Πετρέλαιο: Ο κόσμος προσαρμόζεται σιωπηλά στη μείωση της κατανάλωσης κατά 9%

Μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει πέρα με 9% λιγότερο πετρέλαιο; Η απάντηση, τουλάχιστον προς το παρόν, φαίνεται να είναι… ίσως. Αυτό υποστηρίζουν οι αναλυτές πετρελαίου της JPMorgan, Νατάσα Κανέβα, Λιούμπα Σαβίνοβα και Άρτεμ Φαχρέτντινοφ, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκαν με παράγοντες της αγοράς στην Κίνα.

«Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα από τις συναντήσεις μας δεν ήταν απλώς ότι η ζήτηση πετρελαίου έχει μειωθεί», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές σε πρόσφατη σημείωση προς τους πελάτες τους. «Ήταν ότι μπορεί να έχει μειωθεί κατά 9% ή 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα — απότομα, απροσδόκητα και με αξιοσημείωτα μικρή ορατή διαταραχή».

Παρά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που διήρκεσε τρεις μήνες και αποτελεί τον πιο κρίσιμο ναυτιλιακό διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, οι τιμές του ενεργειακού αυτού προϊόντος παρέμειναν σχετικά σταθερές γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας μόνο μια σύντομη άνοδο νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η αγορά ξεκίνησε τη χρονιά με πλεόνασμα προσφοράς, και οι κυβερνήσεις καθώς και οι ιδιωτικές εταιρείες αξιοποίησαν αυτή την αναστάτωση για να αντλήσουν από τα αποθέματά τους, προκειμένου να αμβλύνουν τον αντίκτυπο. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας αφορά τη μείωση της ζήτησης.

Η απάντηση των καταναλωτών στο ακριβό πετρέλαιο

Με απλά λόγια, όταν οι τιμές γίνονται πολύ υψηλές, οι άνθρωποι σταματούν να αγοράζουν.

«Η μείωση [της ζήτησης] δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα κάποιας επίσημης κυβερνητικής εκστρατείας εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν υπήρξαν εμφανείς εκκλήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ούτε σημαντικοί περιορισμοί στην κινητικότητα, ούτε αίσθημα κρίσης στην καθημερινή ζωή», έγραψαν οι αναλυτές της JPMorgan.

«Αντίθετα, φαίνεται ότι οι καταναλωτές έκαναν μια σιωπηλή οικονομική επιλογή. Αντιμέτωποι με την αύξηση των τιμών της βενζίνης, του πετρελαίου και των αεροπορικών εισιτηρίων, πολλοί φαίνεται να έχουν στραφεί από τα πετρελαιοκίνητα μέσα μεταφοράς προς φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα: ηλεκτρικά λεωφορεία, φορτηγά που κινούνται με φυσικό αέριο, μετρό, ηλεκτροκίνητα τρένα υψηλής ταχύτητας και ηλεκτρικά ταξί».

Η αγορά της Κίνας

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Κίνα αποτελεί μια ξεχωριστή αγορά. Ωστόσο, η κινεζική οικονομία δεν είναι η μόνη που παρουσιάζει πρώιμα σημάδια κατάρρευσης της ζήτησης. Οι κυβερνήσεις στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν μειώσει τις εργάσιμες και σχολικές εβδομάδες, ενώ το Νέο Δελχί έχει προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας σε ολόκληρη την Ινδία. Στον ιδιωτικό τομέα, ο ευρωπαϊκός αεροπορικός γίγαντας Lufthansa έχει αρχίσει να περιορίζει τις πτήσεις σε περιφερειακές διαδρομές χαμηλότερης προτεραιότητας.

Στις ΗΠΑ δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη εκτεταμένη πτώση της ζήτησης, εν μέρει επειδή το χαμηλό επίπεδο εξάρτησης από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής έχει κρατήσει την αμερικανική αγορά σχετικά προστατευμένη. Ωστόσο, οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται και παραμένουν σταθερά πάνω από τα 4 δολάρια, ακριβώς την ώρα που η χώρα εισέρχεται στην καλοκαιρινή περίοδο των ταξιδιών, όταν τα μείγματα καυσίμων γίνονται πιο ακριβά και η τάση για οδικά ταξίδια δίνει ώθηση στη ζήτηση στα πρατήρια καυσίμων.

Το ευρύτερο ερώτημα που τίθεται, έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές, είναι αν αυτή η ζήτηση θα επανέλθει μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

«Συνολικά, οι εξελίξεις στην Κίνα και την Ευρώπη εγείρουν μια σειρά ευρύτερων ερωτημάτων: πόσο από τη σημερινή αδυναμία της ζήτησης είναι πιθανό να αντιστραφεί μόλις οι συνθήκες ομαλοποιηθούν, και πόσο αντανακλά μια πιο διαρκή μεταβολή στην κατανάλωση;», τόνισαν. «Με άλλα λόγια, θα μπορούσε ο κόσμος να λειτουργήσει πραγματικά με περίπου 9% λιγότερο πετρέλαιο;»