FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Τουρισμός 27.05.2026, 15:17
Σχολιάστε
FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι, που κατά μέσο όρο εκφράζεται στο 5%, κινείται η ζήτηση στην Ελληνική ταξιδιωτική αγορά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφουν τα μέλη των Συνδέσμων ταξιδιωτικών γραφείων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) από όλη την Ελλάδα.

FedHATTA: Γιατί «φρενάρει» το τριήμερο

Όπως αναφέρεται σχετικά, το φετινό τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη ένδειξη για την έναρξη της θερινής περιόδου, χαρακτηρίζεται από κινητικότητα η οποία όμως φαίνεται να «φρενάρει» από το αυξημένο κόστος των μεταφορών, τις τιμές καυσίμων και το ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας και τις συνέπειές του που προκαλούν οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σημειώνεται κινητικότητα, αλλά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα κόστη επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο πρόεδρος της FedHATTA, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, «σημειώνεται κινητικότητα, αλλά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα κόστη επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού και αναμένεται να δείξει πώς θα εξελιχθούν οι ροές στην έναρξη της τουριστικής περιόδου».

«Υπάρχει ενδιαφέρον για ταξίδια, όμως, εάν δεν ηρεμήσουν οι ανησυχίες που υπάρχουν και εάν δεν αποκλιμακωθει η πίεση στα καύσιμα, η κίνηση αναμένεται να εξελιχθεί με πιο αργούς ρυθμούς μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Αυτή ήταν άλλωστε και η εικόνα που είχαμε από την ευρωπαϊκή εκπροσώπησή μας στην ECTAA, ήδη από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή μια αγορά που κινείται πιο προσεκτικά», προσθέτει.

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες

Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων που προέρχονται από τα Ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία, το κλίμα εμφανίζεται πιο άτονο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών περιστρέφεται γύρω από την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Βόρεια Ελλάδα

Τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο τριήμερο, καθώς αρκετοί επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών περιστρέφεται γύρω από την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο και τη Βόρεια Ελλάδα.

Στις οργανωμένες εκδρομές κυρίως τριών και τεσσάρων ημερών (γκρουπ) ξεχωρίζουν προορισμοί όπως το Ναύπλιο-Επίδαυρος (από 240 ευρώ), το Καρπενήσι (από 250 ευρώ), η Μάνη (από 270 ευρώ), τα Ιωάννινα (από 295 ευρώ), η Καστοριά – Φλώρινα (από 310 ευρώ), τα Γρεβενά (από 330 ευρώ), τα Τζουμέρκα (από 395 ευρώ), η Ζάκυνθος (από 340 ευρώ), η Τήνος (από 320 ευρώ), η Ρόδος (από 520 ευρώ) και η Κρήτη (από 650 ευρώ).

Στα εξερχόμενα ταξίδια, ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναμική τους, με σταθερό ενδιαφέρον για Ιταλία, Παρίσι, Σκωτία, Δαλματικές ακτές, Βαλτικές χώρες και Βαλκάνια

Στα εξερχόμενα ταξίδια, ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να διατηρούν τη δυναμική τους, με σταθερό ενδιαφέρον για Ιταλία, Παρίσι, Σκωτία, Δαλματικές ακτές, Βαλτικές χώρες και Βαλκάνια. Στα οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού, σε ενδεικτικά κόστη, η Ρώμη ξεκινά από 845 ευρώ για 4 ημέρες, η Μάλτα από 765 ευρώ για 4 ημέρες, η Κωνσταντινούπολη από 840 ευρώ για 5 ημέρες, το Παρίσι από 935 ευρώ για 5 ημέρες, η Μαδρίτη από 890 ευρώ για 5 ημέρες, οι Βαλτικές χώρες από 1.445 ευρώ για 7 ημέρες και το πρόγραμμα Κάιρο – Αλεξάνδρεια από 1.675 ευρώ για 8 ημέρες.

Καλοκαίρι 2026: Οι προοπτικές για Έλληνες και διεθνείς ταξιδιώτες

Η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με μικρή υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη, ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη.

Στα μεμονωμένα ταξίδια, η εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, όπως και στα οργανωμένα γκρουπ. Οι ταξιδιώτες αναζητούν κοντινότερους προορισμούς με την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Πρέβεζα, τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, την Κάρπαθο και τη Λήμνο να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με μικρή υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025

Στα εξερχόμενα ταξίδια, η εικόνα είναι πιο πιεσμένη, με την αγορά να εμφανίζει πτώση που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου το 20% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ορισμένα γραφεία κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερη υποτονικότητα.

Παρά τη γενική επιβράδυνση, οι ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να έχουν δυναμική, κυρίως όταν προσφέρονται μέσα από οικονομικά πακέτα.

Στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σκωτία, οι Δαλματικές ακτές, η Σκανδιναβία, οι Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Αύξηση από Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, στον εισερχόμενο τουρισμό η εικόνα δεν είναι ενιαία, καθώς διαφοροποιείται ανά γραφείο και αγορά. Ορισμένα γραφεία καταγράφουν πτώση περίπου 7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εκτιμούν υποχώρηση 13% έως 16% για το καλοκαίρι, ενώ άλλα βλέπουν θετική πορεία, με αρκετές προκρατήσεις κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ.

Στους προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ενώ η τελική εικόνα της σεζόν εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»
Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα
Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος
Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τουρισμός
FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός

Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Τουρισμός

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΤΑΔ: Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου
Τουρισμός

ΕΤΑΔ: Ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό Καλλιθέας Ρόδου

Η ΕΤΑΔ κατήγγειλε τη σύμβαση παραχώρησης και κάλεσε τον Δήμο Ρόδου και τη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ να παραδώσουν τον συγκεκριμένο χώρο

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Τράπεζες

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένη τραπεζική και επιχειρηματική προσέγγιση της CrediaBank με στόχο την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση
Τουρισμός

Τουρισμός: Αύξηση τζίρου σε καταλύματα, μείωση σε εστίαση

Διαμετρικά αντίθετα κινήθηκε ο τζίρος σε καταλύματα και εστίαση το α' τρίμηνο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Latest News
Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία
AGRO

Πρωτοψάλτης: Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων δεν είναι μια τυπική διαδικασία

Συνάντηση εργασίας είχε ο Σπ. Πρωτοάλτης με τους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

72 δόσεις: Μέσα στον Ιούνιο η ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Πότε ξεκινούν οι 72 δόσεις - Ποιοι «κόβονται»

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να μην μείνουν εκτός της ρύθμισης των 72 δόσεων

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ
World

Ιράν: Σχέδιο MoU με τις ΗΠΑ για άνοιγμα του Ορμούζ

Τι λένε τα ΜΜΕ της Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Online αγορές: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες – Τι αγοράζουν
Business

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες σε online αγορές - Τα δημοφιλή προϊόντα

Ερευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασικό κανάλι αγορών

Wolt Ελλάδος: Νέος Country Representative ο Ηλίας Πίτσαβος
Business

Νέος Country Representative της Wolt Ελλάδος ο Ηλίας Πίτσαβος

Ο Ηλίας Πίτσαβος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Wolt στην Ελλάδα

Κωστής Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών
Κοινωνία

Χατζηδάκης: Μια υπεύθυνη δήλωση αντί πλήθους δικαιολογητικών

Τι αλλάζει στη γραφειοκρατία για τους πολίτες σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Επιδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη η ετήσια έκθεση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι εικόνα παρουσιάζει η ελληνική κεφαλαιαγορά

Διευρυμένη η συμβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Έμφαση στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Βιοκαρπέτ: Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Business

Επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ ανά μετοχή από τη Βιοκαρπέτ

Στις 24 Αυγούστου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου της Βιοκαρπέτ

FedΗΑΤΤΑ: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
Τουρισμός

Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ευνοούνται κοντινοί προορισμοί και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής - Καλοκαίρι με last minute και αργούς ρυθμούς από τις διεθνείς αγορές, δείχνουν τα στοιχεία της FedHATTA

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Euronaxt: Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ένταξη Bally’s Intralot και Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Η πρωτοβουλία Euronext Tech Leaders αποτελεί το πανευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext για τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας στην Ευρώπη

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Business

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Στα €67 εκατ. (+25%) το εκτιμώμενο ενοποιημένο EBITDA για το 2026 - Τι είπε ο CEO της Alter Ego Media στους αναλυτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οδεύει για το «6 στα 6»
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οδεύει για το «6 στα 6» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Το θετικό momentum παραμένει ισχυρό, παρά τις επιμέρους κινήσεις κατοχύρωσης κερδών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. ευρώ τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025
Economy

ΕΑΕΕ: Στα 1,33 δισ. τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων το 2025

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν τα επιβατικά-ταξί με 66,57% και ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες 17,3% και τα αγροτικά-λεωφορεία-φορτηγά με 16,1%, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

ΕΕ: Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές
AGRO

Νέες απαιτήσεις για ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφές

Τι προβλέπει η λεγόμενη νομοθετική δέσμη «Omnibus X» στο πλαίσιο της ατζέντας απλούστευσης της ΕΕ

Λιανεμπόριο: Η ευεξία αλλάζει το retail – Οι νέες τάσεις στην ομορφιά
Business

Το retail στην ομορφιά μεταμορφώνεται - Οι νέες τάσεις

Τα όρια της παραδοσιακής ομορφιάς επεκτείνονται - Πώς αποτυπώνεται αυτό στο λιανεμπόριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies