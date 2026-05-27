Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

Tεχνητή νοημοσύνη 27.05.2026, 18:14
Σχολιάστε
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
O διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ με τον CEO της TSMC Τσία Γουέϊ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επενδύσεις 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στην Ταϊβάν,  σχεδιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia όπως δήλωσε την Τετάρτη. Ο Τζένσεν Χουάνγκ χαρακτήρισε τη χώρα της ΝΑ Ασίας «επίκεντρο» της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης» και προέβλεψε ότι θα αποτελέσει το παγκόσμιο κέντρο κατασκευής τεχνολογίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, η Nvidia ξόδευε περίπου 10 με 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν. Τώρα ξοδεύουμε 100, και θα φτάσουμε τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην Ταϊβάν», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζενσεν Χουάνγκ σε εκδήλωση εγκαινίων στην πρωτεύουσα Ταϊπέι για τα κεντρικά γραφεία της γνωστής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών στην Ταϊβάν.

Το έργο θα ξεκινήσει φέτος και στοχεύει να τεθεί σε λειτουργία το 2030, δήλωσε ο Χουάνγκ. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για τον αριθμό των ετών κατά τα οποία η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει 150 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η έδρα στην Ταϊβάν θα φέρει την Nvidia πιο κοντά στην TSMC, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μικροτσίπ στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάζει πολλούς από τους προηγμένους ημιαγωγούς που τροφοδοτούν την τάση προς την τεχνητή νοημοσύνη και αποτελεί σημαντικό προμηθευτή του αμερικανικού τεχνολογικού γίγαντα.

Θα βοηθήσει επίσης την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο να ενισχύσει τις συμμαχίες της με άλλους κατασκευαστικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Foxconn , Wistron και Quanta Computer , οι οποίοι διαδραματίζουν όλοι βασικούς ρόλους στην κατασκευή διακομιστών και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Επενδύσεις στην πατρίδα του αφεντικού της Nvidia

«Η Ταϊβάν βρίσκεται σε άνθηση», δήλωσε ο Τζενσεν Χουάνγκ από το βήμα μπροστά σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε την οικογένειά του, περίπου 1.000 υπαλλήλους και τον δήμαρχο της Ταϊπέι, Τσιάνγκ Γουάν Αν. Ανέφερε ότι η Nvidia σχεδιάζει να προσλάβει 4.000 άτομα στη νέα εγκατάσταση.

«Η Ταϊβάν είναι το επίκεντρο της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ κατασκευάζονται τα τσιπ, εδώ γίνεται η συσκευασία, εδώ κατασκευάζονται τα συστήματα, εδώ δημιουργήθηκαν οι υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης. Ο αριθμός των συνεργατών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδώ στην Ταϊβάν είναι απίστευτος».

Ο Χουάνγκ γεννήθηκε στη νότια πόλη Ταϊνάν, την ιστορική πρωτεύουσα της Ταϊβάν, και στην παρουσίαση της Τετάρτης παρευρέθηκαν οι γονείς του, καθώς και η σύζυγός του, η κόρη και ο γιος του. Μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 9 ετών και έχει κάτι σαν το καθεστώς ροκ σταρ στην Ταϊβάν, όπου κάθε του κίνηση παρακολουθείται στενά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο CEO της Nvidia Huang ήταν μέλος της αντιπροσωπείας που συνόδευσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντοναλντ Τραμπ σε ένα ταξίδι στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball
Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι
ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα
Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή νοημοσύνη: 5 τρόποι προστασίας της δουλειάς σας από την επέλαση της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Πέντε τρόποι προστασίας της εργασίας από την επέλαση της ΑΙ

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google Gemini τα έκανε θάλασσα στο «Κυβερνοκαφέ της Στοκχόλμης»

Διευθυντική θέση ανέλαβε η τεχνητή νοημοσύνη σε καφενείο της Στοκχόλμης

Αλέξανδρος Καψύλης
Micron: Πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια
World

Κοντά στο 1 τρισ. δολ. η αξία της Micron

Η UBS τριπλάσιασε την τιμή-στόχο για την Micron στα 1.625 δολάρια από τα 535 δολάρια αρχικά και το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή στα 751 δολάρια

ByteDance: Πώς προσπαθεί να σταματήσει τη διαρροή ταλέντων από το εργαστήριο AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η ByteDance «δένει» τα ταλέντα της στην ΑΙ

Όπως και στη Silicon Valley, ένας σκληρός πόλεμος ταλέντων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα - H ByteDance εκδίδει για πρώτη φορά μετοχές συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα

ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οριακά θετικά οι ευρωαγορές, άλμα για την AkzoNobel

Με το βλέμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι επενδυτές - Ανοδος για τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτου

ΔΕΗ: Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το 3×3 Street Basketball
Business

Επιστρέφει για τέταρτη χρονιά το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball

Για τέταρτη χρονιά η ενέργεια του 3x3 σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Κρι Κρι: Ισχυρή ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανάπτυξη εξαγωγών και άνοδος τζίρου στο α’ τρίμηνο για την Κρι Κρι

Στα 89,9 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της Κρι Κρι, με τα εξαγωγικά έσοδα στο γιαούρτι να ξεπερνούν τα 62 εκατ. ευρώ και να ενισχύονται κατά 54,3%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα Μαϊου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται τα κοινωνικά επιδόματα

Τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Μάϊο του ΟΠΕΚΑ είναι συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ

Bally’s Intralot: Το σχέδιο λειτουργεί – Βλέπει επιτάχυνση και επιβεβαιώνει EBITDA 422 εκατ.
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Το σχέδιο λειτουργεί – Αμετάβλητο το guidance

Ο CEO της Bally’s Intralot Robeson Reeves μιλώντας σε αναλυτές υπογράμμισε ότι η στρατηγική αποδίδει καρπούς – Τι είπε για το ΗΒ και τους στόχους του 2026

Γιώργος Μανέττας
Εστίαση: Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες του κλάδου
Business

Κραυγή αγωνίας από τους επιχειρηματίες της εστίασης

Αιχμές προς την κυβέρνηση αφήνουν οι επαγγελματίες στην εστίαση

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ): Στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz
Τράπεζες

ΕΕΤ: Στο «Μαριέττα Γιαννάκου» το σχολείο των δύο νικητριών του European Money Quiz

Στο διαγωνισμό της EBF και των Εθνικών Τραπεζικών Ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤ, συμμετείχαν εξήντα μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Εντάσσεται στον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens

Ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της ΟΝΥΧ Τουριστική η ένταξη στον Γενικό Δείκτη, δηλώνει η διοίκησή της

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026
Business

Με νέα δομή και ισχυρές επιδόσεις η MOH - Μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή

Ο Όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο του έτους αύξηση 113% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη - Υψηλότρα, στα 381 εκατ. ευρώ τα adj. EBITDA

Χρήστος Κολώνας
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ταχύτερες τελωνειακές διατυπώσεις με τα ψηφιακά Δελτία ATA

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής

37ο Συνέδριο Ηγεσίας ΕΑΣΕ: Η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της σύγχρονης ηγεσίας
Business

Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του 37ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Το φετινό συνέδριο της ΕΑΣΕ προσέγγισε την εμπιστοσύνη ως καθημερινή πρακτική, οργανωσιακή ικανότητα και βασικό δείκτη βιωσιμότητας

Deloitte: Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος
Τουρισμός

Σε κρίσιμο σημείο μετάβασης ο ξενοδοχειακός κλάδος [γραφήματα]

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ανάγκη αναβάθμισης της ποιότητας υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στον ξενοδοχειακό κλάδο - Τι δείχνει μελέτη της Deloitte

Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές
Πετρέλαιο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου - Στα 95 δολ. το πετρέλαιο brent

Στα 89 δολάρια το αργό WTI, στα 95,09 δολάρια το πετρέλαιο αναφοράς Brent μετά απο πτώση 4%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,96% στις 2.370,04 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.351,29 μονάδων (+0,16%) και 2.374,97 μονάδων (+1,17%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα
Ποντοπόρος

Capital Tankers: Επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα

Η Capital Tankers ενισχύει σημαντικά την επιχειρησιακή της παρουσία σε VLCCs, Suezmax και Aframax/LR2 δεξαμενόπλοια

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies