίνα για εργασία έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2018.

Ένας από τους βασικούς λόγους επιστροφής είναι η αίσθηση περιορισμού στις ΗΠΑ. Ο ερευνητής βιοϊατρικής Ζανγκ Κάι εγκατέλειψε θέση καθηγητή στο Yale για να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, υποστηρίζοντας στην WSJ ότι οι Κινέζοι επιστήμονες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ηγηθούν φιλόδοξων ερευνητικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι οι πολιτικές εντάσεις και οι έλεγχοι ασφαλείας δημιουργούν «αόρατα εμπόδια» στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Παρόμοια εμπειρία είχε και ο Τζεφ Λι, απόφοιτος πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος εργάστηκε στη Microsoft πριν επιστρέψει στο Πεκίνο το 2021. Παρά τις καλές απολαβές και τη σταθερότητα στις ΗΠΑ, ένιωθε περιορισμένος επαγγελματικά και κοινωνικά. Η εξάρτηση από τη βίζα H-1B του δημιουργούσε συνεχή αβεβαιότητα. Στην Κίνα, παρότι χρειάστηκε να προσαρμοστεί σε πιο απαιτητικές εργασιακές συνθήκες και στη γνωστή κουλτούρα «996» — εργασία από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα — αισθάνθηκε μεγαλύτερη ελευθερία και επαγγελματική ευελιξία.

Η Κίνα ενισχύει ενεργά αυτή την επιστροφή ταλέντων

Πόλεις όπως η Σενζέν και η Σαγκάη προσφέρουν φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις στέγασης, χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και δωρεάν ή χαμηλού κόστους γραφειακούς χώρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προγράμματα στήριξης φτάνουν εκατομμύρια δολάρια για νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες υψηλής εξειδίκευσης.

Η στρατηγική της Κίνας επεκτείνεται και στους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Το κινεζικό υπουργείο Παιδείας δημιούργησε πλατφόρμες προσλήψεων για φοιτητές που επιστρέφουν από ξένα πανεπιστήμια, ενώ εταιρείες όπως η Huawei και η Tencent διαθέτουν ειδικά προγράμματα για νέους επαγγελματίες με διεθνές υπόβαθρο. Το 2025 περισσότεροι από μισό εκατομμύριο φοιτητές επέστρεψαν στην Κίνα από το εξωτερικό, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ ενισχύεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις βίζες H-1B, που αποτελούν τη βασική οδό εισόδου εξειδικευμένων ξένων εργαζομένων. Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τα τέλη για τις βίζες και εξετάζει αυστηρότερα μισθολογικά κριτήρια, εντείνοντας το αίσθημα αβεβαιότητας μεταξύ πολλών Κινέζων επαγγελματιών.

Ωστόσο, οι λόγοι επιστροφής δεν είναι μόνο οικονομικοί ή πολιτικοί. Ορισμένοι επιστήμονες αναφέρουν ανησυχίες για τη βία με όπλα στις ΗΠΑ, εμπειρίες φυλετικών διακρίσεων ή την ανάγκη να βρίσκονται πιο κοντά στις οικογένειές τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του επιστήμονα Λου Γουγιουάν, ο οποίος μετά από τρεις δεκαετίες στις ΗΠΑ επέστρεψε το 2020 στη Σαγκάη για να διδάξει στο Πανεπιστήμιο Fudan. Ο Λου, που είχε ερευνήσει τον καρκίνο και τις λοιμώδεις ασθένειες στις ΗΠΑ, βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών για τις σχέσεις αμερικανικών πανεπιστημίων με κινεζικά ιδρύματα. Τελικά εγκατέλειψε τη θέση του και συνέχισε την έρευνά του στην Κίνα, όπου ανέπτυξε νέα τεχνολογία για αντιικά φάρμακα κατά της Covid-19.

Για πολλούς επαναπατριζόμενους επιστήμονες, η άνοδος της Κίνας ως παγκόσμιας τεχνολογικής δύναμης κάνει πλέον την επιστροφή όχι μόνο εφικτή, αλλά και ελκυστική επιλογή.