Σόλομον: Προειδοποιεί για απληστία στη Wall Street

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«Περισσότερη απληστία παρά φόβο» είπε ότι διακρίνει στη Wall Street o CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, σχολιάζοντας το γεγονός ότι οι επενδυτές φαίνονται να βάζουν στην άκρη τις ανησυχίες γύρω από τις υψηλές τιμές των περιουσιακών στοιχείων, το υψηλό κόστος του πετρελαίου και την άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, οδηγώντας τις τιμές των μετοχών όλο και ψηλότερα.

Τα σχόλια του επικεφαλής της επενδυτικής τράπεζας υπογραμμίζουν τη non-stop αισιόδοξη οπτική στη Wall Street, η οποία βοήθησε τον δείκτη S&P 500 να καταγράψει ιστορικά υψηλά κλεισίματος 11 φορές μέσα στον Μάιο, δηλαδή τις μισές ημέρες διαπραγμάτευσης.

Τα κεφάλαια είναι διαθέσιμα

Μιλώντας στο Economic Club της Νέας Υόρκης, ο Σόλομον ρωτήθηκε σχετικά με την ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει τις επερχόμενες γιγαντιαίες IPOs τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX, OpenAI και Anthropic, στις οποίες η Goldman ελπίζει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και θα είναι οι μεγαλύτερες IPOs όλων των εποχών. Ο Σόλομον δήλωσε ότι υπάρχει «άφθονη ρευστότητα στο σύστημα εάν ο κόσμος συνεχίσει να παραμένει εξίσου αισιόδοξος».

«Ξέρω ότι αυτό που λέω θα προκαλέσει αντιπαράθεση. Αλλά πιστεύω ότι είναι απολύτως αληθές και κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Βρισκόμαστε σίγουρα σε μια στιγμή όπου υπάρχει περισσότερη απληστία παρά φόβος», δήλωσε ο Σόλομον. «Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια έρχονται στις αγορές. Επειδή τα κεφάλαιο είναι διαθέσιμα».

Ο Σόλομον επεσήμανε τη σχετικά συγκρατημένη αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση της Alphabet για άντληση κεφαλαίων ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω έκδοσης μετοχών —η μετοχή υποχώρησε περίπου 2% την Τρίτη— ως δείγμα της διάθεσης της αγοράς να χρηματοδοτήσει μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Η Goldman Sachs λειτούργησε ως σύμβουλος και συνδιοργανωτής του βιβλίου προσφορών.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη συμφωνία μετοχών, η μεγαλύτερη δευτερογενής έκδοση μετοχών που έχει γίνει ποτέ. Η μετοχή κινείται αρκετά καλά», δήλωσε ο Σόλομον. «Αυτό είναι το πρώτο πραγματικό, χειροπιαστό δεδομένο για την εισαγωγή ενός τέτοιου μεγέθους και είναι ενθαρρυντικό».

Το κλίμα μπορεί να γυρίσει σε φόβο

Αν και εμφανίστηκε γενικά αισιόδοξος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την οικονομία —δήλωσε ότι σε μια δεκαετία από τώρα, με τις προόδους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ΗΠΑ θα έχουν «μια πάρα, πάρα πολύ παραγωγική οικονομία» με χαμηλή ανεργία— ο Σόλομον προειδοποίησε ότι το κλίμα στις αγορές «μπορεί να μετατραπεί σε φόβο πολύ γρήγορα».

Οι αμερικανικές μετοχές που συνδέονται με την επενδυτική έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν καταγράψει τεράστια κέρδη τους τελευταίους μήνες, με τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης S&P 500 να ολοκληρώνει την περασμένη εβδομάδα το μακροβιότερο εβδομαδιαίο ανοδικό σερί του από τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite έχει σημειώσει άλμα 30% από τα τέλη Μαρτίου, καθοδηγούμενος κυρίως από εταιρείες ημιαγωγών και εταιρείες παραγωγής τσιπ μνήμης. Παράλληλα, οι μετοχές λογισμικού ανέκαμψαν από ένα κύμα ρευστοποιήσεων που σημειώθηκε στις αρχές του έτους.

Ωθούμενη από κέρδη-ρεκόρ, η Sandisk ηγείται της κούρσας, σημειώνοντας άνοδο περίπου 630% φέτος. Η κατασκευάστρια ημιαγωγών Micron, η εταιρεία κατασκευής διακομιστών (servers) Dell και η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Intel έχουν καταγράψει άνοδο 265 τοις εκατό, 250 τοις εκατό και 191 τοις εκατό αντίστοιχα κατά την ίδια περίοδο.