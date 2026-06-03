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ΕΦΕΤ: Aνάκληση μη ασφαλούς προϊόντος (σαλάτα)

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας - Καλεί τους καταναλωτές , που έχουν προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν

Τρόφιμα – ποτά 03.06.2026, 17:42
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ΕΦΕΤ: Aνάκληση μη ασφαλούς προϊόντος (σαλάτα)
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Την ανάκληση προϊόντος (σαλάτα) λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes απαίτησε ο Ενιαιος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ενω παράλληλα καλεί τους καταναλωτές που το έχουν προμηθευτεί να μην το καταναλώσουν.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ έχει ως εξής:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας “ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ” με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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