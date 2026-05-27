Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Κοινωνία 27.05.2026, 07:50
Σχολιάστε
Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη στα γυμνάσια θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ (Παρασκευή 29 Μαΐου 2026) και ΕΠΑΛ (Σάββατο 30 Μαΐου 2026).

Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στα ΓΕΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για όσους δίνουν πανελλαδικές

Πολλοί μαθητές δεν παύουν να νιώθουν την πίεση και το άγχος που απορρέει από την απαιτητική αυτή διαδικασία, ανεξαρτήτως του βαθμού προετοιμασίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και τις οικογένειές τους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του υπουργείου Υγείας.

Μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, έχει ενεργοποιηθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων, σε όλες τις 13 Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνει:

  • τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης,
  • συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες.
  • δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων
  • ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς,
  • προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας,
  • λειτουργία θεματικής ενότητας με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γάζα: Το ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ είναι άδειο
World

Αδειο το... περίφημο ταμείο Τραμπ για την Γάζα
Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
English Edition

Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix
Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Έπεσε στα 98 δολ. το πετρέλαιο - Με το βλέμμα στο Ορμούζ οι αγορές
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου
Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι
World

Ποιοι κινδυνεύουν εάν «σκάσει» η ιδιωτική πίστη

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Κοινωνία
Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Εξυπνες κάμερες: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους
Κοινωνία

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους

Ο διαγωνισμός ύψους 88,1 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου με 1.000 έξυπνες κάμερες ακυρώθηκε λόγω προσφυγών

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς τροφίμου «Ξιφίας φέτα κατεψυγμένος»

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα
Κοινωνία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για τις παράνομες διαφημίσεις φαρμάκων για αδυνάτισμα

Επαγγελματίες υγείας και διασημότητες διαφημίζουν φάρμακα GLP-1 για αδυνάτισμα που δεν έχουν λάβει καν άδεια κυκλοφορίας.

Τραμπ: Νέα πολεμική ανάρτηση για το Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα
Κόσμος

Νέα πολεμική ανάρτηση Τραμπ για Ιράν με αιχμές κατά Ομπάμα

Η νέα απειλητική ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν επιχειρεί παράλληλα μια σύγκριση της πολιτικής του ίδιου με αυτή του Μπαράκ Ομπάμα

Τσίπρας: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος
Πολιτική

Τσίπρας: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια του κόμματος

Νέος πατριωτισμός, εκδημοκρατισμός της εξουσίας, στο στόχαστρο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Απόψε ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γράψει ιστορία

Σωτήρης Μπολάκης
Latest News
Γάζα: Το ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ είναι άδειο
World

Αδειο το... περίφημο ταμείο Τραμπ για την Γάζα

Παρά τις δεσμεύσεις των 17 δισ. δολαρίων, ο οργανισμός έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, καθώς δεν υπάρχουν χρήματα που να διοχετεύονται σε έργα στη Γάζα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
English Edition

Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots

A Lancet report warns that heat-related deaths in Greece could reach 2,000 per summer by 2040, as the country faces rising temperatures, drought, and disease

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Έπεσε στα 98 δολ. το πετρέλαιο - Με το βλέμμα στο Ορμούζ οι αγορές

Το φυσικό αέριο δεν ακολουθεί το πετρέλαιο, σημειώνοντας άνοδο λόγω μείωσης της παραγωγής στις ΗΠΑ και αύξηση της ζήτησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός

Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up
English Edition

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up

Iconic Lee Jeans is changing hands in one of the apparel industry's biggest deals of the year, with Authentic Brands Group set to take over from Kontoor Brands

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μεταφορές

«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί

Το μέτρο θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων

Κώστας Ντελέζος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις
Business

«Τετ α τετ» Θεοδωρικάκου - Μασούτη με φόντο το αγκάθι του πλαφόν

Μασούτης και Θεοδωρικάκος θα έχουν μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Τουρισμός

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Λάμπρος Καραγεώργος
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χρέος, κύριε πρωθυπουργέ
Experts

Ας μιλήσουμε για το χρέος

Η εντυπωσιακή μείωση του εξωτερικού κρατικού χρέους των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε πρωτίστως σε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα

Κωνσταντίνος Γάτσιος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies