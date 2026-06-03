Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Nikkei

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Με ισχυρά κέρδη κινήθηκαν τα περισσότερα χρηματιστήρια της Ασίας σήμερα, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να παραμερίζουν τις ανησυχίες γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα, οι αγορές διατήρησαν τη θετική τους δυναμική. Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, να δηλώνει ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες σε «μεγάλα τμήματα» των Στενών του Ορμούζ και πραγματοποιεί επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως για τη μεταφορά ενέργειας, καθώς πριν από την έναρξη της σύγκρουσης περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου διέρχονταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Οι δείκτες

Στο ταμπλό, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,94%, διευρύνοντας τα αρχικά του κέρδη και σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ ο TOPIX κατέγραψε άνοδο 2,14%.

Στην Κίνα, ο δείκτης CSI 300 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,52%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng Index υποχώρησε κατά 1,73%.

Θετικό πρόσημο εμφάνισε και η αγορά της Αυστραλίας, με τον S&P/ASX 200 να ενισχύεται κατά 0,82%, παρά το γεγονός ότι η οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2025, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 2,6%. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στην ασθενέστερη καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, στη μειωμένη κρατική κατανάλωση και στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στον εξορυκτικό κλάδο.

Αντίθετα, αρνητικό ήταν το κλίμα στην Ινδία, με τον δείκτη Nifty 50 να υποχωρεί κατά 0,78% και τον BSE Sensex να σημειώνει απώλειες 0,85%.

Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.