Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές από το παγκόσμιο τεχνολογικό sell-off

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Με απώλειες κινούνται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σε ΗΠΑ και Ασία, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να απομακρύνονται από τις μετοχές τεχνολογίας και κυρίως από τις εταιρείες που συνδέονται με την αγορά ημιαγωγών και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,29% στις 622 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,23% στις 10.336 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,49% στις 24.822 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,07% στις 8.238 μονάδες.

Η αρνητική εικόνα ακολουθεί το κύμα ρευστοποιήσεων που έπληξε τις τεχνολογικές μετοχές στις αμερικανικές και ασιατικές αγορές και μεταφέρθηκε στην Ευρώπη. Ο τεχνολογικός δείκτης του Stoxx 600 σημειώνει πτώση 2%, με τις μετοχές των μεγάλων εταιρειών ημιαγωγών Infineon Technologies και ASML να υποχωρούν κατά 4% και 2,5% αντίστοιχα.

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντάθηκαν μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα της Broadcom, τα οποία οδήγησαν πολλούς επενδυτές σε μεταφορά κεφαλαίων από τις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη προς πιο αμυντικούς κλάδους της οικονομίας.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Donald Trump δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ήταν «τιμή» του να συναντηθεί με τον Ayatollah Mojtaba Khamenei, εφόσον μια τέτοια συνάντηση μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία.

Ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει πλέον εισέλθει στον τέταρτο μήνα, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες στις διεθνείς αγορές και να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για την αγορά ακινήτων του Ηνωμένο Βασίλειο έδειξαν επιβράδυνση της ανόδου των τιμών κατοικιών.

Σύμφωνα με τον δείκτη Halifax House Price, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά μόλις 0,5% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση καταγράφηκε πτώση 0,1%, ενώ σε τριμηνιαία βάση οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,2%. Η μέση τιμή κατοικίας διαμορφώθηκε στις 298.806 στερλίνες.