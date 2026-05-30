Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια εδώ και 6 χρόνια

Commodities 30.05.2026, 11:24
Τη μεγαλύτερη μηναία απώλεια εδώ και έξι πλέον χρόνια κατέγραψε το αργό πετρέλαιο Brent, καθώς οι traders ευελπιστούν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν στην επίτευξη συμφωνίας που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο διεθνής δείκτης αναφοράς πετρελαίου έκλεισε τον Μάιο με απώλειες που ξεπέρασαν το 19% τον Μάιο. Πρόκειται για τον χειρότερο μήνα για το πετρέλαιο Brent  από τον Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία οδήγησε σε λουκέτο τις οικονομίες.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate μειώθηκαν σχεδόν κατά 17% τον Μάιο, σημειώνοντας την χειρότερη επίδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025.

Οι τιμές υποχώρησαν την Παρασκευή, όταν ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί στην Αίθουσα Εκτάκτων Αναγκών του Λευκού Οίκου για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

Το West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 1,73% και έκλεισε στα 87,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχώρησε 1,77% κλείνοντας στα 92,05 δολάρια το βαρέλι.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Ωστόσο, ο Τραμπ έθεσε μια σειρά από απαιτήσεις που το Ιράν έχει απορρίψει στο παρελθόν.

Η Τεχεράνη πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και πρέπει να ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ σε απεριόριστη κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς διόδια. Η Ισλαμική Δημοκρατία πρέπει επίσης να συμφωνήσει να απομακρύνει τυχόν εναπομείνασες νάρκες στο Ορμούζ, είπε.

Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει να επιτρέψει στις ΗΠΑ να ανασύρουν και να καταστρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει θαφτεί κάτω από τα ερείπια από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πέρυσι, είπε ο Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη στο CNBC ότι οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης (MOU) διάρκειας 60 ημερών, με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ πρέπει ακόμη να υπογράψει το μνημόνιο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Το Axios ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση για το μνημόνιο.

Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας είπε ότι η συμφωνία είναι κοντά, αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία δεν περιλαμβάνει κανένα ζήτημα που σχετίζεται με τα πυρηνικά, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι η διαχείριση των Στενών πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Το Fars ανέφερε ότι τα Στενά θα ανοίξουν ξανά υπό τους όρους της Τεχεράνης, αφού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων.

