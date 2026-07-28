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Τραμπ: Ψηφοθηρική «στοργή» στους βιομηχανικούς εργάτες, εν μέσω κλιμακούμενης κρίσης

Οι εργάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία γυρνούν τη δημοσκοπική πλάτη τους στον Αμερικανό πρόεδρο

World 28.07.2026, 23:55
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Τραμπ: Ψηφοθηρική «στοργή» στους βιομηχανικούς εργάτες, εν μέσω κλιμακούμενης κρίσης
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Στην εργατική τάξη στράφηκε αίφνης ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοδοξώντας να ενισχύσει την υποτονική υποστήριξη μεταξύ των, κυρίως, βιομηχανικών εργατών, προς το πρόσωπό του, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Με προπαγανδιστική αιχμή τους «ιστορικούς δασμούς»(sic) οι οποίοι, όπως υποστήριξε ο ίδιος, έχουν οδηγήσει σε μια αναβίωση των βιομηχανικών περιοχών της Αμερικής, ο Τραμπ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίλφορντ του Μίσιγκαν, τη Δευτέρα, και κατήγγειλε την αποτυχία των προηγούμενων κυβερνήσεων να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας στον τομέα της μεταποίησης, τονίζοντας ότι με την πολιτική του, τα εργοστάσια «επέστρεφαν εκεί που ανήκουν».

«Για δεκαετίες, οι εργάτες και οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αυτού του σπουδαίου κράτους ήταν ξεπουλημένοι και προδομένοι από πολιτικούς της παγκοσμιοποίησης και διεφθαρμένα ειδικά συμφέροντα που άφηναν άλλες χώρες να κλέψουν τις δουλειές σας, να λεηλατήσουν τα εργοστάσιά σας και να αρπάξουν τα κοσμήματα του στέμματος της αμερικανικής βιομηχανίας», είπε μπροστά απευθυνόμενος σε ένα θορυβώδες πλήθος.

«Αλλά τώρα, επιτέλους, το Μίσιγκαν έχει έναν πρόεδρο που υπερασπίζεται τους εργαζόμενους στην αυτοκινητοβιομηχανία και βάζει την Αμερική πάνω απ’ όλα».

Τραμπ: Η ακρίβεια «στεγνώνει» τσέπες και ψήσους

Όπως αναφέρουν oi Financial Times, τα σχόλια του Τραμπ έγιναν εν μέσω μιας προσπάθειας να αναζωογονηθεί η υποστήριξη για την οικονομική του ατζέντα μεταξύ των εργαζόμενων Αμερικανών και να πειστούν οι ψηφοφόροι στην πολιτεία – κλειδί να εκλέξουν τους Ρεπουμπλικάνους για να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Η δημοτικότητα του προέδρου μεταξύ των εργατών, οι οποίοι τον βοήθησαν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024, έχει μειωθεί απότομα από τότε που κάθισε ξανά στο οβάλ γραφείο, καθώς η επιδεινούμενη κρίση ασκεί πίεση στους Αμερικανούς.

Η μέση τιμή βενζίνης στο πρατήριο, ένα από τα πιο ορατά σημάδια πληθωρισμού, έχει εκτοξευθεί στα 4,11 δολάρια το γαλόνι (1 γαλόνι = 3,7 λίτρα) – από 3,15 δολάρια πριν από ένα χρόνο – καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει περιορίσει τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η σύγκρουση έχει επίσης συμβάλει στην αύξηση του κόστους δανεισμού, με τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 30ετούς διάρκειας να φτάνουν το 6,58%.

Μια δημοσκόπηση του CBS-YouGov την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι η υποστήριξη του Τραμπ μεταξύ των λευκών ψηφοφόρων χωρίς πανεπιστημιακή μόρφωση είχε μειωθεί από 63% στις αρχές του 2025 σε 51%.

Όσον αφορά τον χειρισμό της οικονομίας, η υποστήριξη μεταξύ του ίδιου δημογραφικού πληθυσμού είχε υποχωρήσει από 60% σε 45%.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η δασμολογική του πολιτική – συμπεριλαμβανομένου του δασμού 25% στα ξένα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά – είχε προσελκύσει την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας πίσω στις ΗΠΑ, επικαλούμενος επενδύσεις από την GM, τη Ford, την Hyundai και την Toyota σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

«Ξένες χώρες και εταιρείες έρχονταν και μας έκλεβαν στα τυφλά και αυτό προκαλούσε τεράστια προβλήματα στις δουλειές σας», είπε ο Τραμπ στο πλήθος στο Μίσιγκαν.

«Αλλά τώρα όλα αυτά αλλάζουν επειδή επέβαλα ιστορικούς δασμούς σε ξένους παραγωγούς και κατασκευαστές».

Μείωση θέσεων εργασίας

Ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανακτήσει μέρος της παραγωγής τους, οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, η απασχόληση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών μειώθηκε κατά 2,2% μεταξύ Ιουνίου 2025 και Ιουνίου 2026.

«Ο πρόεδρος υποσχέθηκε να αναζωογονήσει την αμερικανική μεταποίηση και μέχρι σήμερα δεν το έχει καταφέρει», δήλωσε ο Μάικλ Στράιν, οικονομολόγος στο δεξιό Αμερικανικό Ινστιτούτο Επιχειρήσεων.

«Οι δασμοί του προέδρου έχουν αυξήσει το κόστος στις μεταποιητικές εταιρείες και στους εργαζόμενους στον τομέα της μεταποίησης», πρόσθεσε ο Στράιν.

«Καμία μεγάλη ομιλία ή δυναμική συγκέντρωση δεν θα αλλάξει τη θεμελιώδη οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους».

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία παρέμεινε υπό πίεση από δασμούς, διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού και αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Μεξικού -Καναδά, επιδεινώνοντας τον πόνο για τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που ήδη πιέζονται από το αυξανόμενο κόστος.

Στην εκδήλωση της Δευτέρας, ο Τραμπ παρέκκλινε από το θέμα αρκετές φορές, ζητώντας το τέλος της θερινής ώρας, κοροϊδεύοντας τον Τζο Μπάιντεν («νυσταγμένος», «στραβάς») και σχολιάζοντας το παρελθόν του υπουργού Μεταφορών ως αναρριχητή σε δέντρα.

Γκρίνια και υποστήριξη

Το τελευταίο ταξίδι του Τραμπ στο Μίσιγκαν, όταν επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο που λειτουργούσε από τον αντίπαλο της GM, τη Ford, έχει μείνει στην ιστορία για τη συνάντησή του με έναν εργάτη αυτοκινήτων που αποκάλεσε τον πρόεδρο «προστάτη παιδεραστών» αναφερόμενος στον παιδεραστή σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Τραμπ φάνηκε να εκστομίζει βωμολοχίες στον εργάτη πριν του δείξει το μεσαίο δάχτυλο.

Δύο διαδηλωτές αποβλήθηκαν από τη συγκέντρωση της Δευτέρας. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τον έναν από αυτούς «κομμουνιστή».

Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές στο συλλαλητήριο επαίνεσαν τις προσπάθειες του προέδρου να επαναφέρει τις θέσεις εργασίας, με ορισμένους να λένε ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να επιτύχει τους στόχους του.

«Ακούς για το πόσο καλά πάνε τα πράγματα και πόσο φανταστικές είναι οι δουλειές, δυστυχώς, αυτό δεν αντικατοπτρίζει άμεσα την κατάστασή μου», δήλωσε ο Τζάστιν Μέιβιλ, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ που είχε απολυθεί δύο φορές από θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο τον τελευταίο χρόνο.

«Δεν νομίζω ότι είχε αρκετό χρόνο για να κάνει αυτό που είναι το μεγαλεπήβολο σχέδιό του».

Ο Γουόρεν Κάπεν, του οποίου η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες φροντίδας δέντρων, δήλωσε ότι σεβόταν τους στόχους της τιμολογιακής πολιτικής του προέδρου, αλλά είπε ότι οι δασμοί «με πλήγωσαν», ανεβάζοντας απότομα την τιμή ενός φορτηγού που αγόρασε πρόσφατα.

Πρόσθεσε ότι ενώ ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν ήταν «το σωστό για τη χώρα», ο στόλος φορτηγών της εταιρείας του πλήττεται σκληρά από την άνοδο των τιμών του ντίζελ.

«Η τιμή των καυσίμων με σκοτώνει αυτό το καλοκαίρι», είπε. «Ελπίζω απλώς ο πόλεμος να τελειώσει σύντομα. Αλλά εξακολουθώ να τον υποστηρίζω 100%».

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