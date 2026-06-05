ΔΕΗ: Αλλαγές στους δείκτες του Χρηματιστηρίου μετά τη νέα προσφορά μετοχών

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Η Euronext Athens γνωστοποίησε ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών της ΔΕΗ, ο συντελεστής ευρείας διασποράς της εταιρείας μειώνεται από 61% σε 48% σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει.

Η μεταβολή αφορά τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη, τον FTSE/Χ.Α. Large Cap, τον FTSE/Χ.Α. Δείκτη Αγοράς και τον FTSE/Χ.Α. Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Παράλληλα, ο συντελεστής βαρύτητας της μετοχής της ΔΕΗ στον δείκτη ATHEX ESG περιορίζεται από 59,04% σε 46,45%, εξέλιξη που αποτυπώνει τη νέα κεφαλαιακή και διασπορική εικόνα της εισηγμένης μετά την πρόσφατη εταιρική κίνηση.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026.

Χρηματιστηριακή εικόνα

Η μεταβολή στον free float και στη στάθμιση των δεικτών είναι σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη βαρύτητα της ΔΕΗ στα χαρτοφυλάκια παθητικής διαχείρισης και να οδηγήσει σε αναπροσαρμογές θέσεων από θεσμικούς επενδυτές που ακολουθούν τους σχετικούς δείκτες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αγορά συνήθως παρακολουθεί όχι μόνο τις τεχνικές αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών, αλλά και το κατά πόσο μια νέα προσφορά μετοχών επηρεάζει το επενδυτικό αφήγημα της εταιρείας, τη ρευστότητά της και τις προοπτικές αποτίμησής της.

Για τη ΔΕΗ, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η μετοχή παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του μεγέθους της εταιρείας, της παρουσίας της στους βασικούς δείκτες και του βάρους της στον ενεργειακό κλάδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίδραση στους δείκτες

Η μείωση του free float από 61% σε 48% σημαίνει πρακτικά ότι το ποσοστό των μετοχών που θεωρείται διαθέσιμο για διαπραγμάτευση στην αγορά μειώνεται, κάτι που με τη σειρά του αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η στάθμιση της εταιρείας στους δείκτες.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για δείκτες όπως ο FTSE/Χ.Α. Large Cap και ο FTSE/X.A. Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, καθώς η ΔΕΗ αποτελεί κομβικό τίτλο στον ενεργειακό χώρο και κάθε τεχνική αναπροσαρμογή μπορεί να μεταβάλει τη σχετική βαρύτητα του κλάδου.

Η προσαρμογή στον δείκτη ATHEX ESG δείχνει επίσης ότι η νέα μετοχική δομή επηρεάζει και τη θέση της εταιρείας στους δείκτες βιωσιμότητας, οι οποίοι αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη διαχείριση κεφαλαίων και στις επενδυτικές αποφάσεις.

Πλαίσιο αγοράς

Η πρόσφατη κίνηση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ δεν έχει μόνο λογιστικό ή τεχνικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική χρηματοδότησης και κεφαλαιακής ενίσχυσης, που συνήθως συνοδεύεται από αυξημένο ενδιαφέρον για τις μεσοπρόθεσμες επιδόσεις της εταιρείας στο ταμπλό.

Στην πράξη, τέτοιες αλλαγές επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά της μετοχής, αλλά και το πώς οι επενδυτές τιμολογούν τη ρευστότητα, το βάθος της αγοράς και τη συμμετοχή της ΔΕΗ στους βασικούς δείκτες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.