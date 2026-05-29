Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων

Ο CEO και συνιδρυτής της Kaizen Gaming μίλησε στα Panathēnea για τη διαδρομή από μια ομάδα 20 ανθρώπων σε έναν όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές

Startups 29.05.2026, 21:42
Σχολιάστε
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ιστορία της Kaizen Gaming αποτελεί, σύμφωνα με τον Γιώργο Δασκαλάκη, την πιο χειροπιαστή απόδειξη ότι μια παγκόσμια εταιρεία μπορεί να χτιστεί από την Ελλάδα, με επιμονή, πειθαρχία και σωστές επιλογές. Μιλώντας στο fireside chat «Crazy Enough to Try: From Greece to the Globe» στο πλαίσιο των Panathēnea στην Αθήνα, ο CEO και συνιδρυτής της εταιρείας υπογράμμισε ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει πλέον ωριμάσει σε σημείο όπου μπορεί να παράγει επιχειρήσεις διεθνούς κλάσης.

Η Kaizen Gaming ξεκίνησε το 2012 με μόλις 20 ανθρώπους και περιορισμένο κεφάλαιο, για να εξελιχθεί μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες σε έναν διεθνή όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές και περίπου 3.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 1.700 βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο κ. Δασκαλάκης χαρακτήρισε τη διαδρομή αυτή ως την πορεία προς ένα decacorn από την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι δεν ήταν μια εύκολη ή γραμμική εξέλιξη, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας, επιμονής και προσαρμογής.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν την εταιρεία. Το 2015, τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών εξαφάνισαν σχεδόν όλα τα έσοδα της Kaizen Gaming μέσα σε μία νύχτα, πλήττοντας σύμφωνα με τον ίδιο το 93% της δραστηριότητάς της. Η πανδημία αποτέλεσε τη δεύτερη μεγάλη δοκιμασία, περιορίζοντας περίπου στο μισό τη δραστηριότητα της εταιρείας λόγω της παύσης των αθλητικών γεγονότων. Όπως υποστήριξε, όμως, η προηγούμενη εμπειρία της οικονομικής κρίσης είχε ήδη «σκληρύνει» την ομάδα, επιτρέποντας στην εταιρεία να αντέξει και να μετατρέψει την πίεση σε ευκαιρία.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο διεθνές άνοιγμα της εταιρείας, το οποίο δεν ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη απόπειρα επέκτασης στην Πολωνία αποδείχθηκε αποτυχημένη, εξαιτίας λανθασμένης επιλογής αγοράς, αδύναμης τοπικής ομάδας και ανεπαρκούς κατανόησης της τοπικής κουλτούρας. Όπως είπε, το μόνο σωστό στοιχείο ήταν η επιλογή της χώρας με κριτήριο το δημογραφικό της δυναμικό. Αργότερα, η είσοδος στη Ρουμανία αποδείχθηκε πολύ πιο επιτυχημένη και λειτούργησε ως μάθημα για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη της Kaizen Gaming.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε στη νοοτροπία που, κατά τον ίδιο, πρέπει να έχουν οι ιδρυτές νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι δεν αρκεί κάποιος να «χτίζει για την Ελλάδα», αλλά πρέπει να σκέφτεται εξαρχής παγκόσμια. Ο ίδιος εξήγησε ότι το τοπικό ξεκίνημα είναι αναγκαίο, αλλά η φιλοδοξία οφείλει να είναι διεθνής από την πρώτη ημέρα, διαφορετικά η εταιρεία κινδυνεύει να μείνει εγκλωβισμένη σε στενά όρια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας. Ο κ. Δασκαλάκης τόνισε ότι η Kaizen Gaming διατήρησε συνειδητά το R&D και την τεχνολογική ανάπτυξη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις να μεταφέρει κρίσιμες λειτουργίες σε άλλους διεθνείς κόμβους. Κατά την εκτίμησή του, το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και η ενιαία, συνεκτική ομάδα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της εταιρείας, ειδικά σε μια αγορά όπου οι ανταγωνιστές προσπαθούν συνεχώς να αποσπούν στελέχη.

«Δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι. Δεν είμαστε οι καλύτεροι εκεί έξω», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η ομάδα έμαθε να δουλεύει σωστά, να χτίζει εμπιστοσύνη και να μην εγκαταλείπει ποτέ το όραμα. Η φράση αυτή συνοψίζει, όπως φάνηκε, την κουλτούρα που οδήγησε την εταιρεία από ένα μικρό startup σε έναν διεθνή κολοσσό του iGaming.

Ο CEO της Kaizen Gaming επεσήμανε επίσης ότι η εταιρεία δεν έθεσε ποτέ ως πρωταρχικό στόχο τις αποτιμήσεις. Αντίθετα, επέμεινε ότι το πραγματικό κίνητρο ήταν το «χτίσιμο» μιας ουσιαστικής επιχείρησης, με μακροπρόθεσμη αξία, ισχυρή ομάδα και διεθνές αποτύπωμα. Όπως σημείωσε, η ικανοποίηση δεν προκύπτει από τους αριθμούς σε έναν ισολογισμό, αλλά από το γεγονός ότι οι άνθρωποι της εταιρείας αναπτύσσονται και ανταγωνίζονται με επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κοιτώντας προς το μέλλον, ο κ. Δασκαλάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία της Kaizen Gaming με τη FIFA ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς και στη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στο Customer Experience. Τόνισε ότι η Kaizen Gaming αναδεικνύεται σταθερά σε Operator of the Year διεθνώς και ότι βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείες igaming στον κόσμο. Στόχος, όπως είπε, είναι να φτάσει το brand στην πρώτη θέση παγκοσμίως στον κλάδο του.

Η ομιλία του έκλεισε με μια πιο προσωπική συμβουλή προς τους ιδρυτές και τους νέους επιχειρηματίες. Ο κ. Δασκαλάκης μίλησε για τη σημασία της επιλογής σωστών συνεργατών, κάνοντας ειδική αναφορά στον συνιδρυτή του Δημήτρη Μάρη, αλλά και για την ανάγκη ο επιχειρηματίας να παραμένει προσγειωμένος και συνδεδεμένος με την οικογένεια, τους φίλους και τη ζωή έξω από την εταιρεία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ίδρυση και η ανάπτυξη μιας μεγάλης εταιρείας απαιτεί εμμονή και αφοσίωση, διότι «αν δεν είσαι εμμονικός, δεν θα συμβεί».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Startups

Kaizen Gaming: Η ελληνική startup που έγινε decacorn
ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: Αύξηση τζίρου 8,2% αλλά και διεύρυνση ζημιών πριν ενταχθεί στον Μασούτη
Business

Με ρεκόρ τζίρου, αλλά και ζημιές περνά η Κρητικός στον Μασούτη
Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη
Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco
Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΚΤ: Νέες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τα σενάρια για αύξηση επιτοκίων
World

Πληθωρισμός και ενέργεια βάζουν ξανά στο τραπέζι την αύξηση επιτοκίων

Οι τιμές σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία παραμένουν πάνω από το όριο άνεσης της ΕΚΤ, αυξάνοντας την πίεση για αλλαγή στάσης

Γιώργος Πολύζος
Ιράν: Κοντά σε συμφωνία λένε οι ΗΠΑ – Επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολ. θέλει η Τεχεράνη
Κόσμος

Fund 300 δισ. για την ανασυγκρότηση του Ιράν ζητά η Τεχεράνη

Οι δύο χώρες έχουν φτάσει σε ένα αρχικό μνημόνιο για να προχωρήσει η διαδικασία ειρήνευσης το οποίο ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εκρίνει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Eίδε κοιτάσματα η Chevron στο Ιόνιο - Η απόφαση για γεώτρηση

Μετά την ExxonMobil και η Chevron βλέπει αξιοποίησιμα κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο - Πότε αποφασίζει για γεώτρηση στο Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Startups
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Startups

Kaizen Gaming: Η ελληνική startup που έγινε decacorn

Ο CEO και συνιδρυτής της Kaizen Gaming μίλησε στα Panathēnea για τη διαδρομή από μια ομάδα 20 ανθρώπων σε έναν όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές

Intracom Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και υψηλές υπεραξίες – Το μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Business

Intracom: Ισχυρή κερδοφορία, υψηλές υπεραξίες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, οι ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα μεγάλα έργα ενισχύουν το επενδυτικό προφίλ της Intracom Holdings - Υπερψηφίστηκε διανομή 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Motor Oil: Μοιράζει 209,2 εκατ. ευρώ σε μετόχους και εργαζόμενους
Business

Μοιράζει κέρδη 209,2 εκατ. η MOH σε μετόχους και εργαζόμενους

Στη ΓΣ των μετόχων της Motor Oil η διανομή μπόνους 15,4 εκατ. ευρώ σε στελέχη και εργαζόμενους - Μέρισμα 193,8 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Χρήστος Κολώνας
AVE: Εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Yalco
Business

H AVE του Ν. Βαρδινογιάννη «μπαίνει» στην Yalco

O όμιλος AVE προτίθεται να συμμετάσχει με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Yalco

Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία
Business

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας της Allwyn στην Ελβετία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Allwyn παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη

Turkaegean: Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος
Business

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το Turkaegean

Κατά της απόφασης για το Turkagean, η τουρκική πλευρά προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών

Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ
Ακίνητα

Ελαστρον: Πώληση ακινήτου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου το οποίο πωλήθηκε από την Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Ελαστρον

Latest News
Unicef: Το σχέδιο επέκτασης του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Κόσμος

Unicef: Το σχέδιο επέκτασης του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου θα επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή
Wall Street

Σε νέα ιστορικά υψηλά οι δείκτες στη Wall, αισιοδοξία για συμφωνία HΠΑ-Ιράν

Οι μετοχές ενίσχυσαν τα κέρδη του Μαΐου στη Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται και πάλι - Ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 8% στον μήνα

Δημήτρης Σταμούλης
Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή
World

Η κρίση για τις αερομεταφορές στην οικονομία της ΕΕ

Τι δείχνει έρευνα της Alpha Bank σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μητσοτάκης για απώλεια Ταγαρά: Αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο
Πολιτική

Μητσοτάκης για απώλεια Ταγαρά: Αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του μιλά για έναν «άνθρωπο της δράσης και της προσφοράς»

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
World

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μ.Ανατολής»

«Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς θα αναγκαστούμε να τους βομβαρδίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη

Nvidia: Επένδυσε 6,5 δισ. δολάρια στη φωτονική τεχνολογία – Τι αλλαγές θα φέρει στις υποδομές AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Ποντάρει σε νέα τεχνολογία για υποδομές ΑΙ

Η φωτονική θεωρείται αποτελεσματικότερη από την «κλασική» χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - Ποιες είναι οι τεχνικές προκλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κωστής Χατζηδάκης: Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς
Κοινωνία

Κωστής Χατζηδάκης: Έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι ο Νίκος Ταγαράς

Τον παλαιό του συνεργάτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, που πέθανε σήμερα, αποχαιρετά με ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης

Μια νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου άχρηστη με την προηγούμενη
Reuters Breakingviews

Γιατί η παράταση της εκεχειρίας δεν είναι λύση για το Ορμούζ

Οι έμποροι πετρελαίου και οι επενδυτές σε μετοχές μπορεί να πανηγυρίζουν στο άκουσμα ότι οι ΗΠΑ - Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, αλλά κινδυνεύουν να βιαστούν υπερβολικά

Yawen Chen
Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων
Startups

Kaizen Gaming: Η ελληνική startup που έγινε decacorn

Ο CEO και συνιδρυτής της Kaizen Gaming μίλησε στα Panathēnea για τη διαδρομή από μια ομάδα 20 ανθρώπων σε έναν όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές

Νίκος Ταγαράς: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Κοινωνία
Upd: 21:53

Νίκος Ταγαράς: Από το Χιλιομόδι στην πολιτική, με οδηγό το καθήκον

Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Ουγγαρία: Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
World

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία

Η αστυνομία στην Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή
Wall Street

Συνεχίζει ανοδικά η Wall Street, ελπίδες για συμφωνία με Ιράν

Αυξάνεται η αισιοδοξία των επενδυτών στη Wall Street ότι είναι πιο κοντά μια συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ
Κόσμος
Upd: 22:16

Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν - Το επιτελείο Τραμπ συνεδριάζει στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου

Σε ποιες ημερομηνίες θα γίνουν πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Τα 21 μίλια που άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία
World

Πώς 21 μίλια άλλαξαν την παγκόσμια οικονομία

Τρία σενάρια για την επόμενη μέρα από το άνοιγμα - Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies