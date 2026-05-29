Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

Φυσικό αέριο 29.05.2026, 12:41
Τις προοπτικές του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και το ενδεχόμενο εμφάνισης έντονων πληθωριστικών πιέσεων στην Ε.Ε. τον ερχόμενο χειμώνα εξ αιτίας της έλλειψης φυσικού αερίου, τις οποίες η Ευρώπη αναγκαστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, στο συνέδριο του Economist “Investing in change: How Crete is being transformed” που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος έχει λιγότερο επιχειρηματικό και περισσότερο εθνικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας στο οποίο η Ελληνική κυβέρνηση έχει επενδύσει από την αρχή, αλλά και ένα εγχείρημα που ανταποκρίνεται στις ευρύτερες γεωπολιτικές μεταβολές που καταγράφονται διεθνώς.

Επισήμανε, δε, ότι οι μακροχρόνιες συμβάσεις που φέρνει ο Όμιλος AKTOR, όχι μόνο θα εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία και μικρότερη εξάρτηση, αλλά και θα συμβάλουν στη βελτίωση της τραπεζικής ελκυστικότητας των απαραίτητων έργων υποδομής που θα χρειαστούν ώστε ο κάθετος διάδρομος να γίνει πραγματικότητα.

Η Ε.Ε θα στηρίξει τον κάθετο διάδρομο

Επιπλέον, παρόλο που αναγνώρισε ότι το εγχείρημα του κάθετου διαδρόμου αντιμετωπίζει την αρνητική στάση ορισμένων κρατών – μελών της Ε.Ε., προέβλεψε ότι όχι μόνο θα εξασφαλίσει εμπορική επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και θα υποστηριχθεί από την Ε.Ε.

Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε ότι η πραγματική εξάρτηση της Ευρώπης ήταν αυτή από το ρωσικό φυσικό αέριο, κάτι που απεδείχθη περίτρανα το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν και εργαλειοποιήθηκε από τη Ρωσία.  Εξήγησε, ακόμη, ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισορροπία στις πηγές ενέργειας και αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται μέσα από τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας, ξεκαθαρίζοντας ότι κανείς στην Ευρώπη δεν επιδιώκει να έχει μοναδικό προμηθευτή αερίου τις ΗΠΑ.

Δύσκολος χειμώνας λόγω πληθωρισμού

Επιπλέον, σχολίασε ότι η Ε.Ε. θα έπρεπε, αντί να περιμένει άπραγη να εμφανιστούν οι δυσκολίες, να αναλάβει άμεσα δράση ώστε να τις αντιμετωπίσει εγκαίρως και να σχηματίσει αναχώματα κατά των πληθωριστικών πιέσεων με δομημένο τρόπο, κάτι που θα συμβάλει και στην αποκατάσταση της ενεργειακής ισορροπίας.

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR προέβλεψε ότι ο επόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την Ε.Ε. καθώς στην απαγόρευση του ρωσικού αερίου θα έρθουν να προστεθούν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Κατάρ να εξάγει το δικό του αέριο εξ αιτίας των καταστροφών που υπέστη από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι καθώς η εξεύρεση προμηθευτή φυσικού αερίου θα είναι δύσκολη, η Ευρώπη θα βρεθεί σε δυσχερή θέση, η οποία θα επιδεινωθεί από την εμφάνιση πληθωριστικών τάσεων, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους ενέργειας και της έλλειψης προσφοράς έλλειψης αερίου.

Μάλιστα, προέβλεψε ότι φέτος τα κράτη – μέλη θα υποχρεωθούν να βρουν πόρους ώστε να στηρίξουν τις οικονομίες τους εξ αίτιας του ενεργειακού κενού. Η ενέργεια είναι ασφάλεια και η ασφάλεια έχει κόστος, κατέληξε ο κ. Εξάρχου.

Εξαιρετικές προοπτικές για την Credia Bank

Μιλώντας υπό την ιδιότητα του μετόχου της Thrivest Holdings, ο κ. Εξάρχου τοποθετήθηκε και για την πορεία της Credia Bank.

Όπως σημείωσε, όταν πριν από δύο χρόνια μιλούσε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τότε Παγκρήτιας Τράπεζας και ζητούσε από τους μετόχους της να υποστηρίξουν το εγχείρημα του 5ου τραπεζικού πυλώνα, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι δύο χρόνια αργότερα, οι δύο τότε ανεξάρτητες τράπεζες – Παγκρήτια και Αττικής – που είχαν αρνητικά ίδια κεφάλαια, σήμερα θα είχαν μετασχηματιστεί σε μία απολύτως κεφαλαιοποιημένη τράπεζα με μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και κεφαλαιακούς δείκτες αντίστοιχους με εκείνους των συστημικών τραπεζών.

Και όπως τόνισε, πλέον με την εξυγίανσή της και την εξαγορά της HSBC Μάλτας, η Credia διαθέτει εξαιρετικές προοπτικές που είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσπάθειας που κατέβαλαν όχι μόνο οι μέτοχοι, αλλά κυρίως η διοίκηση της τράπεζας. Ενώ, σχολίασε ότι η επιτυχημένη ανάκαμψη της τράπεζας είναι δείγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία στηρίζει επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν ρίσκο σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη και θετικές προοπτικές.

Κλειδί η πολιτική σταθερότητα

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι η οικονομία δεν θα είχε αναπτυχθεί με επιτυχία, εάν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα, η οποία δημιουργεί την πεποίθηση στις αγορές ότι τα επενδυτικά έργα που έχουν προωθηθεί, θα υλοποιηθούν με επιτυχία στο μέλλον, σε ένα περιβάλλον ασφαλές και προβλέψιμο.

Μάλιστα, σημείωσε ότι, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν εξασφαλιστεί θετικές προοπτικές για την οικονομία, πλέον η επενδυτική κοινότητα δεν διερευνά πια επενδύσεις, αλλά τις υλοποιεί και, μάλιστα, με ίδια κεφάλαια, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν οι κόποι της προσπάθειας που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της οικονομίας της.

