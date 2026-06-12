ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

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Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων του «Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026» στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ

Πότε θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα για τις κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας αλλά και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis