Χρηματιστήριο Αθηνών: «Παίζει» άμυνα στους πωλητές

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Ήπια πτωτικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με τη χθεσινή συνεδρίαση, ήτοι την ταλάντευση μεταξύ ενός στενού εύρους και την ισορροπία εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,16% στις 2.370,63 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 32,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,2 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,15% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.019,71 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,13% στις 2.728,07 μονάδες.

Νέα κλιμάκωση

Η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν επηρεάζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά και τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες να καταγράφουν απώλειες στις πρώτες συναλλαγές. Οι ανησυχίες για νέες διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας επανέρχονται, καθώς η προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης φαίνεται και πάλι να θολώνει.

Στο εσωτερικό, στο επίκεντρο βρίσκεται η αναθεώρηση των δεικτών STOXX. Η CrediaBank εντάσσεται στους δείκτες STOXX Greece, STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ αφαιρείται από τους συγκεκριμένους δείκτες. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Ιουνίου, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σχετικές αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων από τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τους δείκτες.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται σήμερα στη Lamda Development, καθώς ξεκινά η δημόσια προσφορά του νέου εταιρικού ομολόγου της εταιρείας. Η έκδοση προβλέπει την άντληση κεφαλαίων έως 350 εκατ. ευρώ, με το εύρος της απόδοσης να διαμορφώνεται μεταξύ 4,20% και 4,50%.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Aktor σημειώνει απώλειες 1,57%, με τις Βιοχάλκο, Cenergy, ΔΑΑ, Motor Oil, Aegean, Σαράντης, ΔΕΗ, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Τιτάν, Metlen, Coca Cola, Optima και ΕΥΔΑΠ να κινούνται ήπια πτωτικά.

Στον αντιποδα, Allwyn και Helleniq Energy σημειώνουν κέρδη 1,55% και 1,36% αντίστοιχα, με τις Jumbo, Eurobank, ΕΛΧΑ, Εθνική, Πειραιώς και Κύπρου να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι Λάμδα και ΟΤΕ.