Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών

Έκθεση του ΔΝΤ για τα ακίνητα βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos - Το πρόβλημα στη στέγαση

Ακίνητα 02.06.2026, 14:51
Σχολιάστε
Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές στα ακίνητα στην Ελλάδα από το 2016, σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η οποία βασίστηκε και σε δεδομένα της πλατφόρμας Spitogatos.

Η έκθεση εξετάζει τις βασικές τάσεις και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής στεγαστικής αγοράς, από τις περιφερειακές διαφορές στις τιμές έως τη σχέση προσφοράς και ζήτησης.

Οι τιμές στα ακίνητα

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΔΝΤ, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, ενώ η αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%.

Ως αποτέλεσμα, το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος, με περίπου δύο στα πέντε νοικοκυριά να δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Τα στοιχεία ζητούμενων τιμών του Spitogatos αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών της χώρας, με την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τους τουριστικούς προορισμούς να καταγράφουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τιμών σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η έκθεση επίσης αναφέρει έντονες αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos, παρά την αύξηση των διαθέσιμων καταχωρίσεων, ο μέσος χρόνος παραμονής ενός ακινήτου στην αγορά ανέρχεται σε περίπου οκτώ μήνες για τις πωλήσεις και έξι μήνες για τις ενοικιάσεις.

σπίτι μου 2

Παράλληλα, το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, επίπεδο τιμών που παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων.

Αντίστοιχα, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ τον μήνα σε εθνικό επίπεδο και στα περίπου 785 ευρώ τον μήνα στην Αττική. Σημαντικές αναντιστοιχίες εντοπίζονται και στα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος.

Το ένα τρίτο των καταχωρίσεων προς πώληση αφορά κατοικίες άνω των 120 τ.μ., την ώρα που η ζήτηση έχει μετατοπιστεί προς μικρότερα ακίνητα. Παράλληλα, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη μόλις το 30% των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση είναι μικρότερο των 60 τ.μ., έναντι περίπου 55% στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Τα Airbnb

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι σχετικές καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 240% μεταξύ 2017 και 2024, φτάνοντας τις 230.000, που αντιστοιχούν περίπου στο 3,5% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος. Η ανάλυση του ΔΝΤ, η οποία συνδύασε δεδομένα από το Spitogatos, το INSETE και την ΕΛΣΤΑΤ, διαπίστωσε ότι η υψηλή συγκέντρωση βραχυχρόνιων μισθώσεων συνδέεται με υψηλότερες τιμές κατοικιών και μειωμένη διαθεσιμότητα ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Τέλος, η έκθεση επισημαίνει την ενεργειακή αναποτελεσματικότητα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος, σημειώνοντας ότι οι ελληνικές κατοικίες καταναλώνουν περίπου 65% περισσότερη ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο σε σύγκριση με τις Πορτογαλικές κατοικίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό στεγαστικό κόστος των νοικοκυριών.

Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης, το ΔΝΤ προτείνει έναν συνδυασμό παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη στεγαστική αγορά. Αυτός ο συνδυασμός περιλαμβάνει τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία, στοχευμένους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επένδυση σε κοινωνική και προσιτή στέγαση και ενίσχυση της παραγωγικότητας του κατασκευαστικού κλάδου για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πληρωμές: Ποιοι έχουν λαμβάνειν μέχρι τέλος Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνεται μέχρι τέλος Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο
Τρ. Πειραιώς: Φρένο στην ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης
Economy

Φρένο σε ανάπτυξη λόγω ενεργειακής κρίσης και ολοκλήρωσης RRF
Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Ακίνητα

Έκρηξη 85% στις τιμές ακινήτων βλέπει το ΔΝΤ
Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται
S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο
ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Economy

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων
Ναυτιλία

Ορμούζ, ενεργειακή ασφάλεια και σκιώδης στόλος στο επίκεντρο των Ποσειδωνίων

Μαρινάκης, Αγγελικούση, Προκοπίου και Alsubaey συζήτησαν στο Capital Link Maritime Leaders Summit για την κρίση στον Ορμούζ, τον σκιώδη στόλο και τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας στην ενεργειακή ασφάλεια

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Ακίνητα
Πληρωμές: Ποιοι έχουν λαμβάνειν μέχρι τέλος Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνεται μέχρι τέλος Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Αναλυτικά όλες οι πληρωμές από ασφαλιστικά ταμεία και ΟΠΕΚΑ - Το νέο επίδομα που προστίθεται

Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Ακίνητα

Έκρηξη 85% στις τιμές ακινήτων βλέπει το ΔΝΤ

Έκθεση του ΔΝΤ για τα ακίνητα βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos - Το πρόβλημα στη στέγαση

Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται

Τα πάνω - κάτω στα αυτοκίνητα και την φορολόγησή τους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο

Οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών, σύμφωνα με την S&P Global

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Economy

ΑΑΔΕ: 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά εντοπίστηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διατηρούν εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Economy

Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat

Στουρνάρας: Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό
Ακίνητα

Στουρνάρας: Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό

Η αγορά των ακινήτων χρηματοδοτείται κυρίως από τις καταθέσεις των υποψηφίων αγοραστών και λιγότερο από στεγαστικά δάνεια, σημειώνει ο Γιάννης Στουρνάρας

Latest News
ΗΠΑ: Ο νέος «εκλεκτός» του Τραμπ για τη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
World

ΗΠΑ: Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών

Τον Μπιλ Πούλτε διόρισε ο αμερικανός πρόεδρος στη θέση του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ - Τα «προηγούμενα» με τους Δημοκρατικούς

Alphabet: Πώληση μετοχών 80 δισ. δολ. για επενδύσεις στην AI
World

Alphabet: 80 δισ. δολάρια για την κούρσα της AI

Τα σχέδια συγκέντρωσης κεφαλαίων της Alphabet περιλαμβάνουν ιδιωτική τοποθέτηση 10 δισ. δολ. από την Berkshire Hathaway

Ρούμπιο: Μπορεί η διαπραγμάτευση με το Ιράν να μην οδηγήσει σε συμφωνία
Κόσμος

Ρούμπιο: Δεν αποκλείει το «ναυάγιο» με το Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα
Τρόφιμα – ποτά

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Στήριξη των δομών πυροπροστασίας στην Αχαϊα

Το πρόγραμμα «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο», παρουσίασε επίσημα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό κλείσιμο, ο πληθωρισμός συγκράτησε τους αγοραστές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά έκλεισαν οι ευρωαγορές- Τι συγκράτησε τους αγοραστές

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης επιβεβαίωσαν τον αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και την πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Διπλή πρόκληση για την παγκόσμια ναυτιλία

Τι ανέφεραν κορυφαίοι παράγοντες της ναυτιλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ποσειδώνια 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Πυρηνικά όπλα: Θα φιλοξενηθούν σε περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ – Ποιες βιομηχανίες βγαίνουν κερδισμένες
World

Οι ΗΠΑ... διασπείρουν πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη - Ποιες εταιρείες κερδίζουν

Μια ενίσχυση της ανάπτυξης σε πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες κερδών για πολλές εταιρείες

Βέλγιο: Αιφνιδιαστική απεργία ακυρώνει όλες οι πτήσεις προς Βρυξέλλες και Σαρλερουά
World

Αιφνιδιαστική απεργία στο Βέλγιο ακύρωσε 100 πτήσεις

Η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο Βέλγιο και στα δύο αεροδρόμια έχει ως αποτέλεσμα την επηρεασμό 140 πτήσεων

Τραμπ: Πώς έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια της ΕΕ για τεχνολογική ανεξαρτησία
World

Πώς ο Τραμπ... έσπρωξε την ΕΕ στην τεχνολογική ανεξαρτησία

Η μετατροπή σε όπλο από τον Τραμπ της εξάρτησης της Ευρώπης από τις αμερικανικές εταιρείες έχει αλλάξει το κλίμα στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες

Δημήτρης Σταμούλης
HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ
World

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; - Τα σχέδια της ΕΚΤ

Σχεδόν βέβαιη η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο – Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πληρωμές: Ποιοι έχουν λαμβάνειν μέχρι τέλος Ιουνίου
Economy

Τι πληρώνεται μέχρι τέλος Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Αναλυτικά όλες οι πληρωμές από ασφαλιστικά ταμεία και ΟΠΕΚΑ - Το νέο επίδομα που προστίθεται

Ρύζι: Αμερικανοί καλλιεργητές βλέπουν στην Κούβα μια σανίδα σωτηρίας
World

Αμερικανοί καλλιεργητές ρυζιού κοιτούν προς Κούβα

Το άνοιγμα της Κούβας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «μεγάλη ώθηση» για το ρύζι του αμερικανικού νότου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Bολφράμιο: Πώς Κινέζοι αγοραστές «σαρώνουν» τις ΗΠΑ για το κρίσιμο μέταλλο
World

Κινέζοι «σαρώνουν» τις ΗΠΑ για βολφράμιο

Οι προσπάθειες Κινέζων να αγοράσουν βολφράμιο έχει αυξήσει τις τιμές και έχει προκαλέσει εκκλήσεις για περιορισμό των πωλήσεων ενός ζωτικού πόρου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Enterprise Greece: 45 ελληνικές εταιρείες στην Διεθνή Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας
Τρόφιμα – ποτά

Στο Άμστερνταμ η «αφρόκρεμα» των ελληνικών private label

Την εθνική συμμετοχή στην έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας PLMA στηρίζει σταθερά εδώ και 20 χρόνια η Enterprise Greece

Uniper: Ποιοί δείχνουν ενδιαφέρον για το γερμανικό ενεργειακό όμιλο
World

Οι «μνηστήρες» για την αγορά της γερμανικής Uniper

Στους πιθανούς αγοραστές της Uniper περιλαμβάνονται η καναδική CPPIB και η τσεχική EPH, αναφέρουν πηγές

Βουλή: Εντός του Ιουνίου η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος
Πολιτική

Ανοίγει η διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies