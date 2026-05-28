ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα

Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Πολιτική 28.05.2026, 08:03
Ρεπορτάζ Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό. Η κριτική θα κορυφωνόταν μετά την επίσημη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική. Και έτσι έγινε. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Κινήματος έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

«Καρφώνοντας» τον πρώην πρωθυπουργό είπε:

«Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν ‘αναντικατάστατο’. Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα».

Στο ίδιο μήκος κύματος, σημείωσε ότι «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες».

Η «μάχη» του κέντρου

Στην πράξη, η Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί ένα διπλό «μέτωπο» αναφορικά με την επιστροφή Τσίπρα. Από τη μία πλευρά, να εκπονήσει μια τακτική, που δεν θα επιτρέψει στον Κυριάκο Μητσοτάκη να επανασυσπειρώσει κεντρώα ακροατήρια. Ένα τμήμα των συγκεκριμένων ψηφοφόρων κοιτούσε μέχρι πρότινος προς το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του Κινήματος εκτιμούν ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα ευνοεί μία τέτοια υπόθεση. Από την άλλη, στην πράσινη εξίσωση περιλαμβάνεται και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με απογοητευμένα ακροατήρια της Αριστεράς, που εκφράζουν τη δυσπιστία τους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Οργή για τις δημοσκοπήσεις

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι στο τέλος της ημέρας θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, κατά τους ίδιους, εκπέμπει ένα «θολό μήνυμα». Αυτό φάνηκε, όπως λένε, και από το  περιεχόμενο της ιδρυτικής διακήρυξης.

Κομματικές πηγές σχολίαζαν ότι «επιχειρεί να “συγκεράσει” αναποτελεσματικά διαφορετικές παραδόσεις». Ταυτόχρονα, δεν λείπουν τα πιο αιχμηρά σχόλια ως προς τη σκηνοθεσία της εκδήλωσης, που είχε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ολίγον από Ανδρέα Παπανδρέου.

Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν την οργή τους για τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα, πιστεύουν ότι πρόκειται για μεθοδευμένες μετρήσεις, που είναι προϊόν παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να «χτυπηθεί» το ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, στελέχη του κόμματος αναγνωρίζουν ότι θα αποτυπωθεί μία αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι θα είναι προσωρινή. Επιμένουν, δε, ότι τα προσωποπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής.

Υψηλοί τόνοι από Τσουκαλά και Δουδωνή

«Το κόμμα του κ. Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση και καταλόγισε στην ΕΛΑΣ πολιτική τρικυμία.

«Ακόμη και η κα Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του πρώην Πρωθυπουργού, δήλωσε ότι δεν είμαστε όμοροι χώροι. Άρα, εδώ έχουμε και μία πολιτική τρικυμία. Από τη μία εμφανίζεται ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και από την άλλη λένε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε υψηλούς τόνους μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό 9.84 και ο Παναγιώτης Δουδωνής. Ο Βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου». Ταυτόχρονα, εξέφρασε την  εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναφέρει ένα δίπολο από το παρελθόν, αποβλέποντας στην ενίσχυση των εκλογικών του ποσοστών. Ο ίδιος έκανε λόγο για «αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κ. Τσίπρα», η οποία, όπως είπε, «δείχνει τη μεταξύ τους συμφωνία». Ο κ. Δουδωνής συνέχισε λέγοντας ότι «αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι’ αυτό, ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με χυδαίο τρόπο».

Οι δύο «στόχοι» της Χαριλάου Τρικούπη

Η σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ εναντίον του Γιώργου Σιακαντάρη λίγες ώρες πριν την ιδρυτική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στο Θησείο δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι τόσο ο Γιώργος Σιακαντάρης όσο και ο Νίκος Μαρατζίδης είναι δύο από τα «αδύναμα χαρτιά» του πρώην πρωθυπουργού. Για τον πρώτο, σχολιάζουν με καυστικό ύφος ότι αποτέλεσε σύμβουλος του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Για τον κ. Μαρατζίδη, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στηλιτεύουν το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει δίπλα του ένα πρόσωπο, το οποίο κατά το παρελθόν κατηγορήθηκε για αναθεωρητικές ιστορικές προσεγγίσεις για την Εθνική Αντίσταση.

Πηγή: in.gr

