Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Tεχνητή νοημοσύνη 29.05.2026, 06:15
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους;
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Daniel Deceuster συνήθιζε να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους συναδέλφους του για τις καθημερινές εργασίες. Μια μικρή αλλαγή στο σχεδιασμό σήμαινε να στείλει μήνυμα σε έναν σχεδιαστή. Ένα αίτημα για τον πίνακα ελέγχου σήμαινε να προγραμματίσει συνάντηση με τους μηχανικούς. Η δουλειά, για αυτόν, ήταν ένας αδιάκοπος κύκλος επικοινωνίας, ερωτήσεων, συντονισμού και συνεργασίας.

Τώρα, αυτός ο ρυθμός έχει αλλάξει. Με εργαλεία όπως το ChatGPT και το Claude, πολλές από αυτές τις εργασίες ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα χωρίς τη συμμετοχή άλλου ατόμου. Η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί δραματικά, αλλά κάτι λιγότερο μετρήσιμο έχει αρχίσει να εξασθενεί: η ανθρώπινη επαφή.

Ο Deceuster εκτιμά ότι τώρα αλληλεπιδρά με τους συναδέλφους του περίπου 50% λιγότερο από πριν.

Η σιωπηλή διάβρωση της αλληλεπίδρασης στον χώρο εργασίας

«Είναι λυπηρό να βλέπεις αυτή την απώλεια», λέει ο Deceuster, διευθυντής μάρκετινγκ στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Zion HealthShare. «Είμαι εξωστρεφής. Θέλω να συναναστρέφομαι με τους ανθρώπους. Θέλω αυτή την αλληλεπίδραση.»

Ο Deceuster αναγνώρισε από νωρίς τη βαθιά αλλαγή που συντελείται καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης διεισδύουν στον επιχειρηματικό κόσμο.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν όλο και περισσότερο να εργάζονται μόνοι», λέει η Jessica Reif, μία νέα καθηγήτρια διοίκησης στο Wharton, η οποία μελετά τις επιπτώσεις της AI στην ομαδική εργασία, μιλώντας στο Business Insider.

Αυτή η αλλαγή έχει λεπτές αλλά μετρήσιμες συνέπειες.

Μια εσωτερική μελέτη της Cisco διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που ήταν συχνοί χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στις ομάδες τους σε σύγκριση με τους λιγότερο συχνούς χρήστες.

Ο πιθανός λόγος δεν ήταν ιδεολογικός, αλλά δομικός: όσο περισσότερο οι άνθρωποι βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο λιγότερο συχνά αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους.

Παρομοίως, έρευνα της BetterUp διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη αντί για μέντορες ή διευθυντές για ανατροφοδότηση.

Οι ίδιοι εργαζόμενοι ανέφεραν ασθενέστερο συντονισμό εντός των ομάδων, υψηλότερο επαγγελματικό εξουθενωτικό στρες (burnout) και ισχυρότερη επιθυμία να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους.

Η επιστήμονας της BetterUp, Kate Niederhoffer, εξηγεί ότι οι άνθρωποι είναι θεμελιωδώς κοινωνικά όντα. Οι εργασιακές σχέσεις δεν είναι απλώς «ευπρόσδεκτες» προσθήκες στην παραγωγικότητα — αποτελούν μέρος αυτού που σταθεροποιεί τους ανθρώπους συναισθηματικά και επαγγελματικά.

Η εργασία ήταν κάποτε ένα κοινωνικό σύστημα

Για μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας, η εργασία εξελισσόταν προς μεγαλύτερη συνεργασία, όχι λιγότερη.

Στις πρώιμες αγροτικές οικονομίες, οι άνθρωποι εργάζονταν κυρίως μόνοι ή μέσα στις οικογένειες. Η Βιομηχανική Επανάσταση μεταμόρφωσε εντελώς αυτή τη δομή. Τα εργοστάσια απαιτούσαν συντονισμένη εργασία σε μεγάλη κλίμακα, δημιουργώντας επίπεδα ρόλων — διευθυντές, μηχανικοί, υπάλληλοι, λογιστές — των οποίων η κύρια λειτουργία ήταν να συνδέουν ανθρώπους και συστήματα.

Με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε περιβάλλοντα γραφείου, η εργασία έγινε βαθιά αλληλεξαρτώμενη. Το email, το Slack και το Zoom δεν έκαναν απλώς την επικοινωνία ευκολότερη· πολλαπλασίασαν τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των συστημάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι σχέσεις στην εργασία έγιναν κάτι περισσότερο από λειτουργικές. Έγιναν προσωπικές. Οι συνάδελφοι έγιναν έμπιστοι, συνεργάτες και, μερικές φορές, φίλοι.

Ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής σημασίας στην εργασία δεν προερχόταν από τις ίδιες τις εργασίες, αλλά από τον κοινωνικό ιστό που υφαίνεται γύρω από αυτές.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση

Η έλευση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης εισάγει μια διαφορετική προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Αντί να ρωτούν έναν συνάδελφο, οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον να ρωτήσουν ένα μοντέλο. Αντί να προγραμματίζουν μια συνάντηση, μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσχέδιο. Αντί να συζητούν ένα πρόβλημα, μπορούν να προσομοιώσουν μια λύση.

Η Reif περιγράφει αυτό ως μια μορφή «αποχώρησης» από τη διαπροσωπική εργασία. Η γνώση που κανονικά θα κυκλοφορούσε μεταξύ των ανθρώπων ρέει πλέον μέσω μηχανών.

Αυτό έχει οργανωτικές συνέπειες. Ορισμένες εταιρείες παρατηρούν ήδη μειώσεις του εργατικού δυναμικού που συνδέονται με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Meta, η Block και η Cloudflare. Αλλά ακόμη και όταν οι θέσεις εργασίας παραμένουν, η δομή αυτών των θέσεων αλλάζει.

Η εργασία αφορά λιγότερο τον συντονισμό και περισσότερο την ατομική παραγωγή που τροφοδοτεί ένα σύστημα. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα, αλλά μειώνει επίσης τις αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις που κάποτε κρατούσαν ενωμένες τις ομάδες.

Aπώλεια συντονισμού χωρίς να το συνειδητοποιούμε

Το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι απλώς η κοινωνική απομόνωση, αλλά η αποτυχία του συντονισμού.

Οι μικρές, ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις συχνά μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες: σε τι εργάζονται οι άλλοι, πού μετατοπίζονται οι προτεραιότητες και πώς ερμηνεύονται οι αποφάσεις μεταξύ των ομάδων. Όταν αυτές οι αλληλεπιδράσεις εξαφανίζονται, η αλληλεπικάλυψη εργασιών και η έλλειψη συντονισμού γίνονται πιο πιθανές.

Η Jessica Reif σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την «ταχύτητα», αλλά η ταχύτητα χωρίς συντονισμό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η εργασία μπορεί να προχωράει πιο γρήγορα, ενώ απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τους κοινούς στόχους.

Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο: οι οργανισμοί γίνονται πιο αποδοτικοί σε μικροεπίπεδο, ενώ γίνονται λιγότερο συνεκτικοί σε μακροεπίπεδο.

Ανασυγκρότηση των ανθρώπινων σχέσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον με τεχνητή νοημοσύνη

Ορισμένες εταιρείες ήδη πειραματίζονται με λύσεις.

Στην BetterUp, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την επικοινωνία — όπως η σύνταξη δύσκολων email ή η προσομοίωση συνομιλιών — τείνουν να αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους συναδέλφους τους με την πάροδο του χρόνου, και όχι λιγότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως υποκατάστατο.

Άλλοι ηγέτες υποστηρίζουν τη δημιουργία σκόπιμης κοινωνικής υποδομής. Η Carol-Lyn Jardine τονίζει ότι ακόμη και όταν η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας, οι τακτικές ανθρώπινες συνομιλίες παραμένουν απαραίτητες για τη διαομαδική μάθηση και την ανταλλαγή ιδεών.

Οι εταιρείες αναδημιουργούν επίσης την αλληλεπίδραση μέσω δομημένων παρεμβάσεων: εκδρομές, προγράμματα καθοδήγησης και υποχρεωτικές ατομικές συναντήσεις. Αυτές οι προσπάθειες αποσκοπούν στην αποκατάσταση όσων συνέβαιναν οργανικά στα γραφεία.

Τι κινδυνεύει να γίνει η εργασία

Ιστορικά, οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές είχαν πάντα κοινωνικές συνέπειες. Η Βιομηχανική Επανάσταση συγκέντρωσε τους ανθρώπους στα εργοστάσια. Η ψηφιακή επανάσταση τους συνέδεσε μέσω οθονών. Τώρα, η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να μειώσει ξανά αυτές τις συνδέσεις — όχι φυσικά, αλλά συμπεριφορικά.

Αν δεν ελεγχθεί, η εργασία θα μπορούσε να γίνει ένα σύστημα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν κυρίως με εργαλεία και όχι μεταξύ τους, συγκεντρώνοντας αποτελέσματα παράλληλα αντί να χτίζουν ιδέες συλλογικά.

Αυτό θα αντιπροσώπευε μια θεμελιώδη αλλαγή σε αυτό που ήταν η εργασία για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ιστορίας: όχι απλώς ένα μέσο παραγωγής, αλλά ένα από τα τελευταία εναπομείναντα κοινωνικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτικότερη από ποτέ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτική
ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών
Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot
ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα τα διεθνή brands - Οι hot πιάτσες

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Κτηματολόγιο: Νέα ρύθμιση ξεμπλοκάρει επιδοτήσεις για χιλιάδες «γκρίζες» εκτάσεις
Ακίνητα

Το «παράθυρο» για επιδοτήσεις σε γη που δηλώνεται ως δημόσια

Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για εκατομμύρια στρέμματα που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ ως καλλιεργούμενες αλλά εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο;

Μάχη Τράτσα
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά 23.000 παλαιοί νοσηλευτές - διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Κώστας Παπαδής
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτικότερη από ποτέ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτική

Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs διακρίνει 3 λόγους για τους οποίους η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη

Amazon: Συμφωνία 6 δισ. δολ. με την Snowflake για τσιπ «πρακτόρων»
Tεχνητή νοημοσύνη

Συμφωνία 6 δισ. δολ. της Snowflake για χρήση τσιπ Amazon

Η Snowflake εντάσσεται, μαζί με την Apple και την Meta, στους μεγαλύτερους πελάτες της Amazon για υπολογιστική CPU

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs
Business

Μητσοτάκης: Τι αφορά η συνεργασία με την ElevenLabs

Οι άξονες συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs αφορούν υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό

ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Κυβερνοέγκλημα: Τέσσερα σημαντικά συμπεράσματα από την έκθεση του FBI για το διαδίκτυο
Τεχνολογία

Η έκθεση FBI δείχνει την ΑΙ ένοχη για κυβερνοεγκλήματα

Το κυβερνοέγκλημα που σχετίζενται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αυξηθεί, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες διαπιστώνουν ότι κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο εύκολη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Επενδύσεις 150 δισ. δολ. στην Ταϊβάν
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσα θα επενδύσει ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia στην πατρίδα του

Η Nvidia θα κατασκευάσει κεντρικά γραφεία στην Ταϊβάν, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030 και θα απασχολούν 4.000 άτομα

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Latest News
Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτικότερη από ποτέ
Tεχνητή νοημοσύνη

Σόλομον για AI: Γιατί η οικονομία των ΗΠΑ θα παραμείνει ανθεκτική

Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs διακρίνει 3 λόγους για τους οποίους η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη

ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών

Κατά 0,5 % μειώθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών σύμφωνα με την ΤτΕ - Πώς κινήθηκαν οι τοποθετήσεις σε μετοχές και οι τεχνικές προβλέψεις

Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot

Δικαιούχοι της διανομής της Bally’s Intralot είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens στις 24 Ιουνίου

ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου

Νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Right to Stay» για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Η συμβατική αμοιβή της ΕΚΤΕΡ ορίζεται σε 33.600.000,00 ευρώ

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια

Το νέο σύστημα πρόκεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να αυτοματοποιήσει συνολικά τη διαδικασία - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών

Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Business

Loulis Food Ingredients: Δίνει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Τι αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Loulis Food Ingredients

Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
Economy

Πότε ξεκινά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για την παράταση του μέτρου για το ντίζελ κίνησης

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα
AGRO

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα

Ο FAO ζητά αποτελεσματική συνεργασία για να διασφαλιστεί ότι τα βασικά, θρεπτικά, υγιεινά τρόφιμα φτάνουν σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Πειραιώς συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι - Πώς υπολογίζεται

Όταν ένας μισθωτός παίρνει την άδειά του, δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές» του, αλλά και το επίδομα αδείας

ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies