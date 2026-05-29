Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Business 29.05.2026, 09:16
Σχολιάστε
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκε το λιανεμπόριο το 2026 στην ελληνική αγορά, με τις δαπάνες να παραμένουν ωστόσο σε συντηρητικά επίπεδα.

Οι πρώτοι δείκτες που παρουσίασε η Cushman & Wakefield Proprius στην πρόσφατη έρευνά της δείχνουν βελτίωση της δραστηριότητας.

Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά περίπου 7,0% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο,  σηματοδοτώντας ανάκαμψη σε όρους αξίας, η οποία αντανακλά εν μέρει τις επιπτώσεις των τιμών και την εποχική ομαλοποίηση.

Ενώ η καταναλωτική συμπεριφορά εμφανίστηκε στο -46%, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο διάστημα και το -47%.

Ο αστερίσκος στο λιανεμπόριο

Η καταναλωτική συμπεριφορά παραμένει επιλεκτική και ευαίσθητη στις τιμές, με τα νοικοκυριά να δίνουν προτεραιότητα στην αξία και τις προσφορές, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις στα είδη διατροφής έδειξαν πρώιμα σημάδια χαλάρωσης.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε ισχυρότερες διακριτικές δαπάνες, καθώς η πραγματική αγοραστική δύναμη παραμένει περιορισμένη από το κόστος της ενέργειας και τις ευρύτερες οικονομικές πιέσεις.

Νέα διεθνή brands στην αγορά

Ο ελληνικός λιανικός τομέας παραμένει ανθεκτικός, με τη διεθνή επέκταση να συνεχίζεται με πιο συγκρατημένο ρυθμό μετά την έντονη δραστηριότητα στα τέλη του 2025.

Ενδεικτικά, ο Όμιλος H&M προχωρά (καταστήματα COS στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Ερμού, είσοδος της ARKET στην Αθήνα), παράλληλα με νέες εισόδους όπως η New Yorker (οδός Σταδίου) και η Mohito (Θεσσαλονίκη), ενώ η Pandora, η Plaisio και η Foot Locker συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η ζήτηση συγκεντρώνεται σε κεντρικές εμπορικές οδούς και κορυφαία εμπορικά κέντρα, με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην οδό Ερμού, στο Κολωνάκι, Γλυφάδα και Κηφισιά.

λιανεμπόριο

Το ενδιαφέρον στις «πιάτσες»

Οι διεθνείς μάρκες δίνουν προτεραιότητα στα καταστήματα-ναυαρχίδες σε κεντρικές τοποθεσίες.  Η μεγάλη ζήτηση για καταστήματα αποτυπώθηκε στα ελαφρώ αυξημένα ενοίκια, που έφεραν ξανά στην πρώτη θέση την Ερμού με 315 ευρώ/ τ.μ. με τη Βουκουρεστίου να ακολουθεί με ελάχιστη διαφορά στα 310 ευρώ/ τ.μ.

Η αγορά του Κολωνακίου «κατεβαίνει» στα 120 ευρώ/ τ.μ. με τη Γλυφάδα και την Τσιμισκή να κινούνται στα 165 ευρώ/ τ.μ.

Η περιοχή της Κηφισιάς εμφανίζει σταθερά ενοίκια της τάξης των 120 ευρώ/ τ.μ. με τον Πειραιά να κινείται στα 105 ευρώ/ τ.μ. και την Αγίου Νικολάου στην Πάτρα στα 90 ευρώ/ τ.μ.

Τα στατιστικά στοιχεία για τα εμπορικά κέντρα, επιπλέον, καταδεικνύουν το υφιστάμενο απόθεμα 282.750 τ.μ. στην Αθήνα με τα 120.000 τ.μ. να βρίσκονται σε διαδικασία αξιοποίησης, ενώ για τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν διαθεσιμα 99.800 τ.μ., στη Λάρισα 26.700 τ.μ., στην Κόρινθο 15.000 τ.μ. και άλλες εμπορικές περιοχές που συγκεντρώνουν 70.100 τ.μ.

Με το βλέμμα στο Ελληνικό

Κοιτώντας μπροστά, τα μεγάλης κλίμακας σχέδια —με επικεφαλής το μεγαλύτερο project ανάπλασης στο Ελληνικό— αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τη ζήτηση, με έργα όπως το Riviera Galleria να προσελκύουν ήδη έντονο ενδιαφέρον για προ-ενοικιάσεις.

Να σημειωθεί πως το Riviera Galleria βρίσκεται σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027, ενώ η έναρξη λειτουργίας τοποθετείται για την άνοιξη του 2027.

Ενώ για το Vouliagmenis Mall, η Lamda Development αναμένει την οριστικοποίηση της άδειας από το αρμόδιο υπουργείο ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, με στόχο το άνοιγμα στο τέλος του 2028 ή στις αρχές του 2029. Οι συμβάσεις μίσθωσης προχωρούν ικανοποιητικά, καθώς υπάρχει σταθερά υψηλή ζήτηση από την αγορά.

Συνολικά, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ωθούμενη από διεθνείς εισερχόμενους, την επέκταση δικτύων και την έλλειψη ακινήτων σε προνομιακές τοποθεσίες, με την ανάπτυξη να μετατοπίζεται προς το λιανικό εμπόριο που βασίζεται στην εμπειρία.

λιανεμπόριο

Το deal Prodea-Εθνικής

Η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα της λιανικής στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε περίπου 534 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή της ιστορικής συμφωνίας της Prodea Investments, ύψους 510,7 εκατ. ευρώ, για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου 100 τραπεζικών καταστημάτων που έχουν μισθωθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Μεταφορές

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες
ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal
Motor Oil: Παράθυρο για ομόλογο και guidance για υψηλή κερδοφορία το 2026
Business

Παράθυρο για έκδοση ομολόγου από MOH

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»
Economy

«Παγίδες» στο δρόμο της ανάπτυξης: Οι νέες προβλέψεις του ΔΝΤ

Επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 2% και προσωρινό «σοκ» στις τιμές βλέπει το ΔΝΤ – Τι λέει για τις τράπεζες, τα πλεονάσματα και το στεγαστικό

Γιώργος Μανέττας
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΗΠΑ: H κοινή γνώμη θέλει τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]
World

Οι Αμερικανοί θέλουν τον τερματισμό του πολέμου [γράφημα]

Υψηλά ποσοστά αποδοκιμασίας για την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική πολιτική καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Bally’s Intralot: Στα 1 δισ. θα ανεβάσει τα EBITDA η εξαγορά της Evoke
Business

Reeves (Bally’s Intralot): Η Evoke θα ανεβάσει τα EBITDA στο 1 δισ.

Ο CEO της Bally’s Intralot μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετοχών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δεσμευτικής πρότασης έως τις 8 Ιουνίου – Ανοιχτή η διοίκηση και σε άλλες εξαγορές

Γιώργος Μανέττας
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Business
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Μεταφορές

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες για εργασίες στην επέκταση του συρμού προς Καλαμαριά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Παράθυρο για ομόλογο και guidance για υψηλή κερδοφορία το 2026
Business

Παράθυρο για έκδοση ομολόγου από MOH

Ο Πέτρος Τζαννετάκης αναπληρωτής CEO της Motor Oil κατά την ενημέρωση των αναλυτών αναφέρθηκε στην αναχρηματοδότηση ευρωομολόγου 400 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά
Business

Επιχειρήσεις: Αντίστροφη μέτρηση για τα δικαιολογητικά

Ποιους επιχειρηματίες αφορά η εφαρμογή και τι ισχύει για τις παλιές άδειες λειτουργίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο
Business

Οι μισές ΜμΕ φλερτάρουν με το λουκέτο

Η πίεση που αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Μεταφορές

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες για εργασίες στην επέκταση του συρμού προς Καλαμαριά

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά οι ευρωαγορές, θετική αναμονή για τη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές παράτασης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»
Economy

Θεοδωρικάκος: Το πλαίσιο για την αμυντική βιομηχανία και το πρόγραμμα «ΘΩΡΑΞ»

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πώς το υπουργείο συμβάλλει στην εθνική ασφάλεια με νέο αναπτυξιακό καθεστώς

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
Ασία

Νέο ράλι στις αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας

Ωστόσο η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συνέχισε να προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών
AGRO

Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών από την Ένωση Αγρινίου

Για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση Αγρινίου» απονέμει έξι υποτροφίες σε αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026

Ρωσία: Δαπανά 28 δισ. δολ. πέραν του προϋπολογισμού για τον πόλεμο
World

Η Ρωσία δαπανά επιπλέον 28 δισ. δολ. για τον πόλεμο

Το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το υπουργικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο να παγώσει τις δαπάνες σε άλλους τομείς καθώς το κόστος της σύγκρουσης αυξάνεται για την Ρωσία

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αποθέματα πετρελαίου: Η Exxon προειδοποιεί ότι θα φτάσουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα σε εβδομάδες
Commodities

Exxon για πετρέλαιο: Ένα βήμα πριν την εξάντληση τα αποθέματα

Τα αποθέματα πετρελαίου θα φτάσουν σε «πραγματικά χαμηλά επίπεδα» τις επόμενες εβδομάδες αναγκάζοντας την τιμή του να εκτοξευθεί υψηλότερα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21
Tax

Άνοιξε σήμερα η πλαρφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για κάνετε σωστά την αίτηση για το επίδομα παιδιού

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ξεκινά η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια – Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ
Commodities

Πετρέλαιο: Έπεσε 1% στα 92,67 δολάρια - Ελπίδες για συμφωνία στο Ορμούζ

Η αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας οδήγησε σε πτώση το πετρέλαιο αν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone
Κόσμος

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε αμερικανικό drone

Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν αυτή την εβδομάδα σε επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies