Goldman Sachs: Ο διττός κίνδυνος για το πετρέλαιο

Commodities 01.06.2026, 13:25
Αμφίπλευρους κινδύνους για τις τιμές του πετρελαίου διακρίνει η Goldman Sachs, καθώς η κατακόρυφη πτώση της ζήτησης συμπίπτει με τις απώλειες προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

Τα στοιχεία για τις πωλήσεις πετρελαίου του Απριλίου από την Κίνα και τη Δυτική Ευρώπη αποκαλύπτουν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα καθοδικού κινδύνου στις «ήδη χαμηλές» εκτιμήσεις της Goldman Sachs σχχετικά με τη ζήτηση για τον συγκεκριμένο μήνα, ανέφεραν αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Daan Struyven, σε σημείωμά του Σάββατο. Αυτό προσθέτει περίπου 10 δολάρια ανά βαρέλι καθοδικού κινδύνου σε μια πρόβλεψη για τις τιμές του πετρελαίου Brent στα 90 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

Ζήτηση, προσφορά και τιμές

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει ανατραπεί από τον πόλεμο στο Ιράν, με τις αποστολές από τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο — αφαιρώντας από την αγορά εκατομμύρια βαρέλια.

Το σημείο αναφοράς του Brent έχει καταγράψει ράλι άνω του 25% από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε καταστροφή της ζήτησης, ιδιαίτερα για καύσιμα αεροσκαφών και πρώτες ύλες πετροχημικών.

«Βλέπουμε σημαντικούς ανοδικούς κινδύνους για τις τιμές από πιθανές πιο επίμονες απώλειες προσφοράς στη Μέση Ανατολή, αλλά και ουσιαστική πτώση των τιμών λόγω της ασθενέστερης ζήτησης», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman. «Η πραγματική τελική ζήτηση πετρελαίου ενδέχεται να έχει μειωθεί περισσότερο από το αναμενόμενο ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές».

Οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας πρόκειται να υποχωρήσουν σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την πανδημία, καθώς ο πόλεμος αποκαλύπτει την έκταση στην οποία η ζήτηση έχει εξαφανιστεί και ενδέχεται να μην επιστρέψει, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο ενδέχεται να έχει εισερχόμενες αποστολές μόλις 10,9 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα φέτος, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Energy Aspects Ltd. με έδρα το Λονδίνο.

