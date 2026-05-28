Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Ηλεκτροκίνηση 28.05.2026, 20:44
Σχολιάστε
Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την υψηλή τιμή των 550.000 ευρώ για το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari προσπάθησε να υπερασπιστεί ο διευθύνων σύμβουλος Μπενεντέτο Βίνα, αναφέροντας ότι το μοντέλο έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και νέων πελατών με εξαιρετικά υψηλό εισόδημα.

Η αντίδραση των επενδυτών στην παρουσίαση του Luce συνοδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Luce παρουσιάστηκε τη Δευτέρα και προκάλεσε αρνητική αντίδραση στην αγορά, με τη μετοχή της Ferrari, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, να σημειώνει πτώση 8% την Τρίτη.

Μιλώντας σε στρογγυλή τράπεζα στη Μόντενα της Ιταλίας την Πέμπτη, ο Βίνα φέρεται να δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce ήταν μια δίκαιη τιμή για την καινοτομία.

Είπε ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει ορισμένους στο συμπέρασμα ότι ο κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων θα αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς κινητήρες με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση, κάτι που τόνισε ότι δεν ισχύει.

«Πρέπει να δείτε το Luce για να καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αυτά άλλων μαρκών», δήλωσε ο Βίνα, σύμφωνα με το Reuters.

Η αντίδραση των επενδυτών στην παρουσίαση του Luce συνοδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του αυτοκινήτου δέχτηκε κριτική τόσο από τον πρώην διευθυντή της εταιρείας όσο και από τον Ιταλό υπουργό Μεταφορών.

Οι αναλυτές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο, υποβάθμισαν την αρνητική αντίδραση των επενδυτών, αναφέροντας ότι είναι «πολύ νωρίς για να ανησυχούμε υπερβολικά».

Η Ferrari παρουσιάζει το πρώτο της πλήρως ηλεκτρικό όχημα

Η μετοχή έκλεισε με πτώση 0,1% την Τετάρτη, επεκτείνοντας τις απώλειες της Τρίτης. Τελευταία φορά σημειώθηκε άνοδος 1,3% την Πέμπτη.

Μιλώντας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Βίνα της Ferrari χαρακτήρισε την παρουσίαση του μοντέλου Luce ως «πολύ, πολύ σημαντική μέρα» για την εταιρεία, που συμβολίζει το άνοιγμα «ενός νέου κεφαλαίου» στην ιστορία της.

Όταν ρωτήθηκε αν η εταιρεία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τους νέους πελάτες και το παραδοσιακό της πελατολόγιο, απάντησε στο CNBC: «Κοιτάξτε, όταν εφαρμόζετε μια νέα τεχνολογία, πρέπει πάντα να έχετε κατά νου μια λέξη που ονομάζεται σεβασμός».

«Ο σεβασμός προς την τεχνολογία, γιατί όταν διαθέτεις μια νέα τεχνολογία, πρέπει να βεβαιωθείς ότι αυτή αποτυπώνεται σωστά στο σχεδιασμό, οπότε ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός», πρόσθεσε.

Το μοντέλο Luce, το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο της Ferrari, μπορεί να φτάσει τα 96 χλμ/ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και έχει μέγιστη ταχύτητα περίπου 308 χλμ/ώρα.

Η Ferrari δήλωσε ότι επέλεξε να αναπτύξει και να κατασκευάσει όλα τα εξαρτήματα εσωτερικά στο Μαρανέλο, ενώ ο σχεδιασμός ανατέθηκε στην LoveFrom, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive.

Κριτική για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Ferrari

Σε ένδειξη της κριτικής που δέχτηκε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ο πρώην πρόεδρος της Ferrari, Λούκα Ντι Μοντεζεμόλο, ο οποίος κατείχε διάφορες ηγετικές θέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία για δεκαετίες μέχρι το 2014, περιέγραψε το όχημα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ως ντροπή για την ιστορική παράδοση της εταιρείας.

«Ελπίζω να αφαιρέσουν το [λογότυπο] με το καμαρωτό άλογο από αυτό το αυτοκίνητο», δήλωσε στο περιθώριο μιας επιχειρηματικής διάσκεψης στη Ρώμη, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ferrari αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντι Μοντεζεμόλο. Ο Μοντεζεμόλο εντάχθηκε πέρυσι στο διοικητικό συμβούλιο της ανταγωνιστικής McLaren Group Holdings Limited, η οποία κατασκευάζει ανταγωνιστικά σπορ αυτοκίνητα και έχει επικεντρωθεί στους υβριδικούς κινητήρες. Η McLaren ανταγωνίζεται επίσης τη Ferrari στη Φόρμουλα 1.

Ο Ιταλός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι επέκρινε επίσης το Luce.

«Ηλεκτρικό, εξωφρενικά ακριβό (550 χιλιάδες ευρώ!) και, από αισθητική άποψη, μιλάει από μόνο του… Μοιάζει με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτοκίνητο της Ferrari. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι «καινοτομία»; Ποιος ξέρει τι θα έλεγε ο [ιδρυτής της Ferrari] Enzo Ferrari…», έγραψε στο X.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος καινοτομίας
Startups

Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming
Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles
English Edition

Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
ΑΒ Βασιλόπουλος: Εξαγόρασε καταστήματα της Carrefour στη Σαντορίνη – Στο 80% ο μετασχηματισμός του δικτύου
Τρόφιμα – ποτά

Πώς χτίζεται η νέα ΑΒ Βασιλόπουλος - Τα deals για τα Carrefour

Τι δήλωσε ο Νίκος Λαβίδας της ΑΒ Βασιλόπουλος για την πορεία των πωλήσεων, το νέο δίκτυο με τα 700 franchise σημεία και τη συμμαχία με το WWF Ελλάδας

Δημήτρης Χαροντάκης
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
Αγορά κατοικίας: Πόσο ανεβάζει την τιμή η ενεργειακή κλάση – Οι μεγάλες αποκλίσεις από Αθήνα έως Γλυφάδα
Επικαιρότητα

Το νέο «νόμισμα» στα ακίνητα [γραφήματα]

Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επηρεάζει η ενεργειακή απόδοση τις τιμές στην αγορά κατοικίας– Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Ηλεκτροκίνηση
Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030
Κλιματική αλλαγή

SOS για κλιματική αλλαγή - Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες
Αποθήκευση Ενέργειας

ΔΕΗ – Μetlen: Πράσινο φως από Κομισιόν για το JV στις μπαταρίες

Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή ΔΕΗ - Metlen δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επιτροπή

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο
Κλιματική αλλαγή

Πρόωρο κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα

Φωτοβολταϊκά: Το άλμα τιμών στην ενέργεια οδηγεί σε έκρηξη χρήσης στα οικιακά συστήματα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η ενεργειακή ακρίβεια εκτινάσσει τη χρήση οικιακών φωτοβολταϊκών

Τα νοικοκυριά σε Βρετανία και ΗΠΑ υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τα φωτοβολταϊκά σε στέγες

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη
Green

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη

Για πρώτη φορά, η χώρα μας αποκτά ένα συνεκτικό, ολιστικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, που απαντά στις ανάγκες του σήμερα, προετοιμάζοντας την pατρίδα μας για το αύριο, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Κλιματική αλλαγή: Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι
Green

Η δυτική Ευρώπη μπροστά σε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι

Ρεκόρ σε υψηλές θερμοκρασίες αναμένουν τις επόμενες ημέρες χώρες όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία.

Latest News
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση
Business

ΠΟΕΣΕ: Φορολογία, ενέργεια και έλλειψη προσωπικού απειλούν την εστίαση

Η ΠΟΕΣΕ ζητά ουσιαστικά μέτρα στήριξης, καθώς οι πιέσεις στον κλάδο εντείνονται και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»
Business

Γιώτης (ΣΕΒΤ): Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία για την ακρίβεια

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης υπερασπίστηκε τη βιομηχανία τροφίμων παρουσία του κ. Πιερρακάκη και υποστήριξε ότι λειτουργεί ως ανάχωμα στην ακρίβεια

Γιώργος Μανέττας
Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Πιερρακάκης: Υποδομή εθνικής ασφαλείας η βιομηχανία τροφίμων

Ο κλάδος των τροφίμων έχει αποδείξει ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος καινοτομίας
Startups

Βαρδινογιάννης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε νέο κόμβο για startups και gaming

Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης της Couch Heroes τονίζει ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο, εμπειρία και προοπτική να σταθεί διεθνώς στον κόσμο των startups και του gaming

Γιώργος Πολύζος
Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles
English Edition

Noted Private Isle Up for Auction Amid Legal, Environmental Hurdles

The private isle of Makri has drawn international attention even as strict development rules, debts and a protected status complicate sale efforts

Arla Foods: Πράσινο φως Κομισιόν για την εξαγορά των DMK και DOC
World

Πράσινο φως ΕΕ στην Arla για εξαγορά δύο γαλακτοβιομηχανιών

Η εξαγορά που προωθεί η Arla Foods δεν θα εγείρει ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Ferrari: O CEO υπερασπίζεται την τιμή των €550.000 για το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο
Ηλεκτροκίνηση

Υποστηρικτής της... αλμυρής τιμής του Luce ο CEO της Ferrari

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνα, δήλωσε ότι το κόστος του νέου μοντέλου Luce αποτελεί ένα δίκαιο τίμημα για την καινοτομία

Παπασταύρου: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος

Επίσκεψη σε έργα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή του Υμηττού, πραγματοποίησαν ο Σταυρος Παπασταύρου με την αρμόδια Επίτροπο της ΕΕ Τζέσικα Ρόσγουολ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι αγορές – Άνοδος για τον κλάδο της άμυνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές - Ανοδος για τον κλάδο της άμυνας

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΗΠΑ: Απειλές στο Ομάν να μην εμπλακεί στη χρέωση διοδίων στα Στενά του Ορμούζ
World

Οι ΗΠΑ απειλούν το Ομάν να μην εμπλακεί στο ζήτημα του Ορμούζ

Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Σκοτ Μπέσεντ απείλησε το Ομάν ότι οι ΗΠΑ θα το τιμωρήσουν αν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Ο Τραμπ: Νέα αγωγή κατά Wall Street Journal – Ζητά 12,79 δισ. δολ.
World

Νέα αγωγή Τραμπ κατά της WSJ - Πόσα δισ. ζητά

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την WSJ για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω δημοσιεύματος για σχέσεις με τον Έπσταϊν

TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο
Μεταφορές

Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα η TAP Air Portugal

Πέντε πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας από την TAP Air Portugal - Η εταιρεία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
Τουρισμός

Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, λέει η Ολγα Κεφαλογιάννη

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ Panathenea, σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες
AGRO

Σχοινάς: Kίνητρα και πακέτα επανεκκίνησης για νέους αγρότες

Πρέπει να συνδέσουμε την εξειδικευμένη γνώση με την πραγματική οικονομία, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σχοινάς

Γερμανία: Σοκ στην οικονομία προκαλούν οι καύσωνες
World

Οι καύσωνες υπονομεύουν τη γερμανική οικονομία

Η οικονομική παραγωγή της Γερμανίας θα μπορούσε έως το 2030 να περιοριστεί σημαντικά, λόγω των περιόδων καύσωνα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies