Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Ηταν Απρίλιος του 2009 όταν πελάτης συστημικής τράπεζας αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια μέσω Διαδικτύου για ένα περίεργο τηλεφώνημα που είχε μόλις δεχθεί από άγνωστο αριθμό.

Ο συνομιλητής του συστήθηκε ως τραπεζικός σύμβουλος και του πρότεινε ένα νέο αποταμιευτικό πρόγραμμα με υψηλή απόδοση. Ο τρόπος προσέγγισης ωστόσο του φάνηκε παράξενος και έτσι αποφάσισε να απευθυνθεί σε online φόρουμ για να ζητήσει τη γνώμη τρίτων.

Οι τράπεζες έχουν αναμορφώσει τις μονάδες τους, με τρόπο που τις καθιστούν πιο φιλικές, αλλά και λειτουργικές για την πραγματοποίηση των αναγκαίων συναντήσεων σε χώρους που εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα

Ενας από όσους είδαν την ανάρτησή του, έγραψε το εξής: «Με τόσο πολλά τραπεζικά καταστήματα παντού, πόσο δύσκολο σου είναι να μπεις σε ένα από αυτά και να ρωτήσεις αν πρόκειται για απάτη ή όχι; Εγώ βγαίνοντας από το σπίτι μου έχω 10 μονάδες στα 2 λεπτά με τα πόδια». Κατονόμασε μάλιστα μία-μία τις τράπεζες με παρουσία στη γειτονιά του, σε προάστιο της Αθήνας.

Η αναδιάρθρωση

Σήμερα, 17 χρόνια μετά, η παραπάνω συμβουλή φαντάζει ουτοπική. Για να βρει κάποιος κατάστημα το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή του σε αυτό.

Πρόκειται για μία αναδιάρθρωση που ξεκίνησε την περίοδο της κρίσης ως ανάγκη για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, σε μία φάση όπου οι εργασίες των τραπεζών είχαν δεχθεί σημαντική πίεση, λόγω της ύφεσης που έπληξε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και των επιχειρήσεων, αλλά και του πλήγματος σε κεφάλαια-ρευστότητα που δέχθηκε ο κλάδος συνολικά.

Ρόλο για την ταχεία μείωση του αριθμού των καταστημάτων έπαιξε και η συγκέντρωση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα του 97% περίπου της αγοράς σε 4 ομίλους, οι οποίοι βρέθηκαν με πλήθος καταστημάτων από τα σχήματα που απορρόφησαν, πολλά εκ των οποίων μάλιστα βρίσκονταν σε απόσταση ακόμη και λίγων μέτρων μεταξύ τους. Τα λουκέτα λοιπόν και οι συγχωνεύσεις ήταν αναπόφευκτα.

Ποιοτικές παρεμβάσεις

Την τελευταία τριετία ωστόσο οι παρεμβάσεις στο δίκτυο δεν είναι αριθμητικές, αλλά ποιοτικές.

Στο νέο μοντέλο που έχει υιοθετηθεί, εγχρήματες συναλλαγές και αιτήσεις για απλά προϊόντα είναι δυνατές μέσω των αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών.

Από την άλλη, η επίσκεψη σε κατάστημα θεωρείται σκόπιμη για πιο σύνθετα προγράμματα, όταν είναι απαραίτητη η επαφή με τραπεζικό σύμβουλο.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι τράπεζες έχουν αναμορφώσει τις μονάδες τους, με τρόπο που τις καθιστούν πιο φιλικές, αλλά και λειτουργικές για την πραγματοποίηση των αναγκαίων συναντήσεων σε χώρους που εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα.

Τα ταμεία πλέον σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι άμεσα ορατά, ενώ υπάρχουν διακριτά σημεία με αυτόματες μηχανές για πάσης φύσεως πληρωμές. Τραπεζικές πηγές, αν και χαρακτηρίζουν αναγκαίες αυτές τις αλλαγές, παραδέχονται πως έγιναν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Οπως λένε, «ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, που σήμανε την καθιέρωση ραντεβού για να μιλήσεις με τον σύμβουλό σου, οι πελάτες μας απομακρύνθηκαν περισσότερο από τα καταστήματα».

Ο προβληματισμός

Από την πλευρά του, κορυφαίο στέλεχος συστημικού ομίλου κάνει λόγο για μία αναπόφευκτη αναδιάρθρωση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση στη νέα digital εποχή, όπου συγκριτικό πλεονέκτημα για μία τράπεζα προκειμένου να προσελκύσει τις νεότερες, αλλά και τις πιο παραγωγικές ηλικίες (18-50 έτη), αποτελεί η παροχή αξιόπιστων και εύχρηστων e-υπηρεσιών.

Η ίδια πηγή ωστόσο εκφράζει ένα εύλογο, όπως τον χαρακτηρίζει, προβληματισμό. «Το μοντέλο μας, όπως έχει διαμορφωθεί, υπηρετεί τους στόχους αποδοτικότητας που έχουμε θέσει. Ωστόσο, η μεγάλη μείωση των διά ζώσης επαφών με την πελατεία μας, θέτει ένα κρίσιμο για την ανάπτυξη των εργασιών μας ζήτημα» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οπως εξηγεί, «στα προϊόντα με διευρυμένα περιθώρια κέρδους που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση της κερδοφορίας μας, η εμπιστοσύνη είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή προώθησή τους».

Στο πλαίσιο αυτό αναρωτιέται: «Πώς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο που σου προτείνει μία κρίσιμη για την πορεία της ζωής σου λύση, π.χ. αποταμιευτική ή χρηματοδοτική, όταν δεν έχεις αναπτύξει προηγουμένως μία ελάχιστη έστω σχέση μαζί του; Παλαιότερα αυτή εξασφαλιζόταν εν πολλοίς μέσω των περισσότερων επισκέψεων στα καταστήματά μας. Δεν λέω πως πρέπει να επιστρέψουμε στις πρακτικές του παρελθόντος, ωστόσο καλούμαστε να βρούμε μία νέα ισορροπία».

