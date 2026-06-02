Καζίνο: Πρόθεση της People Inc. για εξαγορά της MGM Resorts

Η People Inc. κατέχει ήδη το 26% των μετοχών του γίγαντα των καζίνο MGM Resorts, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 12,4 δισ. δολάρια

World 02.06.2026, 21:43
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Καζίνο: Πρόθεση της People Inc. για εξαγορά της MGM Resorts
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Στην εξαγορά του υπολοίπου της MGM Resorts προσανατολίζεται η People Inc. του Μπάρι Ντίλερ από την MGM, σε μια συμφωνία που θα αποτιμήσει τον γίγαντα των καζίνο σε περίπου 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η People, παλαιότερα γνωστή ως IAC, κατέχει ήδη το 26,1% της επιχείρησης και έχει υποβάλει μια μη δεσμευτική πρόταση για την αγορά του υπολοίπου στα 48,30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά. Εάν το διοικητικό συμβούλιο αποδεχτεί την προσφορά, η MGM θα γίνει εταιρεία εκτός χρηματιστηρίου που ελέγχεται αποκλειστικά από την People Inc. , αναφέρει η Wall Street Journal

Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η συμφωνία αποτιμά την MGM στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πιστεύουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι επιχειρήσεις της MGM δεν αξιοποιούν επί του παρόντος πλήρως τις δυνατότητές τους στις δημόσιες αγορές και ότι θα είναι δύσκολο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση στην τρέχουσα μορφή της MGM ως εισηγμένης εταιρείας», έγραψε ο Ντίλερ σε επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της MGM τη Δευτέρα.

Το τρέχον μερίδιο της People Inc. στην MGM αξίζει περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την FactSet.

Ο Ντίλερ δήλωσε ότι αναμένει να χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε συναλλαγή με έναν συνδυασμό μετρητών στην εταιρεία του και την MGM, καθώς και πρόσθετες δεσμεύσεις χρηματοδότησης με χρέος και ίδια κεφάλαια και η People Inc. θα κατέχει λίγο πάνω από το 50,1% των ιδίων κεφαλαίων της MGM, ελέγχοντας παράλληλα την επιχείρηση καζίνο.

Επίσης, είπε ότι είναι σίγουρος για την ικανότητα της εταιρείας του να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία, με βάση τα υπάρχοντα μετρητά και τις «προκαταρκτικές συνομιλίες» με άλλους πιθανούς επενδυτές μετοχών και πηγές χρηματοδότησης.

CNN

Μπάρι Ντίλερ

Η εταιρεία καζίνο κατέχει το 40% του Λας Βέγκας Στριπ

Ο Ντίλερ ανέφερε σε επιστολή του προς τους μετόχους της People Inc. τον Απρίλιο ότι η MGM φέρνει εμβληματικά θέρετρα, premium brands, παγκόσμιου αποτυπώματος και ισχυρής διοίκησης. Το περίπου 40% του Λας Βέγκας Στριπ που κατέχει η MGM είναι «ένας πυρήνας ψυχαγωγίας» που δεν μπορεί να αναδημιουργηθεί πουθενά αλλού.

Ακόμη, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εταιρεία του άρχισε να επενδύει στην MGM πριν από σχεδόν έξι χρόνια «επειδή πιστεύαμε ότι αντιπροσώπευε ένα σπάνιο είδος επιχείρησης: μια επιχείρηση με πραγματικά περιουσιακά στοιχεία που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί εύκολα να αναπαράγει ή να αποσυνδέσει και εξαιρετικές ευκαιρίες ψηφιακής ανάπτυξης. Αυτή η πεποίθηση έχει μόνο ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου».

Ο Ντίλερ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η People Inc. θα βελτιστοποιήσει τη δομή της και θα αναπροσανατολιστεί γύρω από τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της και τις επενδύσεις της στην MGM.

Η μετοχή της MGM έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 38% τον τελευταίο χρόνο και η πρόσφατη αύξηση των εσόδων της εταιρείας οφείλεται σε επιτυχίες στην Κίνα και στις περιφερειακές δραστηριότητες εκτός του Λας Βέγκας. Το Στριπ αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά από μια άνθηση μετά την πανδημία, με αυξημένα ελάχιστα στοιχήματα στα τραπέζια και αυξήσεις τιμών για τρόφιμα και ποτά, μαζί με ευρύτερη οικονομική ανησυχία, που μειώνει το ενδιαφέρον ορισμένων επισκεπτών.

Τα καζίνο αντιμετωπίζουν επίσης ανταγωνισμό από διαδικτυακές εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων όπως η DraftKings και η FanDuel, οι οποίες έχουν αποκτήσει νομική υπόσταση σε περισσότερες πολιτείες, καθώς και από αγορές πρόβλεψης όπως η Kalshi και η Polymarket που δεν ρυθμίζονται από τις κρατικές αρχές τυχερών παιχνιδιών.

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