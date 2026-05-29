Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

World 29.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Πόσα άλλαξαν από τον περασμένο Αύγουστο όταν η Capri Holdings, μητρική εταιρεία των Michael Kors και Jimmy Choo, σημείωσε πτώση σε όλες τις μάρκες της, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά μια πτωτική πορεία.

Τότε τα στελέχη της μιλούσαν για «χαμηλές πτήσεις» του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2026, αγγίζοντας τα 797 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση 6% σε ετήσια βάση, με τα μικτά κέρδη της εταιρείας να ανέρχονται σε 502 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 535 εκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ίδιες οι… πτήσεις για την Capri

Το τέταρτο τρίμηνο βρήκε τη μείωση εσόδων να κινείται στο -3,7%, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 796 εκατομμύρια δολάρια αντιπροσωπεύοντας μείωση 7% σε ετήσια βάση σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 516 εκατομμύρια δολάρια με μικτό περιθώριο κέρδους 64,8%, σε σύγκριση με 495 εκατομμύρια δολάρια και 59,9% στο τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025.

Η επιχείρηση είδε τα συνολικά έσοδά της για το οικονομικό έτος 2026 να μειώνονται στα 3,47 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 3,62 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2025. Τα μικτά κέρδη της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 28 Μαρτίου 2026 ήταν 2,16 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 2,14 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος 2026, μειωμένα από 2,28 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Η Michael Kors, η Jimmy Choo και η ύφεση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τη δική της πολύπλευρη επιχειρηματική ύφεση αντιμετωπίζει η Michael Kors,  που χαρακτηρίζεται από πτώση των πωλήσεων, υπερκορεσμό της αγοράς και απώλεια του κύρους της μάρκας.

Η μητρική της εταιρεία προσπαθεί να αναζωογονήσει τα έσοδά της, καθώς οι νεότεροι καταναλωτές, που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, προτιμούν όλο και περισσότερο ανταγωνιστές όπως η Coach.

Η Michael Kors, η οποία αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings, σημειώνει κατακόρυφη πτώση στις πωλήσεις.

Το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, τα έσοδα της Michael Kors μειώθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση, στα 656 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το μικτό κέρδος της ήταν 424 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 407 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα της Jimmy Choo αυξήθηκαν κατά 5,3%, σε δημοσιευμένη βάση, στα 140 εκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026. Το μικτό κέρδος της μάρκας αυξήθηκε επίσης στα 92 εκατομμύρια δολάρια, από 88 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

«Κοιτάζοντας το οικονομικό έτος 2026, μας ενθάρρυνε η πρόοδος που σημειώσαμε στην εφαρμογή των στρατηγικών πρωτοβουλιών που εισήχθησαν πέρυσι για τη μεγιστοποίηση του πλήρους δυναμικού των δύο εμβληματικών οίκων μόδας πολυτελείας, Michael Kors και Jimmy Choo», σημείωσε στο Fashion Network ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Capri, John D Idol.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λάβαμε σκόπιμες ενέργειες για να ενισχύσουμε την καινοτομία των προϊόντων, την ελκυστικότητα των εμπορικών σημάτων και την εμπλοκή των καταναλωτών και βλέπουμε σαφείς ενδείξεις ότι αυτές οι προσπάθειες βρίσκουν απήχηση στους καταναλωτές. Η έγκαιρη επικύρωση των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών και οι βελτιωμένες τάσεις και στις δύο μάρκες ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στην επιστροφή τους σε αύξηση εσόδων και κερδών».

Επιστροφή δασμών

Υπό το φως της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2026 ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν στις ΗΠΑ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων ήταν παράνομοι, η Capri δικαιούται επιστροφή περίπου 65 εκατομμυρίων δολαρίων σε δασμούς που είχαν καταβληθεί προηγουμένως στην US Customs and Border Protection.

Ο όμιλος έχει ήδηξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης επιστροφής χρημάτων και είναι βέβαιος ότι θα ανακτήσει το πλήρες ποσό, αν και δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, και το έχει συμπεριλάβει στα προπληρωμένα έξοδα και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στους ενοποιημένους ισολογισμούς της για το οικονομικό έτος 2026.

Η πώληση της επιχείρησης Versace της Capri ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025

Η πώληση της Versace

Η επιχείρηση επίσης λογιστικοποίησε την πώληση ορισμένων θυγατρικών που λειτουργούσαν την επιχείρηση Versace στην Prada SpA τον Απρίλιο του 2025, ταξινομώντας τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων και των ταμειακών ροών ως «διακοπείσες δραστηριότητες». Υπενθυμίζεται πως η πώληση της επιχείρησης Versace της Capri ολοκληρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025.

«Πριν από ένα χρόνο, η προτεραιότητά μας ήταν να σταθεροποιήσουμε την επιχείρηση και να δημιουργήσουμε μια ισχυρότερη βάση για ανάπτυξη», διευκρίνιζε ο Idol. «Σήμερα, βασιζόμαστε στις τάσεις βελτίωσης που προκύπτουν από την επιτυχία των στρατηγικών μας πρωτοβουλιών. Στο οικονομικό έτος 2027 αναμένουμε να επιστρέψουμε σε χαμηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων και αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 40%.

Μακροπρόθεσμα, αναμένουμε να αυξήσουμε τα έσοδα της Michael Kors στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και τα έσοδα της Jimmy Choo στα 800 εκατομμύρια δολάρια, αυξάνοντας παράλληλα σημαντικά την κερδοφορία. Με ενισχυμένες βάσεις και σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, είμαστε σε θέση να επιταχύνουμε την ανάπτυξη, να ενισχύσουμε την κερδοφορία και να προσφέρουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους μας».

