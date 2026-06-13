 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(27) "Telecommunications Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία

Η νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 δείχνει ότι η συμβολή των κινητών τεχνολογιών έφτασε το 1,15 τρισ. ευρώ το 2025

Τηλεπικοινωνίες 13.06.2026, 20:32
Σχολιάστε
Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κινητή τηλεφωνία και οι ψηφιακές υποδομές αναδεικνύονται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με τη νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 της GSMA. Η συμβολή των κινητών τεχνολογιών στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 14% το 2025 και έφθασε το 1,15 τρισ. ευρώ, αντιστοιχώντας πλέον στο 6,1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, έναντι 1,01 τρισ. ευρώ ή 5,5% του ΑΕΠ το 2024.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της συνεισφοράς, περίπου 820 δισ. ευρώ, προήλθε από τα οφέλη παραγωγικότητας που δημιουργούν οι κινητές επικοινωνίες. Η χρήση κινητών συσκευών, εφαρμογών και υπηρεσιών δεδομένων επιταχύνει την πρόσβαση στην πληροφορία, βελτιώνει την επικοινωνία και διευκολύνει τις διαδικασίες σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Σύμφωνα με την GSMA, η συνολική συμβολή του κλάδου στην ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να ξεπεράσει το 1,6 τρισ. ευρώ έως το 2030.

Η διείσδυση του mobile internet

Σήμερα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν σχεδόν 600 εκατομμύρια κινητές συνδέσεις, ενώ περισσότεροι από 370 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητού διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από το 80% του πληθυσμού της Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη θέση του mobile internet ως καθημερινή υποδομή για την οικονομία και την κοινωνία.

Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς έως το 2030 το 86% των Ευρωπαίων πολιτών προβλέπεται να διαθέτει συνδρομή κινητού διαδικτύου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η ζήτηση για συνδεσιμότητα παραμένει ισχυρή και ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες ενσωματώνονται όλο και βαθύτερα στην καθημερινότητα.

Η μετάβαση στο 5G

Παράλληλα, η μετάβαση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς επιταχύνεται με σταθερό ρυθμό. Στο τέλος του 2025, το 43% των κινητών συνδέσεων στην Ευρώπη θα βασίζεται σε 5G, ενώ μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό αναμένεται να φθάσει στο 88%, δηλαδή σχεδόν 530 εκατομμύρια συνδέσεις. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η διείσδυση του 5G προβλέπεται να ξεπεράσει το 90%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η τεχνολογία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας της επόμενης δεκαετίας.

Η εξάπλωση του 5G δεν αφορά μόνο την ταχύτητα ή την ποιότητα σύνδεσης. Συνδέεται επίσης με νέες δυνατότητες για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την υγεία, την ενέργεια και τις δημόσιες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, η GSMA θεωρεί ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Το επενδυτικό στοίχημα

Η ανάπτυξη αυτή, ωστόσο, απαιτεί τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η GSMA Intelligence υπολογίζει ότι οι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα επενδύσουν περίπου 270 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2036 μόνο για τη συντήρηση, αναβάθμιση και αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού. Το ποσό αυτό θεωρείται αρκετό για να διασφαλίσει τη λειτουργία των δικτύων και τη σταδιακή αναβάθμισή τους.

Ωστόσο, η GSMA επισημαίνει ότι τα 270 δισ. ευρώ δεν επαρκούν αν η Ευρώπη θέλει να ανακτήσει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά κινητών επικοινωνιών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις περίπου 200 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό επενδυτικό πακέτο στα 475 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Κάλυψη, ανθεκτικότητα και AI

Από τα επιπλέον αυτά κεφάλαια, 35 δισ. ευρώ θα πρέπει να κατευθυνθούν στην επέκταση της κάλυψης 5G σε όλες τις κατοικημένες περιοχές της Ευρώπης. Το σχέδιο περιλαμβάνει αναβάθμιση των δικτύων πρόσβασης, ενίσχυση της χωρητικότητας όπου απαιτείται, ανάπτυξη αυτόνομων πυρήνων δικτύου 5G και αξιοποίηση δορυφορικών τεχνολογιών για τη σύνδεση απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών.

Άλλο κρίσιμο πεδίο είναι η ανθεκτικότητα των δικτύων. Για τη θωράκιση των κρίσιμων υποδομών κινητών επικοινωνιών απαιτούνται, σύμφωνα με τη μελέτη, 38 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στην επέκταση της διάρκειας λειτουργίας των μπαταριών στους σταθμούς βάσης, στη χρήση δορυφορικών συνδέσεων ως εναλλακτικών διαδρομών επικοινωνίας, στην αξιοποίηση γεννητριών και στην περαιτέρω ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η τεχνητή νοημοσύνη. Η GSMA υπολογίζει ότι οι πάροχοι θα χρειαστεί να επενδύσουν επιπλέον 28 δισ. ευρώ για τη δημιουργία δικτύων ικανών να υποστηρίξουν εφαρμογές AI. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να μειώσουν το λειτουργικό κόστος μέσω της αυτοματοποίησης των δικτύων, της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, κυρίως στις επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Μεταφορές και ψηφιακή κυριαρχία

Το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων επενδύσεων αφορά τις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την πλήρη κάλυψη των βασικών διαδρόμων μεταφορών με δίκτυα 5G. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται επενδύσεις ύψους 104 δισ. ευρώ στα δίκτυα πρόσβασης κινητών επικοινωνιών. Η προτεραιότητα δίνεται σε οδικούς άξονες, σιδηροδρομικά δίκτυα και βασικούς διαδρόμους μετακίνησης, ώστε να υποστηριχθούν οι μελλοντικές εφαρμογές συνδεδεμένων μεταφορών και έξυπνης κινητικότητας.

Η GSMA επισημαίνει επίσης ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα συζήτηση για την ψηφιακή κυριαρχία. Η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσιών cloud αυξάνει τις απαιτήσεις για ασφαλείς και αξιόπιστες υποδομές, με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω της εμπειρίας τους στη διαχείριση κρίσιμων εθνικών δικτύων και της λειτουργίας τους σε αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα.

Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Τα στοιχεία της GSMA αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται: οι κινητές επικοινωνίες αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια σαφή επιλογή: είτε θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επενδύσεις ύψους 475 δισ. ευρώ, είτε θα ρισκάρει να μείνει πίσω απέναντι στη Βόρεια Αμερική και την Ανατολική Ασία στη νέα ψηφιακή εποχή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής
Campbell’s: Διατηρεί τους ετήσιους στόχους παρά τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στις ΗΠΑ
Business

Αντέχει στις πιέσεις η Campbell's, αλλά οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές τους
Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Business

Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα
Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Τηλεπικοινωνίες

Η κινητή τηλεφωνία βασικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας
Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Τρόφιμα – ποτά

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στα τρόφιμα
Loulis Food Ingredients: Σύγχρονες πρακτικές και στρατηγικός σχεδιασμός οδηγούν την ανάπτυξη
Business

Loulis Food Ingredients: Τι οδηγεί την ανάπτυξη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μουντιάλ 2026: Πώς το τουρνουά τροφοδοτεί τη «gamification» των αγορών
Business of Sport

Το ποδόσφαιρο και οι αγορές στην εποχή του «gamification»

Το φετινό Μουντιάλ 2026 αναμένεται να προσθέσει έως και 10 δισ. δολάρια σε συνολικό στοιχηματικό όγκο, σύμφωνα με αναλυτές

Γιώργος Πολύζος
Επενδύσεις: Ποιες Περιφέρειες της χώρας πρωταγωνιστούν
Economy

Ποιες Περιφέρειες πρωταγωνιστούν στις επενδύσεις [γραφήματα]

Οι πρωταθλήτριες και οι ουραγοί στις επενδύσεις - Οι κλάδοι που κυριαρχούν

Μαρία Σιδέρη
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τηλεπικοινωνίες
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα – Το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία
Business

Όμιλος Ηρακλής: Πώς χτίζεται η ανθεκτικότητα

Με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη ο όμιλος Ηρακλής ενισχύει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα - Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό του πλάνο

Mobile Economy Europe: Η μάχη για το 5G, την AI και την ψηφιακή κυριαρχία
Τηλεπικοινωνίες

Η κινητή τηλεφωνία βασικός μοχλός της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η νέα μελέτη Mobile Economy Europe 2026 δείχνει ότι η συμβολή των κινητών τεχνολογιών έφτασε το 1,15 τρισ. ευρώ το 2025

Κλάδος τροφίμων: Γιατί παραμένει ψηλά στην ατζέντα των επενδυτών – Τι αποκαλύπτουν τα πρόσφατα deals
Τρόφιμα – ποτά

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στα τρόφιμα

Νέες επενδυτικές κινήσεις αναδιαμορφώνουν τον κλάδο τροφίμων στην εγχώρια σκηνή - Κρίσιμη η παράμετρος των εξαγωγών - Ποιοι «ανιχνεύουν» την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Loulis Food Ingredients: Σύγχρονες πρακτικές και στρατηγικός σχεδιασμός οδηγούν την ανάπτυξη
Business

Loulis Food Ingredients: Τι οδηγεί την ανάπτυξη

Με την 7η γενιά να βρίσκεται στο «τιμόνι» η Loulis Food Ingredients στοχεύει στη διεύρυνση της παρουσίας της εντός και εκτός συνόρων

Μαρία Σιδέρη
OT FORUM: Η βιομηχανία εκπέμπει SOS – Πώς «πνίγει» τις επενδύσεις το κόστος ενέργειας
Business

SOS εκπέμπει η βιομηχανία - Τι «πνίγει« τις επενδύσεις

Ο ρόλος και τα «αγκάθια» για τη βιομηχανία - Τι είπαν στο 7ο OT FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου

Μαρία Σιδέρη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ο χάρτης των online αγορών – Οι κυρίαρχες χώρες
Business

Ο χάρτης των online αγορών - Οι κυρίαρχες χώρες

Στα 5,9 δισ. ανέρχονται τα δέματα στην ΕΕ το 2025 - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Latest News
Γροιλανδία: Η Ιαπωνία στέλνει ειδικούς για να αξιολογήσει την εξόρυξη σπάνιων γαιών
World

Η Ιαπωνία... εποφθαλμιά τις σπάνιες γαίες της Γροιλανδίας

Η Γροιλανδία διαθέτει περίπου 1,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σπάνιων γαιών

Πανελλαδικές: Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα – Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Στις 16 Ιουνίου ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα στις Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αρχίζουν την προσεχή Τρίτη και ολοκληρώνονται την Πέμπτη, 25 Ιουνίου

Κυβέρνηση: Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου
Πολιτική

Ντόμινο σκανδάλων πληγώνει το Μαξίμου

Οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων, οι αναφορές στη δικογραφία και τα ερωτήματα που φέρνει στο προσκήνιο το κύκλωμα των πολεοδομιών

Τζίνα Μοσχολιού
Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% – Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου

Εως τις 10 Ιουνίου 2026, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις Ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες

Πετρέλαιο: Αλλάζει ο χάρτης των ροών στη Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης των ροών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή

Αναλυτές εκτιμούν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη αποφεύγουν ενέργειες που θα οδηγούσαν σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών σε πετρέλαιο

Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία
World

Βρετανία – Ιαπωνία: Mega deal 24 δισ. δολαρίων για συνεργασίες στην τεχνολογία

Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να προκύψουν από τη συνεργασία που προωθούν Βρετανία και Ιαπωνία

ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ασαφής ο χρόνος υπογραφής της

Ηγετικά στελέχη των ΗΠΑ και του Πακιστάν προβλέπουν την υπογραφή του πλαισίου ειρήνης την Κυριακή με Ιράν

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Economist: Το νέο κύμα μετανάστευσης των πλουσίων και η βιομηχανία των 40 δισ. δολαρίων
World

Οι πλούσιοι ψάχνουν νέα πατρίδα – Μια βιομηχανία 40 δισ.

Σύμφωνα με τον Economist, περισσότεροι από 165.000 εκατομμυριούχοι αναμένεται να μεταφέρουν φέτος τη φορολογική και προσωπική τους έδρα σε άλλη χώρα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Experts

Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Απόστολος Αλωνιάτης
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ
Opinion

Μετατόπιση κεφαλαίων στην ΑΙ

Η διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφάλειας και αξίας σε ενεργειακές υποδομές, ακίνητα και εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Συμεών Μαυρουδής
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies