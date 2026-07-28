Μαδαγασκάρη: «Ναι» ΗΠΑ σε έργο για τις σπάνιες γαίες

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Σε υποστήριξη του έργου εξόρυξης σπάνιων γαιών Ampasindava στη Μαδαγασκάρη, προχωρούν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την αποδυνάμωση της κυριαρχίας των ανταγωνιστών τους στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, όπως ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να αναπτύξει εναλλακτικές πηγές ορυκτών που σήμερα ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα.

Το κοίτασμα περιέχει στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μαγνητών ζωτικής σημασίας για τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλεκτρονικά και τα αμυντικά συστήματα

Το έργο αναδεικνύει μια μεταβαλλόμενη δυναμική στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών της Αφρικής, όπου οι κινεζικές εταιρείες κυριαρχούν εδώ και καιρό στις επενδύσεις σε χαλκό, κοβάλτιο και λίθιο. Ορισμένα από τα κορυφαία έργα εκμετάλλευσης σπάνιων γαιών της ηπείρου αναδύονται πλέον με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ευρύτερου δυτικού κόσμου, σύμφωνα με το Reuters.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου Harena Rare Earths, ιδιοκτήτρια και ⁠υπεύθυνη ανάπτυξης του έργου Ampasindava, αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης (International Development Finance Corporation) δεσμεύτηκε να διαθέσει έως και 4,48 εκατομμύρια δολάρια για εργασίες πιλοτικής μονάδας, εργαστηριακές δοκιμές και περιβαλλοντικά προγράμματα, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή μελλοντική χρηματοδότηση.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον για τα κρίσιμα ορυκτά στην Αφρική αποσκοπεί στην αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων σε τομείς εξόρυξης που εδώ και καιρό κυριαρχούνται από «αδιαφανείς, αρπακτικές επενδύσεις από τους αντιπάλους μας».

«Η Μαδαγασκάρη εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική και διαβλέπουμε ευκαιρίες σε ολόκληρη τη χώρα για την αύξηση των επενδύσεων των ΗΠΑ και των χωρών που ευθυγραμμίζονται με τις ΗΠΑ στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε απάντηση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ερωτήσεις του Reuters.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια εξόρυξη και επεξεργασία σπάνιων γαιών και τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιήσει ελέγχους στις εξαγωγές για να υπογραμμίσει την επιρροή της στις αλυσίδες εφοδιασμού που είναι κρίσιμες για τα ηλεκτρικά οχήματα, τις ανεμογεννήτριες, τα ηλεκτρονικά και τα αμυντικά συστήματα.

Επεξεργασία των σπάνιων γαιών σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Το κοίτασμα ιονικού πηλού Ampasindava είναι πλούσιο σε νεοδύμιο, πρασεοδύμιο, δυσπρόσιο και τερβίου, ζωτικά στοιχεία για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών που είναι απαραίτητα για αμυντικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών και συστημάτων πυραύλων ακριβείας, αναφέρει η Harena.

Το έργο αναμένεται να παράγει περίπου 4.000 μετρικούς τόνους οξειδίων σπάνιων γαιών ετησίως, συμπεριλαμβανομένων 1.700 τόνων σπάνιων γαιών υψηλής αξίας για μαγνήτες, όπως το NdPr και το DyTb, ανέφερε η εταιρεία.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Harena, Andrew Murphy, δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης και ελπίζει να εξασφαλίσει την έγκριση «στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Η Harena στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή στο Ampasindava έως τα μέσα του 2028 και αξιολογεί επιλογές επεξεργασίας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ανέφερε ο Murphy, αναφέροντας τις εταιρείες MP Materials, USA Rare Earths και Solvay μεταξύ των πιθανών συνεργατών διύλισης.

Αν και η δέσμευση της DFC είναι σχετικά περιορισμένη, ο Murphy ανέφερε ότι θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μεγαλύτερη υποστήριξη από τις ΗΠΑ, καθώς το έργο, προϋπολογισμού περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων, προχωρά προς την κατασκευή.

Ένας εκπρόσωπος της DFC δήλωσε ότι ο οργανισμός θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο πρόσθετης στήριξης για το έργο, υπό την προϋπόθεση της διενέργειας δέουσας επιμέλειας και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει πιθανές χρηματοδοτήσεις.