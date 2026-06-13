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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις

Νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμα χρέη σε 72 δόσεις μέσω myAADE - Όλες οι λεπτομέρειες

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 13.06.2026, 15:00
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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις
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Με αγωνία περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία νέο πρόγραμμα τμηματικής εξόφλησης χρεών, που θα επιτρέπει την αποπληρωμή οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων έχει καθοριστεί στο 5,84%

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης στα τέλη του Ιουνίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι θα έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο έξι μηνών, καθώς η προθεσμία λήγει με το κλείσιμο του έτους. Αυτό το εκτεταμένο χρονικό πλαίσιο δίνει επαρκή ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με το Δημόσιο.

Το νέο πρόγραμμα διευκόλυνσης καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλών που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση των 72 δόσεων υπάγονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και παραμένουν ανεξόφλητες προς τη φορολογική διοίκηση και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Το κρίσιμο χρονικό σημείο αναφοράς είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς μόνο τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι αυτή την ημερομηνία μπορούν να ενταχθούν στο σχήμα.

ληξιπρόθεσμα χρέη

Ωστόσο, υπάρχει σημαντικός περιορισμός: οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης μέχρι τις 21 Απριλίου 2026 δεν δικαιούνται να συμπεριληφθούν στη νέα διευκόλυνση. Αυτός ο όρος διασφαλίζει ότι το μέτρο απευθύνεται πραγματικά σε αρρύθμιστες οφειλές που χρήζουν τακτοποίησης.

Η απώλεια δόσεων ή η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης και σε επαναφορά των μέτρων είσπραξης

Για να καταστεί κάποιος επιλέξιμος για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η κυριότερη απαίτηση αφορά τις πρόσφατες οφειλές: όλα τα χρέη που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση πριν την υποβολή της αίτησης. Αυτή η απαίτηση εξασφαλίζει ότι οι οφειλέτες παραμένουν συνεπείς με τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων έχει καθοριστεί στο 5,84%, ποσοστό που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Όσον αφορά τη μηνιαία καταβολή, έχει τεθεί κατώτατο όριο στα 30 ευρώ ανά δόση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η εξόφληση προχωρά με ουσιαστικό ρυθμό. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν προσεκτικά το συνολικό ποσό της οφειλής τους και να επιλέξουν τον αριθμό των δόσεων που ανταποκρίνεται στις οικονομικές τους δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους που θα προκύψουν.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η απώλεια δόσεων ή η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης και σε επαναφορά των μέτρων είσπραξης. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν θα αρκεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα των 72 δόσεων, αλλά θα πρέπει να παραμείνει συνεπής και στις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Το επόμενο πρακτικό βήμα για τους ενδιαφερόμενους είναι ο έλεγχος της εικόνας τους σε myAADE και ΚΕΑΟ, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν μόνο παλιές αρρύθμιστες οφειλές έως 31.12.2023 ή αν εμφανίζονται και μεταγενέστερα χρέη.

Για τη δεύτερη κατηγορία, η τακτοποίηση των νεότερων υποχρεώσεων θα προηγηθεί της αίτησης για τις 72 δόσεις.

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