Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»

Τις βάσεις για την έκτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση φαίνεται να θέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να διατηρεί τη θετική της δυναμική και να μειώνει σταδιακά την απόσταση από τα υψηλά έτους των 2.407 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,77% στις 2.365,61 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 148,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 21 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,80% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.006,14 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,16% στις 2.716,92 μονάδες.

Βάζει πλώρη για έκτη συνεχόμενη άνοδο

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης κυρίως στον τραπεζικό κλάδο και σε επιλεγμένα blue chips. Η εικόνα της αγοράς το τελευταίο διάστημα επιβεβαιώνει ότι κάθε βραχυπρόθεσμη διόρθωση αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ευκαιρία εισόδου παρά ως ένδειξη δομικής αδυναμίας της τάσης.

Ωστόσο, η άνοδος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στο σύνολο της αγοράς, καθώς αρκετές μετοχές εξακολουθούν να υπολείπονται αισθητά σε απόδοση σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη.

Καταλυτικά για το κλίμα λειτουργούν και οι νέες εκθέσεις των Jefferies και UBS, οι οποίες επαναλαμβάνουν τις θετικές συστάσεις για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Οι δύο ομάδες αναλυτών εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική βελτίωση των ισολογισμών, την ισχυρή κερδοφορία και τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των εσόδων και των αποδόσεων.

Παρά το ισχυρό ράλι των τελευταίων ετών, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να παραμένουν ελκυστικές συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τεχνικά, η αγορά συνεχίζει να κινείται σε καθαρά ανοδική τροχιά, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα υψηλά έτους των 2.407 μονάδων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Motor Oil και Λάμδα σημειώνουν άνοδο ανώτερη του 2%, με τις Jumbo, Alpha Bank, Eurobank, Aegean, Cenergy, Πειραιώς και Τιτάν να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Εθνική, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, Κύπρου, Helleniq Energy, Coca Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, σε αρνητικά εδάφη κινούνται οι Optima, Metlen, ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, Βιοχάλκο, Aktor, ΟΤΕ και Allwyn, αλλά καμία δεν χάνει πάνω από 0,6%.