Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο

Την υψηλή τιμή των 550.000 ευρώ για το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari προσπάθησε να υπερασπιστεί ο διευθύνων σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνα, αναφέροντας ότι το μοντέλο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και νέων πελατών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα.

Το Luce παρουσιάστηκε τη Δευτέρα και προκάλεσε αρνητική αντίδραση στην αγορά, με τη μετοχή της Ferrari, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, να σημειώνει πτώση 8% την Τρίτη.

Μιλώντας σε στρογγυλή τράπεζα στη Μόντενα της Ιταλίας την Πέμπτη, ο Βίνα φέρεται να δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce ήταν μια δίκαιη τιμή για την καινοτομία.

Είπε ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς κινητήρες με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση, κάτι που τόνισε ότι δεν ισχύει.

«Πρέπει να δείτε το Luce για να καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτά άλλων μαρκών», δήλωσε ο Βίνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η αντίδραση των επενδυτών στην παρουσίαση του Luce συνοδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του αυτοκινήτου δέχτηκε κριτική τόσο από τον πρώην διευθυντή της εταιρείας όσο και από τον Ιταλό υπουργό Μεταφορών.

Οι αναλυτές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο, υποβάθμισαν την αρνητική αντίδραση των επενδυτών, αναφέροντας ότι είναι «πολύ νωρίς για να ανησυχούμε υπερβολικά».

Η μετοχή έκλεισε με πτώση 0,1% την Τετάρτη, επεκτείνοντας τις απώλειες της Τρίτης. Τελευταία φορά σημειώθηκε άνοδος 1,3% την Πέμπτη.

Μιλώντας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βίνα της Ferrari χαρακτήρισε την παρουσίαση του μοντέλου Luce ως «πολύ, πολύ σημαντική μέρα» για την εταιρεία, που συμβολίζει το άνοιγμα «ενός νέου κεφαλαίου» στην ιστορία της.

Όταν ρωτήθηκε αν η εταιρεία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τους νέους πελάτες και το παραδοσιακό της πελατολόγιο, απάντησε στο CNBC: «Κοιτάξτε, όταν εφαρμόζετε μια νέα τεχνολογία, πρέπει πάντα να έχετε κατά νου μια λέξη που ονομάζεται σεβασμός».

«Ο σεβασμός προς την τεχνολογία, γιατί όταν διαθέτεις μια νέα τεχνολογία, πρέπει να βεβαιωθείς ότι αυτή αποτυπώνεται σωστά στο σχεδιασμό, οπότε ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός», πρόσθεσε.

Το μοντέλο Luce, το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο της Ferrari, μπορεί να φτάσει τα 96 χλμ/ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και έχει μέγιστη ταχύτητα περίπου 308 χλμ/ώρα.

Η Ferrari δήλωσε ότι επέλεξε να αναπτύξει και να κατασκευάσει όλα τα εξαρτήματα εσωτερικά στο Μαρανέλο, ενώ ο σχεδιασμός ανατέθηκε στην LoveFrom, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive.

Κριτική για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari

Σε ένδειξη της κριτικής που δέχτηκε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ο πρώην πρόεδρος της Ferrari, Λούκα Ντι Μοντεζεμόλο, ο οποίος κατείχε διάφορες ηγετικές θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία για δεκαετίες μέχρι το 2014, περιέγραψε το όχημα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως ντροπή για την ιστορική παράδοση της εταιρείας.

«Ελπίζω να αφαιρέσουν το [λογότυπο] με το καμαρωτό άλογο από αυτό το αυτοκίνητο», δήλωσε στο περιθώριο μιας επιχειρηματικής διάσκεψης στη Ρώμη, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ferrari αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντι Μοντεζεμόλο. Ο Μοντεζεμόλο εντάχθηκε πέρυσι στο διοικητικό συμβούλιο της ανταγωνιστικής McLaren Group Holdings Limited, η οποία κατασκευάζει ανταγωνιστικά σπορ αυτοκίνητα και έχει επικεντρωθεί στους υβριδικούς κινητήρες. Η McLaren ανταγωνίζεται επίσης τη Ferrari στη Φόρμουλα 1.

Ο Ιταλός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι επέκρινε επίσης το Luce.

«Ηλεκτρικό, εξωφρενικά ακριβό (550 χιλιάδες ευρώ!) και, από αισθητική άποψη, μιλάει από μόνο του… Μοιάζει με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοκίνητο της Ferrari. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι «καινοτομία»; Ποιος ξέρει τι θα έλεγε ο [ιδρυτής της Ferrari] Enzo Ferrari…», έγραψε στο X.