Γεραπετρίτης: «Ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου»

Πολιτική 28.05.2026, 11:46
Η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στη Λεμεσό.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος έστειλε μήνυμα υπέρ μιας πιο ισχυρής, ανθεκτικής και ενιαίας Ευρώπης, προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους του αναθεωρητισμού και της κλιμακούμενης διεθνούς εχθροπάθειας σε μια περίοδο που οι παγκόσμιες ισορροπίες δοκιμάζονται.

Ολόκληρη η δήλωση Γεραπετρίτη

«Βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο, για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως, σημαίνει αλληλεγγύη, και αλληλεγγύη όλων των κρατών, έτσι ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή συμμαχία και να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ, η οποία της αρμόζει.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να επισημάνω την ανάγκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας, να αναπτυχθεί μια πολιτική, η οποία θα είναι 360 μοιρών, θα κοιτάζει συνολικά τον κόσμο και ιδίως τον Παγκόσμιο Νότο.

Σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα που μας αφορούν με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο εξαιρετικά κρίσιμες χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση.

Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Όπως επίσης, θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκοσμίων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ».

Πηγή: in.gr

