Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκε το λιανεμπόριο το 2026 στην ελληνική αγορά, με τις δαπάνες να παραμένουν ωστόσο σε συντηρητικά επίπεδα.

Οι πρώτοι δείκτες που παρουσίασε η Cushman & Wakefield Proprius στην πρόσφατη έρευνά της δείχνουν βελτίωση της δραστηριότητας.

Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά περίπου 7,0% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας ανάκαμψη σε όρους αξίας, η οποία αντανακλά εν μέρει τις επιπτώσεις των τιμών και την εποχική ομαλοποίηση.

Ενώ η καταναλωτική συμπεριφορά εμφανίστηκε στο -46%, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα και το -47%.

Ο αστερίσκος στο λιανεμπόριο

Η καταναλωτική συμπεριφορά παραμένει επιλεκτική και ευαίσθητη στις τιμές, με τα νοικοκυριά να δίνουν προτεραιότητα στην αξία και τις προσφορές, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις στα είδη διατροφής έδειξαν πρώιμα σημάδια χαλάρωσης.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε ισχυρότερες διακριτικές δαπάνες, καθώς η πραγματική αγοραστική δύναμη παραμένει περιορισμένη από το κόστος της ενέργειας και τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις.

Νέα διεθνή brands στην αγορά

Ο ελληνικός λιανικός τομέας παραμένει ανθεκτικός, με τη διεθνή επέκταση να συνεχίζεται με πιο συγκρατημένο ρυθμό μετά την έντονη δραστηριότητα στα τέλη του 2025.

Ενδεικτικά, ο Όμιλος H&M προχωρά (καταστήματα COS στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Ερμού, είσοδος της ARKET στην Αθήνα), παράλληλα με νέες εισόδους όπως η New Yorker (οδός Σταδίου) και η Mohito (Θεσσαλονίκη), ενώ η Pandora, η Plaisio και η Foot Locker συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η ζήτηση συγκεντρώνεται σε κεντρικές εμπορικές οδούς και κορυφαία εμπορικά κέντρα, με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην οδό Ερμού, στο Κολωνάκι, Γλυφάδα και Κηφισιά.

Το ενδιαφέρον στις «πιάτσες»

Οι διεθνείς μάρκες δίνουν προτεραιότητα στα καταστήματα-ναυαρχίδες σε κεντρικές τοποθεσίες. Η μεγάλη ζήτηση για καταστήματα αποτυπώθηκε στα ελαφρώ αυξημένα ενοίκια, που έφεραν ξανά στην πρώτη θέση την Ερμού με 315 ευρώ/ τ.μ. με τη Βουκουρεστίου να ακολουθεί με ελάχιστη διαφορά στα 310 ευρώ/ τ.μ.

Η αγορά του Κολωνακίου «κατεβαίνει» στα 120 ευρώ/ τ.μ. με τη Γλυφάδα και την Τσιμισκή να κινούνται στα 165 ευρώ/ τ.μ.

Η περιοχή της Κηφισιάς εμφανίζει σταθερά ενοίκια της τάξης των 120 ευρώ/ τ.μ. με τον Πειραιά να κινείται στα 105 ευρώ/ τ.μ. και την Αγίου Νικολάου στην Πάτρα στα 90 ευρώ/ τ.μ.

Τα στατιστικά στοιχεία για τα εμπορικά κέντρα, επιπλέον, καταδεικνύουν το υφιστάμενο απόθεμα 282.750 τ.μ. στην Αθήνα με τα 120.000 τ.μ. να βρίσκονται σε διαδικασία αξιοποίησης, ενώ για τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν διαθεσιμα 99.800 τ.μ., στη Λάρισα 26.700 τ.μ., στην Κόρινθο 15.000 τ.μ. και άλλες εμπορικές περιοχές που συγκεντρώνουν 70.100 τ.μ.

Με το βλέμμα στο Ελληνικό

Κοιτώντας μπροστά, τα μεγάλης κλίμακας σχέδια —με επικεφαλής το μεγαλύτερο project ανάπλασης στο Ελληνικό— αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τη ζήτηση, με έργα όπως το Riviera Galleria να προσελκύουν ήδη έντονο ενδιαφέρον για προ-ενοικιάσεις.

Να σημειωθεί πως το Riviera Galleria βρίσκεται σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027, ενώ η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται για την άνοιξη του 2027.

Ενώ για το Vouliagmenis Mall, η Lamda Development αναμένει την οριστικοποίηση της άδειας από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, με στόχο το άνοιγμα στο τέλος του 2028 ή στις αρχές του 2029. Οι συμβάσεις μίσθωσης προχωρούν ικανοποιητικά, καθώς υπάρχει σταθερά υψηλή ζήτηση από την αγορά.

Συνολικά, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ωθούμενη από διεθνείς εισερχόμενους, την επέκταση δικτύων και την έλλειψη ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες, με την ανάπτυξη να μετατοπίζεται προς το λιανικό εμπόριο που βασίζεται στην εμπειρία.

Το deal Prodea-Εθνικής

Η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της λιανικής στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε περίπου 534 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της ιστορικής συμφωνίας της Prodea Investments, ύψους 510,7 εκατ. ευρώ, για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου 100 τραπεζικών καταστημάτων που έχουν μισθωθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.